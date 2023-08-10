Сколько должна зарабатывать современная женщина, чтобы мужчины не воспринимали ее охотницей за деньгами. Пятничный демотиватор

О зарплатах мужчин мы уже поговорили вчера, теперь пришло время прекрасного пола. Сколько должна зарабатывать женщина, должна ли она в принципе работать, какой заработок убедит мужчину, что она не охотница за его кошельком? Плюс опрос.

Вчера мы уже вместе разобрались, сколько должен зарабатывать мужчина, должен ли он стараться заработать больше на благо семьи и стоит ли ему вообще заводить семью с окладом в 35 тыс. рублей. Теперь пришла очередь женщин рассказать о своих зарплатах, запросах и возможностях.

Наши пользователи предложили провести опрос «Сколько должна зарабатывать женщина?». Да, легко! Готово!

Так сколько современная женщина должна зарабатывать и должна ли в принципе? Я не удивлюсь, если будут мнения, что женщина хранительница очага, должна быть босой, вечно беременной и у плиты.

Но, все же, если не брать такие домостроевские взгляды в расчет, какой заработок для женщины «нормальный», какой вас устроил бы, какой хотели бы? Получилось ли добиться желаемого? Или наоборот, что мешает добиться желаемого?

Судя, по вчерашним комментариям некоторых представителей мужского пола, они опасаются, что женщины — некая пиранья, готовая впиться в каждого встречного мужчину с относительно хорошим заработком. Как вы думаете, опасения мужчин не безосновательны? А вот вопрос мужчинам: какой заработок женщины вас убедил бы, что она не охотится только за вашим кошельком?

А еще про гендер. Разница в оплате труда мужчин и женщин на российском рынке по оценкам НИУ ВШЭ в среднем составляет 37,3%, но иногда может достигать почти 70%, писал РБК в прошлом году. Сомневаюсь, что за год ситуация в коре изменилась, поэтому смело можно взять эти данные. Среди основных причин неравенства названы «зарплатный штраф» за материнство, доминирование мужчин в крупных компаниях, а также более высокая готовность рисковать у мужчин, чем у женщин. По вашим личным оценкам существует такая проблема? Сталкивались ли вы когда-нибудь с гендерным неравенством в оплате труда?

Коллеги, очень хочется узнать ваше мнение, подключайтесь! И не забывайте про опрос!