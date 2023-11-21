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Бухгалтеры

Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

Даем добро на саморекламу! Коллеги, каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК вы можете написать в комментариях под этим постом о себе и своей компании. Делитесь полезной информацией, оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.
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Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
Иллюстрация: Вера Ревина

«Клерк» запустил беспрецедентную акцию! Каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК мы будем выпускать пост самопиара, где в комментариях разрешено все! (в рамках законодательства😂). Посмотреть предыдущие посты можно тут, тут и тут. Для вашего удобства создали новый тег #самопиар.

Как вы знаете, в Трибуне запрещена любая реклама. Но! Только не в этом посте. Под этим постом в комментариях вы может рассказывать о себе, давать ссылки, контакты, рекламировать свои услуги и работу. Делиться успешными проектами и задумками. И все это абсолютно бесплатно!

Что это даст?

  • Наша новая рубрика поможет найти заказчика, работу, коллегу.

  • Это возможность получить фидбек по своему продукту.

  • Даст возможность обсудить вопрос с профессионалами в нужной области.

  • Возможно, описанный пример коллег мотивирует вас пройти обучение, курс повышения квалификации или даже найти работу мечты.

    Разместите вакансию и ее увидят тысячи бухгалтеров по всей стране!

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⭐ Расскажите о себе в таком стиле:

  1. 🧰 Как вас зовут.

  2. 🧰 Кто вы по профессии.

  3. 🧰 Расскажите про ваш продукт или услугу, которую хотите пропиарить.

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  5. 🧰 Дайте на себя (соцсети/сайт) или на свое портфолио ссылку.

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5 декабря, за один день вы сможете подготовиться к сдаче годовой отчетности, узнаете про изменения в Налоговом кодексе, получите инструкции по воинскому учету в организации и практические рекомендации для работы в 2024 году. Купить билет

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Комментарии

2
  • Логотип Морозова Наталия
    Морозова Наталия 1 час назад

    Наталия МорозоваФинансовый консультант

     

    Наталия Морозова

    Эксперт по эффективному управлению финансами и налоговой безопасности

    •         20 лет опыта работы финансовым директором в крупной экспортно-импортной компании (1994-2014)

    •         В наличии богатый опыт успешного прохождения выездных налоговых проверок и проверок УБЭП.

    •         Выиграла (самостоятельно, без помощи юристов) более 90 дел в арбитражных судах г. Москвы возмещая экспортный НДС, вернув компании 242 миллиона рублей

    •          Более 3500 человек прошли обучение на Бизнес-лагерях, тренингах, практикумах и семинарах по эффективному управлению финансами и налоговой безопасности. По многочисленным отзывам - крайне полезные.

    •          Более 330 миллионов рублей помогла вернуть собственникам компаний с сентября 2012 по сентябрь 2022 года. Результат достигнут с помощью легальных методов оптимизации налогообложения, а также путем исправления ошибок бухгалтерии.

    •         Два высших образования: техническое и экономическое. Базовое психологическое.

    Автор книг   «Об «упрощенке» за рюмкой чая», “Полезный ежедневник для руководителя и предпринимателя”, “О хороших людях и кассовых разрывах” и “О финансах легко и непринужденно”. Последняя была выдвинута читателями на премию «Деловая книга года в России 2016», учрежденную PricewaterhouseCoopers и вошла в десятку лучших на русском языке.

     

    #ЗащитникБизнеса 

    Мобильный(+WhatsApp): +7(903)250-20-50
    E-mail: nnmorozova.com@gmail.com
    Сайт: nmorozova.com 
    Больше информации в Telegram-канал - Финклуб Наталии Морозовой.

     

     

     

     

     

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    54 минуты назад

    Владислав Савушкин

    Кассовый разрыв в 250 миллионов рублей?

    Пффф…и не с таким справлялись.

    Владислав Савушкин,

    советник по управлению бизнесом и вашей карьерой😎

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Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

Даем добро на саморекламу! Коллеги, каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК вы можете написать в комментариях под этим постом о себе и своей компании. Делитесь полезной информацией, оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.

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