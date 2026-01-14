Планы Трампа после Венесуэлы, а также бикини-скандал с Grok

Ну что, котаны, соскучились по дайджесту новостей? В начале января у меня был мини-отпуск в деревушке Лофу (фотопруф вот здесь), так что в нынешнем выпуске разбираем накопившиеся новости сразу за две прошедших недели.
Тема недели: Чё там с Венесуэлой
🐌 Самое главное событие начала года – это, конечно, Специальная Венесуэльская операция: 3 января США быстро отбомбились по Венесуэле и выкрали президента страны, попутно порешив примерно сто человек. Подробнее писал, что думаю об этом, в отдельном материале.
Так вот, далее похищенному Николасу Мадуро вместе с женой официально предъявили обвинения в «наркотерроризме», ввозе кокаина в США и хранении пулеметов (?). Те всё отрицают, и настаивают на своей неприкосновенности как лидера страны и его первой леди. Стоит сказать, что обвинения взялись не на пустом месте – например, двух племянников жены Мадуро признали виновными в наркоторговле еще десять лет назад, причем они активно пользовались государственным положением своей тети.
🐌 Интересно, что индекс фондового рынка Венесуэлы IBC с момента похищения Мадуро прибавил уже более 170%. Кое-кто говорит, что «это-де просто результат гиперинфляции», но вот здесь я разбирал этот нюанс: официальный курс боливара за это время обесценился всего на 8%, а неофициальный курс на криптообменниках и вовсе укрепился на 10%. Так что, да: инвесторы ожидают, что экономика будет себя чувствовать без Мадуро сильно лучше (ну там и снятие американских санкций сильно поможет, конечно).
🐌 Тем временем, Трамп сейчас пытается решить, кого пока «посадить править» Венесуэлой. Оппозиции решили отказать, потому что они типа среди местных «недостаточно уважаемые люди». А еще Мария Мачадо неуважительно согласилась принять Нобелевскую премию мира вместо самого Трампа – вот сейчас она и пытается судорожно ее передарить обратно Дональду. Тот уже сказал, что согласен, одна беда – сам Нобелевский комитет заявил, что на такие приколы он добро не даст.
В общем, придется пока венесуэльцам жить под началом вице-президента Делси Родригес. От нее Трамп требует «проамериканских мер» – прекратить поставки нефти Китаю, бороться с наркотрафиком, и в конце концов (когда-нибудь) провести свободные выборы. Как заявил сам Дональд, если Делси это всё добровольно не сделает, то ей придется «заплатить цену даже выше, чем Мадуро». Американцы, прикольный у вас
тамада президент, и конкурсы интересные!
🐌 Ради чего всё это? Ну, Трамп уже успел заявить, что Венесуэла безвозмездно (то есть даром) передаст США от 30 до 50 млн баррелей санкционной нефти, которые США смогут продать по рыночной цене. Это сколько, миллиарда три баксов сразу выходит, чисто «за беспокойство»?
🐌 Но, конечно, основная тема тут – это возможность стабильной добычи нефти американскими компаниями в будущем. США дали понять, что кому попало вывозить национальную американскую нефть из Венесуэлы они дадут – и даже демонстративно захватили один из таких танкеров, который пытался защититься путем водружения на себя российского флага (шалость не удалась, танкер всё равно взяли на абордаж).
🐌 Остается еще один вопрос: что Трамп будет делать дальше? На фоне головокружения от успехов в Венесуэле он сейчас стал активно говорить об интересе к Гренландии – пресс-секретарь Белого дома заявила, что США рассматривают разные методы завладеть островом, и не исключают возможность применения силы. В Politico пишут, что Трамп попытается осуществить захват (или покупку) Гренландии в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Надеюсь, если что – то датская фармкомпания Novo Nordisk сразу введет оземпиковые санкции против США. Make America Fat Again!!
Кстати, там еще и в Иране начались активные протесты против режима аятолл, и Трамп обещал помочь протестующим. Да и в Мексике тоже Дональд анонсировал наземные операции против картелей. Короче, от души разошелся дед…
Новости Polymarket: лудомания политикой погоняет
🐌 На рынках предсказаний продолжаются резвиться инсайдеры. Как вы помните, новости о захвате Мадуро просочились на Polymarket на 3–4 часа раньше официальных заявлений США (кто-то сорвал примерно $400к на ставке в пользу того, что Мадуро будет не у власти к концу января).
Правда, не все пари на эту тему оказались одинаково полезными: Полимаркет решил не выплачивать выигрыши тем, кто поставил на вторжение США в Венесуэлу. На платформе говорят, что захват лично Мадуро и его вывоз из страны не приравнивается к полноценному вторжению. Мораль: читайте внимательно правила разрешения контракта!
🐌 Тем временем, я наконец нашел повод и самому зарегаться на этом вашем Полимаркете. Подписчик прислал мне ссылку на пари о том, получит ли Единая Россия на выборах в Госдуму в сентябре 2026-го больше всех мест – с вероятностью «всего лишь» 92%. Дескать, «легчайшие 8% в долларах!».
Но когда я подетальнее разобрался – выяснилось, что это просто большинство людей неправильно поняли правила пари, и реальная вероятность этого события гораздо ниже. В итоге, я закинул туда ~300 баксов на пробу, и за пару дней заработал к ним +140%. Короче, почитайте описание этой истории вот здесь, там довольно забавная ситуация вышла.
Россия: кэшбэко-фейл Яндекс Банка
🐌 «Яндекс Банк» проводил предновогоднюю акцию – все, кто купит что-то через «Яндекс Пэй» 29 декабря с 20:25 до 20:30, должны были получить кэшбек в 100% (до 10 тыс. руб.) Но что-то, как водится, пошло не так, и система зависла на три минуты в 20:26.
🐌 Пишут, что ФНС отложили создание автоматической системы определения налогового резидентства физических лиц на два года – теперь ее планируется ввести только в декабре 2027-го.
🐌 Облигации Telegram на $500 млн оказались заблокированы в российском НРД, пишет FT. Они были выпущены в 2021 году, и застряли в Москве из-за санкций. Из этого журналисты сделали громкий вывод, что Телеграм зависим от российского капитала, но Дуров заверяет: долги по старым облигациям уже почти целиком выплачены, а новые бонды уже были выпущены без участия российских инвесторов.
🐌 Живой журнал ограничил возможности публикации постов – теперь для этого нужно либо купить специальную подписку, либо авторизоваться через Сбер, либо зарегистрировать свой блог в Роскомнадзоре. Всё это нужно ради «снижения уровня троллинга». Ну, какая-то логика в этом есть: если Живой журнал окончательно превратится в Мертвый журнал – то никакого троллинга там точно не останется…
Другие новости США: Let the fit ones in
🐌 FT сообщает, что онлифанщицы получают всё больше американских виз, предназначенных для артистов с «экстраординарным талантом». Юристы это объясняют тем, что «талант» моделей очень легко доказать иммиграционным службам – можно ссылаться на число подписчиков и большой ежемесячный доход.
🐌 NYT вангует, что якобы назревает исход миллиардеров из Калифорнии – профсоюз медработников там собирает подписи для инициативы о новых налогах. Если ее примут, то у богатеев будут забирать по 5% с их активов, причем закон будет иметь обратную силу. По источникам издания, о переезде в другой штат уже подумывают Питер Тиль и Ларри Пейдж. Но верится с трудом, если честно – слишком радикальный какой-то шаг, да и Трамп такого допустить не должен.
🐌 Хакеры похитили информацию о 17+ млн аккаунтов Instagram1: адреса почты, телефоны, вот это всё. Так что повышается вероятность, что вам пришлют какие-нибудь фишинговые письма от якобы Инсты, будьте осторожны.
Европа: не булльте Брижит плз
🐌 Парижский суд признал виновными десять человек по делу о кибербуллинге первой леди Франции. Подсудимые писали комментарии о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной. За это им вынесли наказания от обязательного курса по борьбе с домогательствами в интернете до восьми месяцев условного срока.
🐌 Novo Nordisk запустила версию препарата для похудения GLP-1 Wegovy в таблетках (после одобрения американской FDA) – месячный курс стоит $149. Говорят, эффективность примерно такая же, как и уколов – только таблетки кушать надо каждый день, а колоться раз в неделю.
🐌 Европейские СМИ пишут о схеме с гражданством Румынии, по которой тысячи россиян получили доступ в ЕС. «Решалы» за скромную денежку подделывали желающим документы о румынских корнях, а потом фиктивно прописывали их в маленьких населенных пунктах. Так, население одной румынской деревни на границе с Украиной на бумаге выросло с 3 тыс. в 2011 до 10 тыс. в 2024 году. Короче, не делайте так, это потенциальный попадос с рисками уголовного преследования.
🐌 Обанкротился французский стартап по созданию еды из насекомых Ÿnsect. Дима Филонов пересказал историю его неуспеха – компания поставила всё на свою огромную фабрику по выращиванию жуков (на ее строительство ушло $600 млн), но так и не смогла представить рабочую бизнес-модель. Они хотели стартануть с инсектосодержащих кормов для животных, но выяснилось, что кормовых жучар надо сначала тоже чем-то кормить – так что экономика чёт не сошлась.
OpenAI: умная ручка
🐌 Появилось больше подробностей о будущих «мегадевайсах» от OpenAI и Джони Айва – пишут, что первым продуктом этой коллаборации может стать умная ручка, а за ней может пойти аудио-девайс для общения голосом (либо же этот функционал встроят в ручку). Всё это без экранов. Вместе с этим OpenAI работают над улучшенной аудио-моделью, чтобы общение с этими девайсами было более человечным.
🐌 Также OpenAI запустили сервис ChatGPT Health – специальный раздел чатбота, посвященный вопросам о здоровье. К нему можно подключить данные своих фитнес-трекеров и Apple Health, а также дать доступ к своим медицинским картам. Обещают особенную конфиденциальность в диалогах (получается, остальные диалоги не особо конфиденциальные, или чё?)
🐌 А еще OpenAI ищет Head of Preparedness (судя по названию, вакансия для всегда готовых – надо было назвать Chief Pioneer Officer). По словам Сэма Альтмана, с ростом возможностей моделей нужно тщательнее оценивать риски от продвижения в сторону AGI в разных сферах – в качестве примера он привел кибербезопасность и ментальное здоровье пользователей. Обещают стрессовую работу.
Другой AI: бикини для всех, и пусть никто не уйдет одетым
🐌 Твиттерский тренд с принудительным Grok-раздеванием знаменитостей (и просто обычных юзеров) переходит все границы: СМИ сообщают, что нейросеть сейчас генерирует по несколько тысяч таких фотографий в час (напомню, как это работает: любой может скомандовать нейросетке что угодно в Твиттере (запрещен в РФ) , и она это сразу несется исполнять). Илон Маск не хотел запрещать своей нейросети генерировать обнаженку, но предупреждал юзеров о наказании за незаконный контент. После угроз от премьер-министра Великобритании функцию всё же пришлось выключить и оставить только для платных пользователей.
🐌 Boston Dynamics показали нового робота-гуманоида Atlas. Это уже не прототип, а робот, готовый к работе на производствах (см. видео). Мозги у него от Google Deepmind, он поднимает до 50 кг груза, а также может сам заменить севшую батарейку. Первую партию роботов уже купили Hyundai и Google.
Крипта: стейкинг в прямом эфире
🐌 Пишут, что биржевой фондопродукт на эфир от Grayscale с тикером ETHE с помпой произвел своим держателям первую выплату наград от стейкинга – дескать, теперь можно не просто сам эфир держать, но и доходность на него получать! Пацаны, звучит круто, объясните мне только одно: почему тогда этот фонд отстает от динамики цены ETH без всякого стейкинга? Куда раньше-то эти доходы девались? 🤔
RIP недели: MTV всё
Фото недели
🐌 Бразильский вратарь «Ферровиарио» Габриэл Силва отразил мяч лицом. Вышло красиво, мемный потенциал оцениваю как высокий.
Интервью недели
🐌 Здесь обычно делюсь с вами подкастами, которые я сам послушал недавно; но нынче давайте вспомним мое собственное интервью с Василием Юренковым – оно вышло ровно год назад, мы там обсуждали рациональный подход к выбору страны и города для переезда. Вышло очень годно, если вы в свое время пропустили – самое время наверстать и послушать!
Хорошая новость недели
🐌 Ученые из Стэнфорда заявили, что они нашли способ восстанавливать коленный хрящ прямо в суставе – без операций и протезов. Для этого нужна простая советская… блокировка белка 15-PGDH, который сам блокирует регенерацию тканей – после этого хрящ восстанавливается самостоятельно. Осталось только провести тесты на эффективность в формате инъекций или таблеток, и наша коленная старость будет спасена (hopefully).
Бонусные посты недели из моих Телеграм-каналов
🐌 Итоги 2025 года для моего проекта RationalAnswer: было круто!
🐌 Sankey-диаграмма моих личных финансов за 2025 год: нарисовал, что там вышло с моими доходами/расходами.
🐌 Интересный факт про Уоррена Баффета: даже после падения Berkshire на 99% он всё равно опережал бы рынок.
🐌 Лонгрид про операцию Трампа по демадуризации Венесуэлы.
🐌 Букмекеры хотят играть только с лохами, и вот как они этого добиваются.
🐌 Что заставило меня зарегистрироваться на платформе Polymarket: заработал $460 на ставке против ЕР.
