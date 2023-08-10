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  • Сколько должна зарабатывать современная женщина, чтобы мужчины не воспринимали ее охотницей за деньгами. Пятничный демотиватор
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Зарплата

Сколько должна зарабатывать современная женщина, чтобы мужчины не воспринимали ее охотницей за деньгами. Пятничный демотиватор

О зарплатах мужчин мы уже поговорили вчера, теперь пришло время прекрасного пола. Сколько должна зарабатывать женщина, должна ли она в принципе работать, какой заработок убедит мужчину, что она не охотница за его кошельком? Плюс опрос.
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Сколько должна зарабатывать современная женщина, чтобы мужчины не воспринимали ее охотницей за деньгами. Пятничный демотиватор
Большая игра

Вчера мы уже вместе разобрались, сколько должен зарабатывать мужчина, должен ли он стараться заработать больше на благо семьи и стоит ли ему вообще заводить семью с окладом в 35 тыс. рублей. Теперь пришла очередь женщин рассказать о своих зарплатах, запросах и возможностях.

Наши пользователи предложили провести опрос «Сколько должна зарабатывать женщина?». Да, легко! Готово!

Так сколько современная женщина должна зарабатывать и должна ли в принципе? Я не удивлюсь, если будут мнения, что женщина хранительница очага, должна быть босой, вечно беременной и у плиты.

Но, все же, если не брать такие домостроевские взгляды в расчет, какой заработок для женщины «нормальный», какой вас устроил бы, какой хотели бы? Получилось ли добиться желаемого? Или наоборот, что мешает добиться желаемого?

Судя, по вчерашним комментариям некоторых представителей мужского пола, они опасаются, что женщины — некая пиранья, готовая впиться в каждого встречного мужчину с относительно хорошим заработком. Как вы думаете, опасения мужчин не безосновательны? А вот вопрос мужчинам: какой заработок женщины вас убедил бы, что она не охотится только за вашим кошельком?

А еще про гендер. Разница в оплате труда мужчин и женщин на российском рынке по оценкам НИУ ВШЭ в среднем составляет 37,3%, но иногда может достигать почти 70%, писал РБК в прошлом году. Сомневаюсь, что за год ситуация в коре изменилась, поэтому смело можно взять эти данные. Среди основных причин неравенства названы «зарплатный штраф» за материнство, доминирование мужчин в крупных компаниях, а также более высокая готовность рисковать у мужчин, чем у женщин. По вашим личным оценкам существует такая проблема? Сталкивались ли вы когда-нибудь с гендерным неравенством в оплате труда?

Коллеги, очень хочется узнать ваше мнение, подключайтесь! И не забывайте про опрос!

Сколько должна зарабатывать женщина?
nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

55 подписчиков

Комментарии

5
  • Логотип nlukina
    nlukina 14 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Коллеги, ждем ваших комментариев! Очень интересно узнать ваше мнение 

  • Логотип sunflower_t
    sunflower_t 12 минут назад

    Татьяна

    Как и в случае с мужчинами, я проголосовала за вариант "не имеет значения". Дело не в размере как мужского, так и женского дохода, а в отношении к деньгам, отношении к  тому, кто-чего-кому-должен и т. д.

    Может я просто никогда не голодала. Но мне и в голову не приходило тянуть деньги с мужа, равно как и  с мужчин, которые были до него, даже когда мои доходы были скромными. Я никогда не давала мужчинам возможность почувствовать в отношении себя, что он купил вещь, проплачивает абонемент на пользование. . Мне всегда нравилось быть эмоционально равной мужчине в плане  независимости, не смотря на то больше он зарабатывает или меньше.

    • Логотип nlukina
      nlukina 9 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Спасибо за ответ! мне очень нравится ваша позиция! а с гендерным неравенством вам когда-нибудь приходилось сталкиваться на рынке труда?

      • Логотип sunflower_t
        sunflower_t 4 минуты назад

        Татьяна

        Лично мне нет. Я всю трудовую деятельность в бухгалтерии, а это (да простят меня все глубоко уважаемые мной мужчины-бухгалтера) в современном мире больше женская вотчина. Тут я наоборот, несколько раз наблюдала дискриминацию в отношении мужчин.

        • Логотип nlukina
          nlukina 37 секунд назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          да,  есть такой момент. Мне кажется мужчине-бухгалтеру бывает сложно органично вписаться в сугубо женский коллектив. 

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nlukina
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Сколько должна зарабатывать современная женщина, чтобы мужчины не воспринимали ее охотницей за деньгами. Пятничный демотиватор

О зарплатах мужчин мы уже поговорили вчера, теперь пришло время прекрасного пола. Сколько должна зарабатывать женщина, должна ли она в принципе работать, какой заработок убедит мужчину, что она не охотница за его кошельком? Плюс опрос.

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