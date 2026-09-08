Доход приблизился к 20 млн ₽: что делать бизнесу на УСН

Что важно проверить заранее.

Во-первых, спрогнозировать доход до конца года и понять, когда именно может быть превышен лимит. Если сейчас доход уже находится в диапазоне 15–19 млн ₽, ждать фактического превышения рискованно.



Во-вторых, заранее выбрать наиболее подходящий вариант работы с НДС. Для бизнеса на УСН возможны разные сценарии, и решение должно зависеть от структуры расходов, поставщиков, клиентов и маржинальности бизнеса. Универсального варианта, который выгоден всем, нет.



В-третьих, нужно проверить действующие договоры. Если цена в них была сформирована без учета будущего НДС, налог может фактически уменьшить вашу прибыль. Особенно это важно для долгосрочных договоров, авансов и переходящих сделок.



В-четвертых, необходимо подготовить учет. Это настройки 1С, корректное оформление документов, работа с ЭДО, счетами-фактурами, книгой продаж и отчетностью по НДС.



И еще один важный момент: 20 млн ₽ — это не просто сумма денег, поступившая на расчетный счет. Для определения лимита учитываются доходы по правилам УСН, поэтому расчет нужно делать корректно.



Если вы видите, что доход приближается к порогу, лучше уже сейчас сделать прогноз и ответить на несколько вопросов:

— когда может произойти превышение;

— какой будет налоговая нагрузка;

— нужно ли менять цены;

— потребуется ли корректировка договоров;

— какой вариант работы с НДС будет оптимальным именно для вашего бизнеса.



Грамотная подготовка позволяет избежать ситуации, когда налоговые последствия становятся неожиданностью уже после превышения лимита.