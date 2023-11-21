Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

«Клерк» запустил беспрецедентную акцию! Каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК мы будем выпускать пост самопиара, где в комментариях разрешено все! (в рамках законодательства😂). Посмотреть предыдущие посты можно тут, тут и тут. Для вашего удобства создали новый тег #самопиар.
Как вы знаете, в Трибуне запрещена любая реклама. Но! Только не в этом посте. Под этим постом в комментариях вы может рассказывать о себе, давать ссылки, контакты, рекламировать свои услуги и работу. Делиться успешными проектами и задумками. И все это абсолютно бесплатно!
Что это даст?
Наша новая рубрика поможет найти заказчика, работу, коллегу.
Это возможность получить фидбек по своему продукту.
Даст возможность обсудить вопрос с профессионалами в нужной области.
Возможно, описанный пример коллег мотивирует вас пройти обучение, курс повышения квалификации или даже найти работу мечты.
Разместите вакансию и ее увидят тысячи бухгалтеров по всей стране!
⭐ Расскажите о себе в таком стиле:
🧰 Как вас зовут.
🧰 Кто вы по профессии.
🧰 Расскажите про ваш продукт или услугу, которую хотите пропиарить.
🧰 Про самый свой большой успех.
🧰 Дайте на себя (соцсети/сайт) или на свое портфолио ссылку.
Рассказал о себе? Скинь ссылку другу❗
И обязательно ставьте ❤ этой публикации — это важно для продвижения ее на «Клерке» и для просмотров ваших комментариев.
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Комментарии2
Наталия МорозоваФинансовый консультант
Наталия Морозова
Эксперт по эффективному управлению финансами и налоговой безопасности
• 20 лет опыта работы финансовым директором в крупной экспортно-импортной компании (1994-2014)
• В наличии богатый опыт успешного прохождения выездных налоговых проверок и проверок УБЭП.
• Выиграла (самостоятельно, без помощи юристов) более 90 дел в арбитражных судах г. Москвы возмещая экспортный НДС, вернув компании 242 миллиона рублей
• Более 3500 человек прошли обучение на Бизнес-лагерях, тренингах, практикумах и семинарах по эффективному управлению финансами и налоговой безопасности. По многочисленным отзывам - крайне полезные.
• Более 330 миллионов рублей помогла вернуть собственникам компаний с сентября 2012 по сентябрь 2022 года. Результат достигнут с помощью легальных методов оптимизации налогообложения, а также путем исправления ошибок бухгалтерии.
• Два высших образования: техническое и экономическое. Базовое психологическое.
Автор книг «Об «упрощенке» за рюмкой чая», “Полезный ежедневник для руководителя и предпринимателя”, “О хороших людях и кассовых разрывах” и “О финансах легко и непринужденно”. Последняя была выдвинута читателями на премию «Деловая книга года в России 2016», учрежденную PricewaterhouseCoopers и вошла в десятку лучших на русском языке.
#ЗащитникБизнеса
Мобильный(+WhatsApp): +7(903)250-20-50
E-mail: nnmorozova.com@gmail.com
Сайт: nmorozova.com
Больше информации в Telegram-канал - Финклуб Наталии Морозовой.
Владислав Савушкин
Владислав Савушкин,
советник по управлению бизнесом и вашей карьерой😎
Помогаю бухгалтерам расширять их профессиональные компетенции
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📌Финансовый анализ
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