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Увольнение

В чем опасность увольнения без согласия сотрудника и как его грамотно оформить

Когда работники не готовы увольняться по собственному желанию, предпринимателям приходится искать статью для увольнения. При увольнении с ошибками работника вернут. Работодатель выплатит зарплату за время спора по ст. 234 ТК РФ и штраф по ст. 5.27 КоАП РФ. Безопаснее всего сделать так: уволить по реальному поводу и правильно оформить кадровые документы.
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В чем опасность увольнения без согласия сотрудника и как его грамотно оформить

Каких сотрудников нельзя увольнять 

  1. Беременных увольнять запрещено по ст. 261 ТК. Даже за прогулы, хамство и недостачу в кассе. Исключение — закрытие фирмы. 

  2. Матерей с детьми до трех лет, а без мужа — до четырнадцати, нельзя сокращать и увольнять за низкую квалификацию. 

  3. На больничном и в отпуске сотрудника не увольняют. Надо ждать выхода на работу. Отпуском считаются не только четыре недели в году, но и декрет, дни без содержания и выход на сессию. 

  4. Несовершеннолетнего увольняют только с согласия трудовой инспекции или комиссии по делам несовершеннолетних в своём городе — ст. 269 ТК. Если чиновники против, человек работает дальше. 

Основания для увольнения 

1. За неисполнение трудовых обязанностей и дисциплину — п. 5 ст. 81 ТК.

Каждый работник обязан выполнять трудовые обязанности и не нарушать дисциплину. Обязанности написаны в трудовом договоре и должностной инструкции. Дисциплина — это рабочее время, дресс-код, правила общения с коллегами. Про дисциплину сказано в трудовом договоре и правилах внутреннего распорядка. 

За нарушение обязанностей и дисциплины делают замечание или выговор. Когда выговоров и замечаний накопилось два или больше, работника можно уволить. Основание называется «за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей». Подойдёт для увольнения за плохую работу, грубость с клиентами, опоздания. 

2. За прогул и алкоголь — п. 6 ст. 81 ТК РФ

За одно грубое нарушение дисциплины можно сразу увольнять. Все грубые нарушения записаны в п. 6 ст. 81 ТК. Среди них прогул и алкогольное или наркотическое опьянение на работе. Грубое нарушение оформляют по бумагам так же, как простое. Докладная записка или акт, объяснение, приказ об увольнении не позднее месяца с обнаружения.

Прогул — отсутствие человека на работе более четырех часов подряд. У прогула нет уважительной причины. Отгулы и отпуска без спроса руководителя тоже считаются прогулами. 

Алкогольное и наркотическое опьянение надо доказать. Подходит акт со свидетелями, алкотестер или заключение врача. 

3. За утрату доверия в работе с деньгами и товарами — п. 7 ст. 81 ТК.

Сотрудники отвечают за деньги и товары, с которыми работают. За недостачу, обсчет клиентов, продажу без чеков и откровенно воровство можно уволить. Недостачу оформляют инвентаризацией, другие нарушения — актами, докладными записками. С работника берут объяснение и увольняют не позднее месяца после обнаружения проступка.

4. Сокращение штата — п. 2 ст. 81.

Сокращение подходит, когда в фирме стало меньше заказов. Сколько держать работников — дело предпринимателя. 

Процедура сокращения такая: сотруднику вручают персональное уведомление о сокращении, и он работает ещё два месяца за зарплату по ст. 180 ТК РФ. Через два месяца издают приказ об увольнении. До сокращения человеку предлагают другие вакансии в фирме, если есть. 

Уволенному платят два средних заработка по ст. 178 ТК. Если через месяц он не найдет работу и принесет справку из центра занятости, добавляют ещё одну. Если сотрудник согласен, увольняют раньше с повышенной зарплатой.

Кто хуже работает, того сокращают первым. Если все работают одинаково, увольняют работника без иждивенцев. Подробно про выбор людей под сокращение написано в ст. 179 ТК.

Другие основания увольнения 

  • Ликвидация фирмы, закрытие ИП — п. 1 ст. 81 ТК;

  • Работник подделал диплом или трудовую книжку, когда устраивался — п. 11 ст. 81, ст. 84 ТК;

  • Провалил проверку знаний — п. 3 ст. 81 ТК;

  • Работника забирают в армию или отобрали водительские права, а он водитель — ст. 83 ТК;

  • Работник совместитель, а вы подыскали постоянного — ст. 288 ТК.

Как оформить увольнение

В последний день работы оформляют кадровые документы и платят долги по зарплате. Сделайте это, как написано в ст. 84.1 и 140 ТК:

  1. Напечатайте приказ об увольнении с причиной и статьёй из Трудового кодекса. На следующий день после приказа человек уже не работает у вас.

  2. Дайте сотруднику прочитать приказ, попросите расписаться под текстом. Это важный момент, который часто забывают.

  3. Сделайте запись в трудовую книжку.

  4. Выдайте зарплату и компенсацию за отпуск, иначе набегут пени. 

  5. Выдайте трудовую книжку, попросите расписаться за получение.

  6. Скопируйте работнику приказ по его просьбе.

Чтобы законно уволить сотрудника и не попасть под штрафы, вы можете обратиться к профессионалам. Специалисты по кадровому учету компании Смарт Консалтинг возьмут на себя все организационные моменты, проверят документацию и грамотно оформят увольнение.

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