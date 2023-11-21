Как увеличить доход бизнеса? 3 главных совета

Из-за специфики различных сфер не существует универсальных инструкций, как повысить прибыль. Однако есть советы, которые сработают для бизнеса из любой отрасли.

Отвечает: Редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Всем предпринимателям хочется, чтобы прибыль росла. Однако когда собственники слишком вовлечены в операционную деятельность, они часто не успевают анализировать бизнес комплексно. Из-за этого появляются ошибки в управленческих решениях:

нет управленческого учёта;

нет аналитики по маркетинговым тратам;

нет анализа перед нововведениями;

нет грамотной стратегии по оптимизации издержек.

Нужно убедиться, что в компании все эти процессы налажены. После этого можно переходить к увеличению прибыли.

Совет 1. Больше продавать

Важно не только искать новых покупателей, но и грамотно вести действующих клиентов. Так получится увеличить средний чек и пожизненную стоимость клиента, а также повысить количество повторных покупок.



Найти новых клиентов можно благодаря оптимизации маркетинговой стратегии. Один из вариантов — запустить акцию и предложить скидку, однако в этом случае важно грамотно рассчитать допустимые отклонения от стандартной цены.

Совет 2. Меньше тратить

Если снизить издержки, получится повысить прибыль без изменения цен. Следует проанализировать расходы и отказаться от ненужных. Иногда имеет смысл поговорить с поставщиками о снижении цены.



При сокращении затрат важно не экономить на важных для бизнеса факторах. Например, не следует сокращать зарплату персоналу или отказываться от системы информационной безопасности. Найм новых сотрудников или восстановление утерянных данных обойдутся ещё дороже.

Совет 3. Дороже продавать

Рост цен — временное решение. Оно не приведёт к постоянному результату. Тем не менее, иногда можно повышать цены, чтобы повысить прибыль.



Не нужно повышать цену резко — это следует делать постепенно. Можно напомнить клиентам о ценности продукта, поделитесь успехами, предупредите о повышении цены заранее.



Лучший способ повысить прибыль — комбинировать все три метода.

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