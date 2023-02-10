Бизнес «под статьей» 238 Уголовного кодекса РФ. Мнение юриста

Как показывает правоприменительная практика, статья 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) стала такой же «резиновой» как статья 159 УК РФ по мошенничеству.

Фактически, под статью 238 УК РФ можно подвести любой бизнес, который продаёт (поставляет) товары или оказывает услуги, если будут выявлено, что услуги (товары) не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

При этом, почти любой товар (продукция) может быть небезопасной, если не соблюдать инструкцию и рекомендации по их применению. А за качество фирменного товара (продукции) должна нести ответственность фирма-производитель, а не продавец. Исключение, продажа фальсифицированной продукции, которая является поддельной и действительно может нанести вред здоровью и жизни.

В нашем случае, потребитель обратился с жалобой (фальсифицированная продукция) в Роспотребнадзор и полицию, которые провели проверку и отправили дело в следственный комитет. Вероятно, это был факт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом, что является незаконным. Возможно и потребительский экстремизм, который сейчас весьма распространён.

Мы детально изучили все факты и обстоятельства. Затем выработали эффективную линию защиты. Мы доказали, что продукция является надлежащего качества и соответствует требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. После чего последовательно и активно защищали нашего клиента.

В результате нашей защиты нам удалось добиться отказа в возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ, т.е. выиграли дело без суда и следствия. Следователь профессионально провёл проверку и не выявил нарушений закона. Безусловно, является важным условием момент начала юридической защиты. Чем раньше юрист начнёт заниматься защитой, тем выше Ваши шансы положительного результата. Наш комплексный подход учитывает все риски, что способствует максимальной защите бизнеса.

Вместе мы победим!

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