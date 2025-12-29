Смена системы налогообложения

Как перейти на УСН

В большинстве случаев перейти на упрощенку можно только с начала следующего года, исключение — ИП на патенте или НПД. Для перехода на УСН или между УСН 15% и 6% нужно подать уведомление в налоговую, отчитаться и уплатить налоги по старой системе налогообложения и начать вести учет по новому.

Подать в налоговую уведомление о переходе на УСН. Это нужно сделать до 31 декабря текущего года лично или онлайн. Тогда бизнес вправе применять упрощенку с 1 января следующего года. Если ИП нарушил условия НПД, то может перейти на УСН, не дожидаясь конца года.

Лично надо заполнить форма по КНД 115001 — уведомление о переходе на УСН

Составили шаблон уведомления — можете скачать и заполнить по образцу. И отнести в налоговую , последний рабочий день 30.12.2025

Шаблон документа здесь : www.nalog.gov.ru/rn77/servi...

Ждать ответа от налоговой не нужно: у перехода на УСН уведомительный, а не разрешительный характер.

Если ИП на патенте, он должен доработать до окончания срока его действия. Отказаться от патента можно, только если ИП прекратил по нему деятельность. Для этого надо направить в налоговую заявление, и в течение пяти дней она снимет ИП с учета по ПСН. После этого алгоритм действий зависит от того, совмещал ли предприниматель патент с другим налоговым режимом:

• если не совмещал, ИП автоматически окажется на ОСН. Тогда ему нужно до 31 декабря подать уведомление о переходе на УСН;

• если совмещал с УСН или ЕСХН, предприниматель останется на этом налоговом режиме. Если это УСН, больше ничего не нужно делать, если ОСН или ЕСХН, надо до 31 декабря подать в налоговую уведомление о переходе на УСН.

Начать вести учет по новому. После перехода на УСН бизнес должен:

• раз в год сдавать декларацию по УСН. ИП делают это до 25 апреля года, следующего за отчетным, компании — до 25 марта;

• вести книгу учета доходов и расходов — КУДиР;

• раз в квартал сдавать декларацию по НДС, если доход за предыдущий год или с начала текущего превысил 60 млн рублей, а в 2026 году — 20 млн рублей. Срок — до 25 го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Книгу учета доходов и расходов никуда сдавать не нужно, но налоговая может потребовать предъявить ее, например, при выездной или встречной проверке.