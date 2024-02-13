Чиновники «уменьшают» число отчётов — вы заметили? Как это отразилось на бухгалтерах

Это совершенно актуальное предложение, которое естественно поддерживают предприниматели и бухгалтеры.
За период с момента обращения Правительством проводится работа по анализу и сокращению числа форм отчётности. Есть удачные сокращения, такие как сокращение показателей в форме РСВ и объединение взносов в медицинский, пенсионный фонды и фонд социального страхования на случай болезни в один единый взнос.
Но в ряде случаев складывается впечатление, что сокращение количества форм отчетности совершено ради рапорта о сокращении именно количества отчетных форм.
Первым примером была отмена формы о среднесписочной численности сотрудников предприятий. Соответствующее изменение в статью 80 НК были внесены законом от 28.01.2020 №5-ФЗ. Отчетная информация о средней численности переместилась в декларацию РСВ. Объём рассчитываемой и предоставляемой бизнесом информации не изменился, но! было объявлено об отмене одной из форм.
Самый неудачной, если можно использовать именно эту формулировку, стала отмена форм СЗВ-М, СЗВ-ТД, РСВ после объединения Фонда социального страхования и Пенсионного Фонда России в одну организацию — Социальный Фонд России. Вместо вышеуказанных форм появилась форма ЕФС-1, содержащая несколько разделов. НО разделы формируются независимо друг от друга и имеют разные сроки подачи. Что по факту остаётся отдельными отчётами, а цель «уменьшение отчетности» осталось лишь простой декларацией заявленных целей.
Так же декларация ЕФС-1 с несколькими разделами включает в себя дублирующуюся информацию, что нисколько не уменьшило объем работы по формированию отчетности, а даже увеличило его и внесло дополнительные проблемы и возможности потенциальных ошибок.
Таким способом можно оставить одну «единую декларацию» с большим объёмом разделов, включив в нее отчёты экологам, в статистику, в ФНС и прочие госорганы.
В 2023 году Фонд социального страхования вошёл в объединённый СФР. Однако, после объединения структура бывшего ФСС осталась автономна. Бывший отчет 4-ФСС стал в декларации ЕФС-1 разделом 2. Срок подачи не совпадает со сроком подачи других ежеквартальных деклараций. Действие доверенностей на подачу всех других отчётов в пенсионный фонд после объединения не распространилось на раздел 2 в ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС). Налоговая база для расчётов взносов на травматизм совпадает с налоговой базой, отражаемой в декларации РСВ. Логично было бы объединить эти отчёты.
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А может чиновникам перестать «уменьшать» число отчётов, пусть уж остаётся всё так как есть? Чем увеличивать, уменьшая и запутывать, упрощая…
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