Как бизнесу получить кредит? На что смотрят банки

Владельцу бизнеса кредит может потребоваться по разным причинам: инвестиции в оборудование, расширение, покрытие краткосрочной задолженности. Но не всегда банк готов одобрить займ. Решение зависит от многих причин.

Отвечает: основатель Школы кредитования, практикующий консультант по займам и финансам.

1. Кредитоспособность юридического лица

Прежде чем одобрить кредит, банк проверяет свои риски. Для оценки кредитоспособности применяют три способа:

скоринг — автоматизированный метод, при котором потенциальному заёмщику выставляют баллы на основе доходов и поведенческих паттернов;

аналитическая оценка — способ, который подразумевает оценку ликвидности, рентабельности, степени автономности и оборачиваемости активов предприятия;

смешанный способ — метод, который объединяет скоринг для первичной характеристики и аналитическую оценку для подробного изучения бизнеса.

2. Залог и поручительство

Обеспечение кредита важно для банка, поскольку платёжеспособность предприятия может снизиться. Это гарантия, что в этом случае банк всё равно сможет вернуть свои средства и проценты. Обеспечение может быть имущественным и неимущественным.



В качестве имущественного обеспечения могут выступать квартиры, земельные участки, автомобили, оборудование и товарно-материальные запасы. Всё это можно предоставить банку в качестве залога.



К неимущественному обеспечению относится поручительство. Если юридическое лицо не сможет вернуть долг, обязательство по возврату средств перейдёт к поручителю. Им может быть другая компания или гарантийный фонд.

3. Наличие красных флажков

Есть факторы, которые могут помешать получить займ. К ним относятся отрицательная кредитная история, наличие текущих исполнительных производств и роли ответчика в судебных разбирательствах. Также кредит вряд ли одобрят компаниям моложе двух лет и тем, кто терпит убытки два года подряд.

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