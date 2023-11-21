Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

Даем добро на саморекламу! Коллеги, каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК вы можете написать в комментариях под этим постом о себе и своей компании. Делитесь полезной информацией, оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.

«Клерк» запустил беспрецедентную акцию! Каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК мы будем выпускать пост самопиара, где в комментариях разрешено все! (в рамках законодательства😂). Посмотреть предыдущие посты можно тут, тут и тут. Для вашего удобства создали новый тег #самопиар.

Как вы знаете, в Трибуне запрещена любая реклама. Но! Только не в этом посте. Под этим постом в комментариях вы может рассказывать о себе, давать ссылки, контакты, рекламировать свои услуги и работу. Делиться успешными проектами и задумками. И все это абсолютно бесплатно!

Что это даст?

Наша новая рубрика поможет найти заказчика, работу, коллегу.

Это возможность получить фидбек по своему продукту.

Даст возможность обсудить вопрос с профессионалами в нужной области.

Возможно, описанный пример коллег мотивирует вас пройти обучение, курс повышения квалификации или даже найти работу мечты. Разместите вакансию и ее увидят тысячи бухгалтеров по всей стране!

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