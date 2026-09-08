Доход приблизился к 20 млн ₽: что делать бизнесу на УСН

Если доход вашей компании на УСН уже приближается к 20 млн рублей, сейчас самое время не ждать конца года, а заранее просчитать налоговые последствия.
В 2026 году порог в 20 млн ₽ имеет ключевое значение для освобождения от НДС на УСН. Если доход превысит этот уровень, обязанность по НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения. При этом порог 20 млн ₽ сохранен и на 2027–2029 годы.
Проблема в том, что многие предприниматели начинают разбираться с НДС уже после того, как лимит превышен. А к этому моменту могут быть подписаны договоры, утверждены цены, получены авансы и сформирована структура расходов, которая не учитывает новую налоговую нагрузку.
Что важно проверить заранее.
Во-первых, спрогнозировать доход до конца года и понять, когда именно может быть превышен лимит. Если сейчас доход уже находится в диапазоне 15–19 млн ₽, ждать фактического превышения рискованно.
Во-вторых, заранее выбрать наиболее подходящий вариант работы с НДС. Для бизнеса на УСН возможны разные сценарии, и решение должно зависеть от структуры расходов, поставщиков, клиентов и маржинальности бизнеса. Универсального варианта, который выгоден всем, нет.
В-третьих, нужно проверить действующие договоры. Если цена в них была сформирована без учета будущего НДС, налог может фактически уменьшить вашу прибыль. Особенно это важно для долгосрочных договоров, авансов и переходящих сделок.
В-четвертых, необходимо подготовить учет. Это настройки 1С, корректное оформление документов, работа с ЭДО, счетами-фактурами, книгой продаж и отчетностью по НДС.
И еще один важный момент: 20 млн ₽ — это не просто сумма денег, поступившая на расчетный счет. Для определения лимита учитываются доходы по правилам УСН, поэтому расчет нужно делать корректно.
Если вы видите, что доход приближается к порогу, лучше уже сейчас сделать прогноз и ответить на несколько вопросов:
— когда может произойти превышение;
— какой будет налоговая нагрузка;
— нужно ли менять цены;
— потребуется ли корректировка договоров;
— какой вариант работы с НДС будет оптимальным именно для вашего бизнеса.
Грамотная подготовка позволяет избежать ситуации, когда налоговые последствия становятся неожиданностью уже после превышения лимита.
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