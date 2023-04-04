ТОП-5 постов на «Трибуне» за последнюю неделю марта. Выбор редакции

Редакция подготовила обзор самых интересных материалов за неделю. Вот наша подборка:

1. (Недо)оценка бухгалтера Автор:Este О чем материал: о современных условиях на рынке труда, о том как тяжело бухгалтеру найти среди сотен вакансий хоть десять разумных предложений. Чем хорош: пост о наболевшем. Приведен пример вакансии бухгалтера со сверхтребованиями на сверхнизкую зарплату. И ведь соискатели понимают, что это не один такой пример. Автор пишет об общей боли.

2. Как найти статусную работу, когда тебе за 40? Этапы поиска и лайфхаки Автор:Иван Шестак О чем материал: название говорит само за себя. Эксперт рассказывает, как после 40 лет вести себя на рынке труда, чтобы тебя заметили. Поиск работы ― всегда непростое испытание. А найти место в компании мечты, вообще, задача повышенной сложности. Кандидатов много ― место одно. Как выделиться среди других, расскажет автор. Чем хорош: пост можно назвать пошаговым гайдом для соискателей. Будет интересен всем, кто в поиске работы, а не только тем, кому 40+ лет. Всегда полезно узнать, что привлекает работодателя и какой кандидат выделяется из общей массы.

3. Почему могут забрать квартиру, полученную по наследству, даже через 20 лет владения? Изучаем решение суда Автор:юрист Екимова Ольга Санкт-Петербург О чем материал: обзор судебной практики о вступлении в наследство. На основании чего квартира может отойти государству спустя 20 лет? Автор обращает наше внимание на крайне важный вопрос. Чем хорош: освещается жизненная тема. Вопрос актуален для любой публики. Далеко не все ознакомлены с нюансами законодательства в области наследования имущества, так что обзор подобных тем всегда кстати.

4. Ответственность бухгалтера Автор: Константин Чупырь О чем материал: ответы на вопросы: за что бухгалтер привлекается к материальной и уголовной ответственности, и есть ли у них границы. Какие законы защищают бухгалтера, и на что нужно обращать внимание при заключении договора. Об этом автор подробно рассказывает в своем посте. Чем хорош: всесторонне освещен вопрос. Увлекательно написано о сложных вещах. Тема актуальна для любого бухгалтера. Побуждает заглянуть в свой трудовой договор и прочитать условия еще раз.