Ответственность бухгалтера

Бухгалтер может быть привлечен к материальной, административной и уголовной ответственности, если есть на то основания, и даже после увольнения.

За именно должен отвечать бухгалтер? Есть ли границы, пределы такой ответственности?

Согласно закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», директор компании должен поручить ответственность за ведение бухгалтерского учета главному бухгалтеру или другому работнику, либо заключить договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета с аутсорсинговой бухгалтерской компанией.

Законодательство предусматривает материальную ответственность работника, включая главного бухгалтера, за ущерб, причиненный работодателю по его вине.

В таких случаях работник несет ответственность в пределах своего среднего месячного дохода.

Однако есть исключения, когда работник несет полную ответственность (например, при недостаче ценностей, умышленном причинении ущерба или разглашении коммерческой тайны). Увольнение работника не освобождает его от ответственности.

Если работодатель хочет обратиться в суд, он должен сделать это в течение года со дня обнаружения ущерба. (ст. 232, 233, 241, 243, 392 ТК).

Привлечение главного бухгалтера к административной и уголовной ответственности возможно в случае нарушения им правил бухгалтерского учета, представления недостоверных сведений или неуплаты налогов и страховых взносов.

К привлечению могут прийти уполномоченные органы как во время работы, так и после увольнения бухгалтера в пределах установленных законодательством сроков давности.

Главный бухгалтер может быть привлечен к административной ответственности за нарушение сроков представления налоговой декларации или непредставление необходимых для налогового контроля сведений. Уголовная ответственность может быть применена при уклонении от уплаты налогов, неисполнении обязанностей налогового агента или уклонении от уплаты страховых взносов при наличии у главного бухгалтера прямого умысла (ст. 1.5, 2.4, 4.5, 15.11, 15.5, 15.6 КоАП, ст. ст. 5, 78, 199, 199.1, 199.4 УК, п. п. 4, 7, 8 постановления Пленума ВС от 26.11.2019 № 48).

Специфика уголовной ответственности главного бухгалтера

Профессиональная работа главного бухгалтера зависит от его действий и принимаемых решений, но также включает обязательное следование указаниям руководства организации.

В связи с этим, главный бухгалтер должен помнить об ответственности за выполнение незаконных указаний своего начальства, особенно если его действия могут быть квалифицированы как преступление.

Таким образом, главный бухгалтер не может освободиться от уголовной ответственности за нарушения закона, даже если был под давлением руководства.

Часть 2 статьи 42 УК гласит, что если человек совершил умышленное преступление в выполнение приказа или распоряжения, которые являются безусловно незаконными, он несет уголовную ответственность на общих основаниях.

Однако если данному лицу был дан такой приказ или распоряжение, и оно отказалось от его исполнения, то уголовной ответственности не будет.

Это связано с тем, что согласно законодательству, никакой приказ или распоряжение не может нарушать основные права и свободы человека, а также приводить к совершению преступлений.

В случае, если приказ или распоряжение содержат незаконные действия, то их выполнение может привести к уголовной ответственности.

Главный бухгалтер организации имеет значительную ответственность за финансовые решения и может быть привлечен к уголовной ответственности в случае нарушения закона.

Однако, есть ситуации, когда руководитель организации может освободиться от ответственности, а всю полноту ее возложить на главного бухгалтера.

Поэтому главный бухгалтер должен всегда помнить об этом и принимать меры, чтобы не допустить нарушений в своей работе, которые могут повлечь за собой серьезные последствия.

Главный бухгалтер организации пытается справиться с финансовыми проблемами компании, искажая финансовые отчеты, не выполняя налоговых обязательств организации и не сообщая об этом руководству, то он может стать объектом уголовного преследования.

Это связано с тем, что главный бухгалтер обладает полномочиями и правом подписи финансовой отчетности, а также является ответственным за представление достоверной информации о финансовом положении организации.Такие действия могут повлечь возможность назначения уголовного наказания.

Следует помнить, что уголовное право применяется в случае существенных нарушений законов, поэтому главный бухгалтер должен вести бизнес с аккуратностью и подробно знать свои обязательства и права.

Один из районных судов прекратил уголовное дело в отношении главного бухгалтера организации К. за нарушение статьи 199.1 УК, поскольку обвиняемая признала свою вину и проявила деятельное раскаяние.

Из приговора следует, что главный бухгалтер, желая обеспечить выплату заработной платы и расчеты с контрагентами при ограниченном бюджете, вводила в заблуждение руководителя организации, сообщая ему об отсутствии задолженности по налогам перед бюджетом.

Она также составляла ложную отчетность и направляла в финансовый орган платежные поручения с заниженной суммой НДФЛ к перечислению в бюджет.

Эти действия главного бухгалтера привели к неисполнению обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет удержанного с доходов работников НДФЛ на значительную сумму.

Сейчас складывает уголовная практика, когда главбух становится свидетелем в делах против гендиректора или собственника, если он соглашается давать показания против гендиректора либо собственника, даже при наличии вины бухгалтера.

Однако, следователь может, получив необходимые показания от главбуха, переквалифицировать его статус на обвиняемого в составе предварительно сговорившейся группы лиц.

Но для того, чтобы привлечь главного бухгалтера к ответственности, необходимо иметь доказательства, что он был обязан правильно вести финансовый учет или имел полномочия представлять интересы компании в отношениях с налоговой службой.

Такую информацию можно получить из его трудового договора, договора бухгалтерского обслуживания или доверенности.

Поэтому, если вы столкнулись со странными финансовыми операциями в вашей компании, то обратитесь к юристу и проверьте все документы, чтобы не стать по ошибке обвиняемым в сговоре!

Нередко возникает ситуация, когда руководитель компании, преследуемый за экономические преступления, использует некорректную отчетность, чтобы переложить всю вину на бухгалтера.

Он может использовать свою финансовую и юридическую безграмотность в качестве оправдания своих действий, но это не должно быть причиной для несправедливого обвинения коллеги.

Это является неправильной практикой, которая может привести к серьезным последствиям для всех вовлеченных сторон.

Главный бухгалтер должен быть защищен законом и иметь возможность предоставить точную и правдивую финансовую информацию.

Руководитель общества был осужден по статье 199 УК. В ходе расследования установлено, что общество внесло в капитал дочернего общества имущество на несколько сотен миллионов рублей, получив налоговый вычет по НДС.

Однако общество не вернуло часть этого вычета в соответствии с остаточной стоимостью переданного имущества, в результате чего не заплатило налоговую сумму на несколько десятков миллионов рублей.

Подсудимый не признал свою вину, утверждая, что он доверял главному бухгалтеру и не имел достаточных знаний в налоговом законодательстве.

Однако главный бухгалтер опроверг эти утверждения, заявив, что информировала руководителя обязательств уплатить налог по НДС.

Кто же такой исполнитель преступления в России.

Итак, читаем внимательно:

«Исполнителем преступления признается лицо, которое лично совершило злодеяние, или же непосредственно участвовало в его совершении вместе с другими злодеями (которые, кстати, тоже могут быть признаны исполнителями), а также тот, кто использовал других людей, несовершеннолетних, недееспособных или по иным причинам не подлежащих уголовной ответственности, для совершения своего преступного замысла.»

Так что, господа, давайте будем бдительны и помнить, что в законе все ясно и четко написано!

Мы же все прекрасно знаем, что главный бухгалтер – это практически как финансово-налоговый мозг организации.

Он, бухгалтер, должен знать все финансовые детали и контролировать общую картину.

Но вот беда: если этот мозг начинает шалить, то организм всей компании может пойти коту под хвост. А тогда преступление, безусловно, будет иметь место даже если нет прямого умысла.

Правоохранительные органы сумеют до неузнаваемости извратить ситуацию и притянуть за уши к уголовному преследованию.

Если теперь официально, то главный бухгалтер может попасть на «посредственное исполнение» преступления, если он запутал своего руководителя, чтобы совершить злодейство.

Еще если он использовал свои полномочия для того, чтобы выполнить преступные цели, то тоже будет не сладко.

Как же быть в таких ситуациях? Думайте головой, не играйтесь с огнем и помните, что закон есть закон.

Вывод

Договор, договор, договор, трудовой или аутсортинга, не имеет значения.

Главное хорошенечко прописать права, обязанности, ответственность сторон.

И все любые взаимоотношения бухгалтера с заказчиком, либо работодателем подтверждать, закреплять, фиксировать доказательствами, переписка, фото, видео.

Можно было бы сказать – «свидетельские показания», но это такое переменное и нестабильное).

И не забывайте, пояснения лица, привлекаемого к ответственности, тоже являются доказательствами. Можно так на себя на пояснять, что без вины виноватый станешь. Всё только в ваших руках.

«Главное в налогообложении не налогообложаться»!

Ваш налоговый юрист и налоговый консультант, Константин Чупырь.