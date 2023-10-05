В чем опасность увольнения без согласия сотрудника и как его грамотно оформить

Каких сотрудников нельзя увольнять
Беременных увольнять запрещено по ст. 261 ТК. Даже за прогулы, хамство и недостачу в кассе. Исключение — закрытие фирмы.
Матерей с детьми до трех лет, а без мужа — до четырнадцати, нельзя сокращать и увольнять за низкую квалификацию.
На больничном и в отпуске сотрудника не увольняют. Надо ждать выхода на работу. Отпуском считаются не только четыре недели в году, но и декрет, дни без содержания и выход на сессию.
Несовершеннолетнего увольняют только с согласия трудовой инспекции или комиссии по делам несовершеннолетних в своём городе — ст. 269 ТК. Если чиновники против, человек работает дальше.
Основания для увольнения
1. За неисполнение трудовых обязанностей и дисциплину — п. 5 ст. 81 ТК.
Каждый работник обязан выполнять трудовые обязанности и не нарушать дисциплину. Обязанности написаны в трудовом договоре и должностной инструкции. Дисциплина — это рабочее время, дресс-код, правила общения с коллегами. Про дисциплину сказано в трудовом договоре и правилах внутреннего распорядка.
За нарушение обязанностей и дисциплины делают замечание или выговор. Когда выговоров и замечаний накопилось два или больше, работника можно уволить. Основание называется «за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей». Подойдёт для увольнения за плохую работу, грубость с клиентами, опоздания.
2. За прогул и алкоголь — п. 6 ст. 81 ТК РФ
За одно грубое нарушение дисциплины можно сразу увольнять. Все грубые нарушения записаны в п. 6 ст. 81 ТК. Среди них прогул и алкогольное или наркотическое опьянение на работе. Грубое нарушение оформляют по бумагам так же, как простое. Докладная записка или акт, объяснение, приказ об увольнении не позднее месяца с обнаружения.
Прогул — отсутствие человека на работе более четырех часов подряд. У прогула нет уважительной причины. Отгулы и отпуска без спроса руководителя тоже считаются прогулами.
Алкогольное и наркотическое опьянение надо доказать. Подходит акт со свидетелями, алкотестер или заключение врача.
3. За утрату доверия в работе с деньгами и товарами — п. 7 ст. 81 ТК.
Сотрудники отвечают за деньги и товары, с которыми работают. За недостачу, обсчет клиентов, продажу без чеков и откровенно воровство можно уволить. Недостачу оформляют инвентаризацией, другие нарушения — актами, докладными записками. С работника берут объяснение и увольняют не позднее месяца после обнаружения проступка.
4. Сокращение штата — п. 2 ст. 81.
Сокращение подходит, когда в фирме стало меньше заказов. Сколько держать работников — дело предпринимателя.
Процедура сокращения такая: сотруднику вручают персональное уведомление о сокращении, и он работает ещё два месяца за зарплату по ст. 180 ТК РФ. Через два месяца издают приказ об увольнении. До сокращения человеку предлагают другие вакансии в фирме, если есть.
Уволенному платят два средних заработка по ст. 178 ТК. Если через месяц он не найдет работу и принесет справку из центра занятости, добавляют ещё одну. Если сотрудник согласен, увольняют раньше с повышенной зарплатой.
Кто хуже работает, того сокращают первым. Если все работают одинаково, увольняют работника без иждивенцев. Подробно про выбор людей под сокращение написано в ст. 179 ТК.
Другие основания увольнения
Ликвидация фирмы, закрытие ИП — п. 1 ст. 81 ТК;
Работник подделал диплом или трудовую книжку, когда устраивался — п. 11 ст. 81, ст. 84 ТК;
Провалил проверку знаний — п. 3 ст. 81 ТК;
Работника забирают в армию или отобрали водительские права, а он водитель — ст. 83 ТК;
Работник совместитель, а вы подыскали постоянного — ст. 288 ТК.
Как оформить увольнение
В последний день работы оформляют кадровые документы и платят долги по зарплате. Сделайте это, как написано в ст. 84.1 и 140 ТК:
Напечатайте приказ об увольнении с причиной и статьёй из Трудового кодекса. На следующий день после приказа человек уже не работает у вас.
Дайте сотруднику прочитать приказ, попросите расписаться под текстом. Это важный момент, который часто забывают.
Сделайте запись в трудовую книжку.
Выдайте зарплату и компенсацию за отпуск, иначе набегут пени.
Выдайте трудовую книжку, попросите расписаться за получение.
Скопируйте работнику приказ по его просьбе.
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