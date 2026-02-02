Астрологическое IPO SpaceX, а также соцсеть для крабовидных нейронок

Тема выпуска: Маск хочет пристроить свою ракету

🐌 Financial Times опубликовали материал о том, как Илон Маск готовится к IPO SpaceX – ожидается, что это будет крупнейший первичный выпуск акций в истории (планируют поднять $50 млрд разом). Всё хотят, якобы, провести в июне 2026-го: тогда будет день рождения Маска, а также ожидается какое-то супернеобычное сближение Юпитера, Венеры и Меркурия – а без астрологии на фондовом рынке, сами понимаете, вообще никак.

Вижу диалог Маска с инвестбанкирами, ответственными за IPO, примерно так

Кроме того, ходят слухи о возможном слиянии SpaceX с другой компанией Илона: то ли с xAI, то ли с Теслой. Ведь не зря же Маск хочет делать ИИ-датацентры в космосе (для максимизации хайпа, судя по всему).

Вообще, как вы помните по предыдущим трюкам с Твиттером (запрещен в РФ) / xAI / Solar City, Илон любит крутить-вертеть по-всякому своими компаниями: вот и Flipper пишет, что объединение всех бизнесов в одну большую вундервафлю может в перспективе помочь самому Маску достичь поставленных перед ним Советом директоров KPI по наращиванию конской капитализации Теслы (и положить в карман опционный бонус стоимостью в триллион баксов).

Это хохма, но вообще – кажется, примерно так предыдущие переговоры по слияниям других компаний Маска и выглядели…

🐌 Также Илон Маск объявил, что заводы Tesla, выпускавшие ранее электрокары моделей S и X, будут целиком перепрофилированы под выпуск роботов Optimus (продажи которых планируется начать в 2027-м). Надеюсь, это не из-за того, что старенькие Теслы уже не выдерживают ценовой конкуренции с более дешевыми китайскими электромашинками.

🐌 «Код Дурова» поделился эксклюзивом по поводу того, почему не состоялась сделка по интеграции Grok в Telegram (которой преждевременно поторопился похвастаться Дуров в мае 2025-го). Источники издания говорят, что мессенджер договаривался и с другими ИИ-компаниями, но везде всё упиралось в вопрос конфиденциальности – как сделать так, чтобы данные переписок ТГ-юзеров никуда не утекли? Ну и там всё подводится, что, дескать, не найдя нормального решения проблемы, Дуров и понял, что только киберсекьюрный компьютинговый Cocoon может в будущем спасти ситуацию…

🐌 Возвращаемся к Маску: еще он успел засветиться в свежей порции (кажется, финальной?) выложенных файлов Эпштейна. Ранее Маск говорил что-то вроде «да этот крендель меня пытался затащить на свой богохульный остров, но я ему отказал ТВЕРДО И ЧЕТКО!» – но в электронной переписке там выходит, что всё выглядело немного не так.

Илон Маск be like: «ну шо, когда у тебя там самая наибезумнейшая вечерина на острове??» – но, судя по всему, до самого острова он в итоге-таки не доехал

🐌 Но главной звездой новой порции файлов стал Билл Гейтс: Эпштейн в одном из писем указывал, что основатель Microsoft якобы присылал ему письменные описания своей пипирки, так как она себя чувствовала откровенно неважно после встречи с некими «русскими девушками» – а еще Билл просил помощи с планом по незаметному подсыпанию антибиотиков для своей жены Мелинды (видимо, чтобы та не нашла это ЗППП у себя). Насколько это всё правда – до конца не понятно.