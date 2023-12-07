Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум

Продолжаем нашу горячую неделю подарков от «Клерка». Каждый день в Трибуне проходят конкурсы. И каждый день «Клерк» дарит месячную подписку на Клерк.Премиум самому творческому пользователю.

На «Клерке» проходит неделя конкурсов для самых талантливых и творческих бухгалтеров страны. Каждый день победитель будет получать приз — месячную подписку на Клерк.Премиум!

Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.

В понедельник наши талантливые пользователи писали стихи! Отличные стихи! Победителем стала IriEro! Во вторник клерки писали телеграмму Деду Морозу🎅🏻 Победила revita! Вчера, в среду наши пользователи придумывали новогодний и очень бухгалтерский тост. Победила buhkompas! Всем победителям подключена месячная подписка на Клерк.Премиум.

Обычно задания появляются в моих постах, но завтра будет иначе! Мы подготовили для вас еще один сюрприз! Читайте внимательно ленту, ждите сегодня анонса на счет завтрашнего конкурса. Он будет необычным💥

Новое задание!

Я решила, так как лучше всего зашел конкурс со стихами, его надо повторить. Тем более, я в понедельник обещала это сделать. Поэтому сегодня опять пишем стихи.

Придумайте стихотворение, в котором будут слова: баланс, аванс, метель, бокал, мандарин.

А для самых творческих личностей (я знаю такие у нас есть) дополнительное задание. Придумать продолжение фразы:

Тише едешь — …

Не плюй в колодец — …

Лучше синица в руках — …

Вечером победитель получит свой приз! А все участники промокод! Выбирать лучшее стихотворение будем на голосовании, оно начнется ровно в 16:00. Удачи! И хорошего настроения!