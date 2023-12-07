Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум

На «Клерке» проходит неделя конкурсов для самых талантливых и творческих бухгалтеров страны. Каждый день победитель будет получать приз — месячную подписку на Клерк.Премиум!
Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.
В понедельник наши талантливые пользователи писали стихи! Отличные стихи! Победителем стала IriEro! Во вторник клерки писали телеграмму Деду Морозу🎅🏻 Победила revita! Вчера, в среду наши пользователи придумывали новогодний и очень бухгалтерский тост. Победила buhkompas! Всем победителям подключена месячная подписка на Клерк.Премиум.
Обычно задания появляются в моих постах, но завтра будет иначе! Мы подготовили для вас еще один сюрприз! Читайте внимательно ленту, ждите сегодня анонса на счет завтрашнего конкурса. Он будет необычным💥
Новое задание!
Я решила, так как лучше всего зашел конкурс со стихами, его надо повторить. Тем более, я в понедельник обещала это сделать. Поэтому сегодня опять пишем стихи.
Придумайте стихотворение, в котором будут слова: баланс, аванс, метель, бокал, мандарин.
А для самых творческих личностей (я знаю такие у нас есть) дополнительное задание. Придумать продолжение фразы:
Тише едешь — …
Не плюй в колодец — …
Лучше синица в руках — …
Вечером победитель получит свой приз! А все участники промокод! Выбирать лучшее стихотворение будем на голосовании, оно начнется ровно в 16:00. Удачи! И хорошего настроения!
Комментарии22
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Тише едешь – в ндс никогда не въедешь😏
Не плюй в колодец – ты же комсомолец😎
Лучше синица в руках – чем баланс в кредитАх🤓
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а стихи?))
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Всему свое время😏
Я разминался😎
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
И снова я поднимаю бокал,
И запускаю свой сериал🍾
Под 🍊-ик и метель за окном,
Я забуду про рабочий дурдом😈
Ни баланс, ни аванс не достанут меня,
Для меня это просто фигня😎
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Цитрусовое цензура не пропустила😏
Вышел из положения 🍊
Кстати, многие могут столкнуться с такой проблемой...
Что-то пофиксить надо🤔
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
я вот и подумала, что с ман-даринкой я погорячилась)))
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Это как доп.задание😀
Кто креативнее обойдет Клерк.Цензуру😎
Ирина
Про аванс это Вы зря, пусть достанет (точнее достанется).
А то как на НГ и без аванса?😉
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
А если нам придется закидывать кому-то🤔
Уже все не так однозначно😀
Ирина
Так тоже, людЯм радость
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
В качестве Новогоднего подарка😉
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
коллеги, у все будет запикана ман-даринка пишите через дефис
Главный бухгалтер
Тише едешь - в Новый год трезвее въедешь.
Не плюй в колодец - вылетит не поймаешь😉
Лучше синица в руках - чем отбивная в угольках.
А стихи пусть другие пишет, не будем отнимать у них хлеб)))))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а вы бы ничего не отняли, все пользователи с подпиской вне конкурса идут)) Так что просим стихи в студию)))
Главный бухгалтер
Баланс немного подождет,
ведь до него ещё есть время.
Пусть за окном метёт метель,
мы подадим уведомленья!
Заплатим дважды мы аванс,
чтобы поднять всем настроенье!
Чтоб на столе стоял бокал,
икра и ман.дарины и варенье!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
это прекрасно!😍
Ирина
Смотрю я в мокрое окно,
В руках бокал, увы, с какао.
Начало вечера. Темно.
И снега ждать уже устала.
Там, северней, метёт метель,
У нас же дождь унылый, слякоть...
Но всё ж на снег надежда есть,
Что он придёт. И ман-дарина мякоть
Напомнит в детстве Новый год,
Весёлый, с шумными друзьями,
и псом, забравшимся под стол
Со всеми вкусными костями.
Смотрю я в 1С окно,
Пальцы - по клавишам привычно.
Баланс, аванс, опять отчёт...
Всё повторится как обычно...
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Целая поэма😉
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
обалдеть! Какой талантище в бухгалтерии!
Ирина
Спасибо! )))