Дайджест самых топовых постов Трибуны этой недели. Про ЕНС, еще раз ЕНС и МРОТ

Ура! Еще одна рабочая пролетела. А мы подбиваем ее итоги. Публикуем еженедельный дайджест самых популярных постов Трибуны. Напоминаю, выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

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Итак, дайджест!

Пост 3. «ФНС заявила, что починали ЕНС. Егоров назвал проблемы ЕНС в целом решенными». Комментариев — 21, просмотров — 3 тыс. Казалось бы — отличная новость! Главная налоговая проблема этого года решена. По крайней мере по заявлениям Егорова, который сообщил, что все дело было в каком-то поломанном коде. Но, на деле никто не поверил и не обрадовался.

Пост 2. ЕНС открыт. Налоговики утверждают, что раздел ЕНС появился во всех личных кабинетах. Комментариев — 49, просмотров — 5,2 тыс. Да-да, тема ЕНС держала нас в тонусе всю неделю. Периодически хотелось крикнуть ФНС «ОСТАНОВИТЕСЬ!». В этом посте Егоров сообщил, что для всех физлиц в личных кабинетах открыт раздел ЕНС. А для ИП и организаций открыли аж целых 800 000. И, снова, никто не обрадовался! Увы!

Даже хуже, чем не обрадовались…

ФНС действительно пора уже заканчивать всю эту эпопею с ЕНС и прекратить издеваться над бухгалтерами. А то и про вилы люди могут вспомнить…

Пост 1. С 1 июля 2023 года в России повысят МРОТ. Не забудьте внести изменения в документы. Комментариев — 7, просмотров — 11.6 тыс. Пост-анонс/напоминалка. Стало известно, что с 1 июля 2023 года в России повышается минимальный размер оплаты труда. Редакция предположила (исходя из прошлых повышений), что МРОТ составит 17 866, 2 руб.

Вот эти копейки и стали триггером! Простите, мы не хотели вас так волновать!)))