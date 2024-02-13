Чиновники «уменьшают» число отчётов — вы заметили? Как это отразилось на бухгалтерах

В 2020 году Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил Правительству взять курс на радикальное уменьшение числа отчетности для бизнеса.

Это совершенно актуальное предложение, которое естественно поддерживают предприниматели и бухгалтеры.

За период с момента обращения Правительством проводится работа по анализу и сокращению числа форм отчётности. Есть удачные сокращения, такие как сокращение показателей в форме РСВ и объединение взносов в медицинский, пенсионный фонды и фонд социального страхования на случай болезни в один единый взнос.

Но в ряде случаев складывается впечатление, что сокращение количества форм отчетности совершено ради рапорта о сокращении именно количества отчетных форм.

Первым примером была отмена формы о среднесписочной численности сотрудников предприятий. Соответствующее изменение в статью 80 НК были внесены законом от 28.01.2020 №5-ФЗ. Отчетная информация о средней численности переместилась в декларацию РСВ. Объём рассчитываемой и предоставляемой бизнесом информации не изменился, но! было объявлено об отмене одной из форм.

Самый неудачной, если можно использовать именно эту формулировку, стала отмена форм СЗВ-М, СЗВ-ТД, РСВ после объединения Фонда социального страхования и Пенсионного Фонда России в одну организацию — Социальный Фонд России. Вместо вышеуказанных форм появилась форма ЕФС-1, содержащая несколько разделов. НО разделы формируются независимо друг от друга и имеют разные сроки подачи. Что по факту остаётся отдельными отчётами, а цель «уменьшение отчетности» осталось лишь простой декларацией заявленных целей.

Так же декларация ЕФС-1 с несколькими разделами включает в себя дублирующуюся информацию, что нисколько не уменьшило объем работы по формированию отчетности, а даже увеличило его и внесло дополнительные проблемы и возможности потенциальных ошибок.

Таким способом можно оставить одну «единую декларацию» с большим объёмом разделов, включив в нее отчёты экологам, в статистику, в ФНС и прочие госорганы.

В 2023 году Фонд социального страхования вошёл в объединённый СФР. Однако, после объединения структура бывшего ФСС осталась автономна. Бывший отчет 4-ФСС стал в декларации ЕФС-1 разделом 2. Срок подачи не совпадает со сроком подачи других ежеквартальных деклараций. Действие доверенностей на подачу всех других отчётов в пенсионный фонд после объединения не распространилось на раздел 2 в ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС). Налоговая база для расчётов взносов на травматизм совпадает с налоговой базой, отражаемой в декларации РСВ. Логично было бы объединить эти отчёты.

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А может чиновникам перестать «уменьшать» число отчётов, пусть уж остаётся всё так как есть? Чем увеличивать, уменьшая и запутывать, упрощая…