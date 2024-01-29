Как проверить контрагента? 5 важных этапов

Чтобы уменьшить бизнес-риски, предпринимателям необходимо проводить глубокую проверку контрагентов. В России существуют законодательные механизмы, которые позволяют найти основную информацию об интересующей компании.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

1. Изучение юридического статуса контрагента через Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Проверка ЕГРЮЛ позволяет удостовериться в законности деятельности компании. Согласно Федеральному закону «‎О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ФЗ-129), данные ЕГРЮЛ включают информацию о дате регистрации компании, юридическом адресе, руководителях и учредителях.

2. Финансовая проверка

Компании должны публиковать свои финансовые отчёты. Их обязывает Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (ФЗ-402). Анализ отчётности даёт понимание о финансовом положении контрагента, его прибыльности и устойчивости.



Информацию об исполнительных производствах и задолженностях можно получить через официальный сайт Федеральной службы судебных приставов. Это позволит выявить, есть ли у контрагента невыполненные обязательства или судебные споры.

3. Проверка лицензий и разрешений

Согласно Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности», некоторые виды деятельности требуют специальных разрешений. Следовательно, необходимо удостовериться в их наличии и действительности.



Например, лицензия необходима для фармацевтической деятельности. В России такое разрешение выдаёт Росздравнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Лицензия подтверждает, что организация соответствует установленным законодательством требованиям для производства, хранения, транспортировки и реализации медицинских препаратов.

4. Оценка репутации в деловом сообществе

Проверка отзывов, рекомендаций и общего восприятия компании на рынке может дать ценную информацию о надёжности и деловой этике контрагента. Таких сервисов много.

5. Анализ рисков

Повлиять на бизнес-отношения могут политические, экономические и отраслевые факторы. Собственник компании должен учесть их и оценить потенциальные риски сотрудничества с контрагентом.



Так, ужесточение требований к выбросам CO2 может заставить автопроизводителей инвестировать в разработку экологичных технологий. Это повлияет на деловые стратегии и отношения с поставщиками и потребителями.



Проведение всесторонней проверки контрагента по этим критериям помогает снизить бизнес-риски и создать основу для стабильных и надежных деловых отношений.

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