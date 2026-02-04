Дача взятки. Риски бизнеса

В настоящее время, одним из самых распространенных рисков для коммерсантов является риск уголовного преследования по коррупционным преступлениям (взятки, откаты и др.). И попасть в поле зрения правоохранителей может любой бизнес. Мнение юриста.

Кто-то из компании "отблагодарил" чиновников или других лиц (юристов, подрядчиков) за подключение (например, газ или электрэнергия) даже незначительной денежной суммой (наличными или безналом). А чиновника, возможно слушали-наблюдали или кто-то "сдал" и правоохранители сделают однозначные выводы о наличии взяток.

После чего, делом времени и техники для правоохранительных органов будет приехать рано утром с обыском к директору.

А после допросив его с пристрастием и без адвоката получить (выбить из него) нужные и признательные показания и явку с повинной. Проверяющие будут убеждать директора, что кроме них и сейчас ему никто не поможет и лучше сознаться (даже в том чего не совершали). Они будут обещать или джае гарантировать, что от Вас отстанут (освободят от уголовки в связи с деятельным раскаянием или способствованием раскрытию преступления).

Но спустя некоторое время, Вас могут привлечь к уголовной ответственности и включить в группу лиц (кто способствовал получению взятки), привлечь за дачу взятки. Такое может произойти например, когда сменился следователь, назначили нового прокурора или суд не усмотрел оснований для прекращения уголовного дела за дачу взятки по примечания к ст.291 УК РФ.

А также Вас могут привлечь к уголовной ответственности за мошенничество (ст.159 УК РФ) или присвоение и растрату (ст.160 УК РФ), т.к. взятку Вы давали за что-то незаконное (завышение цены, подписание документов и др.).

Поэтому, не всегда стоит принимать такое важное для Вас (и необдуманное) решение быстро и без консультаций с юристом и адвокатом. Иначе, тюрьма, многомиллионные иски, конфискация и (или) банкротство. В нашей практики мы сталкиваемся с многочисленными подобными нарушениями как правоохранителей, так и защиты.

И далеко не всегда такую сложную ситуацию можно исправить, даже при наличии таких нарушений.

И всё же шансы есть , при условии активной и компетентной защиты.

