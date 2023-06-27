Кассовый разрыв в компании. Почему они возникают и как их ликвидировать?

Пришёл конец месяца, и предпринимателю пора платить за аренду офиса. Но банковский счёт пуст из-за просрочки клиента по оплате — это и есть кассовый разрыв. Ранее мы разбирали, почему кассовые разрывы возникают и как их избежать. Сегодня рассказываем, как ликвидировать кассовый разрыв.

Автор: Ирина Кокшарова, бизнес-практик, финансовый директор, эксперт по внедрению управленческого учёта и системы KPI, основатель проекта «Правила финансов».

Кассовый разрыв — острая и болезненная ситуация, которая чаще всего заставляет собственников принимать поспешные, неэффективные и дорогие решения для покрытия долга. В первую очередь предпринимателям приходит в голову взять займ или кредит, однако есть и другие способы решить проблему кассовых разрывов.

Почему кассовые разрывы вообще возникают?

Для начала коротко пробежимся по причинам, из-за которых кассовые разрывы появляются.

Самая распространенная — отсутствие учёта финансов в компании, а также отсутствие системы планирования и прогнозирования. Неконтролируемая система рассрочек и отсрочек клиентам, которая приводит к задержкам платежей. Неэффективная работа с дебиторской задолженностью — деньги в компании просто не собираются. Изъятие денег из бизнеса собственниками до получения информации о финансовом результате. Вывод денег из операционной деятельности на другие виды деятельности — например, на финансовые вложения в ценные бумаги. Отсутствие фондов накопления и финансовой подушки у бизнеса. Ошибки в объемах закупок. Например, компания заказала новый товар, не изучив спрос аудитории на него. Падение объемов продаж, которое приводит к уменьшению потока денежных средств от клиентов. Убыточность самого бизнеса, которую собственники не заметили, поскольку не вели учёт доходов и расходов и не считали финансовый результат. Форс-мажор, пандемия и прочие стихийные явления.

Причин возникновения кассовых разрывов много, и бизнесу нужно проверять себя по каждому пункту. Если компания попадает хотя бы под одну категорию — она в зоне риска. Наличие двух и более факторов сигнализирует, что собственникам нужно всерьёз задуматься о финансовой устойчивости и платёжеспособности.



Также важно понимать, чем для компании является кассовый разрыв — форс-мажором, временным явлением или хронической ситуацией. Если разрывы возникают редко, то и закрыть их просто. Но если такие проблемы мучают бизнес постоянно, то у компании есть проблемы с прибыльностью или сошлись сразу несколько факторов из списка выше.

Как ликвидировать кассовый разрыв?

Меры по борьбе с кассовыми разрывами можно разделить на долгосрочные и краткосрочные.

Решения представлены по мере убывания их важности и сложности. Если кассовые разрывы в компании возникают редко, смотрите в конец списка решений. Если же вы постоянно ищете способ свести концы с концами, тогда идите по порядку.

Долгосрочные меры

1. Внедрите управленческий учёт и финансовое планирование.



Собственник должен понимать, какое у компании финансовое состояние, сколько выручки она заработала и сколько у неё расходов. Эта информация должна постоянно обновляться, и руководитель должен постоянно к ней обращаться. Чтобы всё работало, необходимо вести три управленческих отчёта: БДР, БДДС и Баланс. Это позволит контролировать состояние дебиторской и кредиторской задолженностей.

2. Разработайте прибыльную бизнес-модель.



Если при внедрении управленческого учёта окажется, что деятельность компании убыточна, нужно исправлять ситуацию. Руководству нужно найти ключевые факторы увеличения прибыли. Это может быть снижение расходов, увеличение выручки по более прибыльным продуктам и направлениям, закрытие убыточных направлений или что-то другое. После этого нужно сформировать модель достижения нужной прибыли и стремиться к её реализации.

3. Работайте с дебиторской задолженностью.



Необходимо разработать регламенты работы с дебиторкой — сокращайте отсрочки и просрочки клиентов.

4. Работайте с кредиторской задолженностью.



Если у компании проблемы с платёжеспособностью, собственникам важно научиться договариваться об отсрочках.

5. Создавайте подушку безопасности.



Компании необходимо формировать резервы и фонды накопления на крайний случай. О размере такой подушки безопасности есть разные мнения — согласно одному из них, резерв должен быть равен сумме расходов компании за три месяца.

6. Внедряйте KPI-системы.



Появление таких систем мотивирует сотрудников, которые занимаются сбором денег от покупателей, выполнять свои обязанности эффективнее.

7. Установите правила вывода дивидендов.



Необходимо ввести правила для собственников — как и сколько денег они будут выводить из бизнеса. Лучшим решением будет, если собственник назначит себе зарплату. А остальную сумму будет получать в виде процента от прибыли, если она вообще будет.

8. Внедрите платёжный календарь.



Компании нужен специальный план, в котором будет отражаться график поступления и расходования денег, а также информация об остатках средств в начале и конце каждого дня.

Все эти меры влияют на платёжеспособность масштабно и системно. Они делают возникновение кассовых разрывов практически невозможным.

Краткосрочные меры

Есть и вспомогательные меры, которые могут помочь бизнесу здесь и сейчас.

1. Возьмите кредит или займ.



Лучше знать о наступлении кассового разрыва заранее, тогда кредит можно взять на более благоприятных условиях. Можно найти кредиты с льготами или с возможностью отсрочки по уплате основного долга.

2. Подключите овердрафт.



Овердрафт — один из видов кредита. Его особенность в том, что бизнес может потратить денег больше, чем есть на счёте, и уйти в минус на определённую сумму. Овердрафт подключают один раз, при необходимости используют, а затем возвращают деньги на счёт. После этого овердрафт можно снова использовать в случае кассового разрыва.

3. Заморозьте новые проекты.



Срок такой меры зависит от длительности кассового разрыва и того, как глубока причина его возникновения. Иногда часть проектов может закрыться навсегда

4. Сократите расходы бизнеса.



Речь идёт не о системной работе, а о краткосрочном снижении отдельных затрат. Это могут быть как необязательные расходы, как корпоратив или обучение сотрудников, так и более важные, вроде рекламы, маркетинга и даже зарплаты

5. Используйте дополнительные инструменты.



Компания может попробовать продать долг, часть имущества или использовать факторинг. Каждая из этих мер поможет получить деньги, однако все эти инструменты нельзя использовать постоянно.

Что-то ещё?

Опыт показывает, что, если кассовые разрывы носят в компании системный характер и возникают даже в течение месяца, причина всегда глубже, чем банальные просрочки клиентов.

Вероятно, проблема кроется в недостаточной прибыльности, отсутствии финансового планирования и управленческого учёта. Поэтому руководству бизнеса нужно решать проблему на более глубоком уровне, чтобы кризисы и кассовые разрывы перестали их беспокоить.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.