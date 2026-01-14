Планы Трампа после Венесуэлы, а также бикини-скандал с Grok

Тема недели: Чё там с Венесуэлой

🐌 Самое главное событие начала года – это, конечно, Специальная Венесуэльская операция: 3 января США быстро отбомбились по Венесуэле и выкрали президента страны, попутно порешив примерно сто человек. Подробнее писал, что думаю об этом, в отдельном материале.

Самый смешной замес там по итогу произошел, когда у бывшего посла США в России Майкла Макфола произошло терминальное подгорание, и он начал угрожать Апанасику (гейм-девелоперу с Кипра) судами за довольно невинную шутку про двойные стандарты

Так вот, далее похищенному Николасу Мадуро вместе с женой официально предъявили обвинения в «наркотерроризме», ввозе кокаина в США и хранении пулеметов (?). Те всё отрицают, и настаивают на своей неприкосновенности как лидера страны и его первой леди. Стоит сказать, что обвинения взялись не на пустом месте – например, двух племянников жены Мадуро признали виновными в наркоторговле еще десять лет назад, причем они активно пользовались государственным положением своей тети.

В Твиттере (запрещен в РФ) уже шутят, что нью-йоркская тюрьма в Бруклине – это своего рода «застенки Аркхема» из комикса про Бэтмена, куда засовывают самых известных обвиняемых

🐌 Интересно, что индекс фондового рынка Венесуэлы IBC с момента похищения Мадуро прибавил уже более 170%. Кое-кто говорит, что «это-де просто результат гиперинфляции», но вот здесь я разбирал этот нюанс: официальный курс боливара за это время обесценился всего на 8%, а неофициальный курс на криптообменниках и вовсе укрепился на 10%. Так что, да: инвесторы ожидают, что экономика будет себя чувствовать без Мадуро сильно лучше (ну там и снятие американских санкций сильно поможет, конечно).

Стрелочкой указан момент, когда Мадуро покрали

🐌 Тем временем, Трамп сейчас пытается решить, кого пока «посадить править» Венесуэлой. Оппозиции решили отказать, потому что они типа среди местных «недостаточно уважаемые люди». А еще Мария Мачадо неуважительно согласилась принять Нобелевскую премию мира вместо самого Трампа – вот сейчас она и пытается судорожно ее передарить обратно Дональду. Тот уже сказал, что согласен, одна беда – сам Нобелевский комитет заявил, что на такие приколы он добро не даст.

В общем, придется пока венесуэльцам жить под началом вице-президента Делси Родригес. От нее Трамп требует «проамериканских мер» – прекратить поставки нефти Китаю, бороться с наркотрафиком, и в конце концов (когда-нибудь) провести свободные выборы. Как заявил сам Дональд, если Делси это всё добровольно не сделает, то ей придется «заплатить цену даже выше, чем Мадуро». Американцы, прикольный у вас тамада президент, и конкурсы интересные!

🐌 Ради чего всё это? Ну, Трамп уже успел заявить, что Венесуэла безвозмездно (то есть даром) передаст США от 30 до 50 млн баррелей санкционной нефти, которые США смогут продать по рыночной цене. Это сколько, миллиарда три баксов сразу выходит, чисто «за беспокойство»?

🐌 Но, конечно, основная тема тут – это возможность стабильной добычи нефти американскими компаниями в будущем. США дали понять, что кому попало вывозить национальную американскую нефть из Венесуэлы они дадут – и даже демонстративно захватили один из таких танкеров, который пытался защититься путем водружения на себя российского флага (шалость не удалась, танкер всё равно взяли на абордаж).

🐌 Остается еще один вопрос: что Трамп будет делать дальше? На фоне головокружения от успехов в Венесуэле он сейчас стал активно говорить об интересе к Гренландии – пресс-секретарь Белого дома заявила, что США рассматривают разные методы завладеть островом, и не исключают возможность применения силы. В Politico пишут, что Трамп попытается осуществить захват (или покупку) Гренландии в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Надеюсь, если что – то датская фармкомпания Novo Nordisk сразу введет оземпиковые санкции против США. Make America Fat Again!!

Кстати, там еще и в Иране начались активные протесты против режима аятолл, и Трамп обещал помочь протестующим. Да и в Мексике тоже Дональд анонсировал наземные операции против картелей. Короче, от души разошелся дед…