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Налоговые изменения 2023

Ключевые изменения налогового законодательства. Табличка для бухгалтера

Законопроект о реализации основных направлений налоговой политики предусматривает ряд изменений НК, в том числе по НДС, срокам рассмотрения жалоб, досудебному урегулированию. Подготовили для вас удобную табличку по основным изменениям, перечисленным в законопроекте № 369931-8.
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Ключевые изменения налогового законодательства. Табличка для бухгалтера
Иллюстрация: freepik/freepik

Рассмотрим изменения по принципу «как сейчас и как будет» согласно законопроекту № 369931-8.

Как сейчас

Как будет

Изменится срок рассмотрения жалоб ИП и Ю/л

Жалобы на действия и бездействие инспекторов вышестоящие налоговики рассматривают от 15 до 30 рабочих дней (ст. 140 НК).

Жалобы, которые направите в электронной форме, инспекторы будут рассматривать в течение семи рабочих дней. Исключение — жалобы на решения по итогам проверок и о привлечении к ответственности по налоговым нарушениям. На них новый порядок не распространяется (п. 44 ст. 1 проекта).

Досудебное урегулирование споров

Оспорить через вышестоящую инспекцию можно только решения, действия и бездействие налоговиков. А вот для споров имущественного характера, например, когда налоговики неправильно определили собственника имущества, такой порядок не предусмотрен. С подобными спорами приходится идти в суд.

Имущественный спор начнут рассматривать вышестоящие инспекции. Причем это будет обязательно. Сразу в суд с такими претензиями идти не разрешат (подп. «а» п. 42 ст. 1 проекта). То есть порядок будет аналогичен тому, который действует для обжалования решений, действий и бездействия налоговиков: сначала жалоба в УФНС, потом — суд.

Изменение лимитов НДС на рекламу

Лимит расходов на рекламные материалы для освобождения от НДС составляет 100 руб. за единицу (подп. 25 п. 3 ст. 149 НК).

Лимит расходов на рекламные материалы для освобождения от НДС увеличат до 300 руб. за единицу (подп. «б» п. 1 ст. 2 проекта).

Ограничение по переносу прошлогодних убытков продлят на шесть лет

Можно учесть в расходах в текущем периоде убытки прошлых периодов. Но уменьшить таким образом налоговую базу текущего периода можно не более чем наполовину. Это правило действует до конца 2024 года (п. 2.1 ст. 283 НК).

50-процентное ограничение по учету убытков продлят до 31 декабря 2030 года (п. 41 ст. 2 проекта). Подробнее об этой поправке рассказали здесь.

Больше расходов разрешат признавать в налоговом учете

Перечень договоров страхования, расходы на которые принимаются при расчете налога на прибыль, закрыт (п. 1 ст. 263 НК).

Перечень сделают открытым, можно учесть при расчете на прибыль больше расходов на страхование (п. 38 ст. 2 проекта).

Расширят расходы, которые можно списать при работе с удаленщиками

Формально вы можете учесть всю сумму расходов, которые возмещаете дистанционщикам за использование их оборудования. Но в НК это четко не обозначено. Поэтому налоговый учет таких затрат приводит к спорам с ИФНС.

Затраты, которые возмещаете дистанционщикам, разрешат включать в состав прочих расходов. Компенсацию до 35 руб. за рабочий день не нужно будет подтверждать документами (п. 39 ст. 2 проекта).

С зарплаты удаленщиков, которые работают из-за рубежа, придется удерживать НДФЛ

Налоговые нерезиденты, у которых в трудовом договоре с российской компанией указано место работы за пределами РФ, НДФЛ не платят (письмо Минфина от 04.08.2022 № 03-04-05/75657).

Зарплата удаленщиков из-за границы станет доходами от источников в РФ (подп. «а» п. 14 ст. 2 проекта). Ставка НДФЛ будет обычной: 13 или 15 процентов независимо от статуса налогового резидентства (п. 25 ст. 2 проекта).

Урегулируют расчет налога по УСН при переезде в другой регион

Порядок расчета налога по упрощенке, в случае если ИП или компания переезжают в другой регион, НК не определяет.

При смене места нахождения организации или места жительства ИП нужно будет применять ставку регионального закона по новому адресу (п. 57 ст. 2 проекта).

Какие еще изменения нас ожидают в налоговой политики

❗️ С 29 августа под обязательный банковский контроль подпадут переводы по расчетным счетам организаций и ИП на сумму от 5 млн руб. при двух условиях:

  • организация или ИП в течение года, предшествующего совершению операции, получили деньги со счета, открытого в подразделении ЦБ на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет». Такой счет открывают, например, когда компания или ИП выигрывают государственный тендер;

  • полученные деньги уходили на счета получателей, отнесенных к высокому или среднему уровню риска по подозрительным операциям.

Данное нововведение свидетельствует об ужесточении контроля за оборотом бюджетных средств и обновлении действующих алгоритмов взаимодействия банковского сектора и налоговой службы.

❗️Также изменится форма путевого листа. В документе надо будет писать реквизиты водительского удостоверения, СНИЛС водителя, отметку о прохождении медосмотра;

❗️ Зарплата удаленщиков из-за границы станет доходами от источников в РФ (подп. «а» п. 14 ст. 2 проекта). Ставка НДФЛ будет обычной: 13 или 15 процентов независимо от статуса налогового резидентства (п. 25 ст. 2 проекта).

Благодарим за подготовку таблички автора ТрибуныНаринэ Беглярову.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

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