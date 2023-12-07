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Бухгалтеры

Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум

Продолжаем нашу горячую неделю подарков от «Клерка». Каждый день в Трибуне проходят конкурсы. И каждый день «Клерк» дарит месячную подписку на Клерк.Премиум самому творческому пользователю.
Неделя конкурсов на «Клерке». Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

На «Клерке» проходит неделя конкурсов для самых талантливых и творческих бухгалтеров страны. Каждый день победитель будет получать приз — месячную подписку на Клерк.Премиум!

Клерк.Премиум — это сотни часов актуального обучающего контента. А еще мы отключаем подписчикам рекламные баннеры на «Клерке» и даем доступ к бухгалтерским сервисам.

В понедельник наши талантливые пользователи писали стихи! Отличные стихи! Победителем стала IriEro! Во вторник клерки писали телеграмму Деду Морозу🎅🏻 Победила revita! Вчера, в среду наши пользователи придумывали новогодний и очень бухгалтерский тост. Победила buhkompas! Всем победителям подключена месячная подписка на Клерк.Премиум.

Обычно задания появляются в моих постах, но завтра будет иначе! Мы подготовили для вас еще один сюрприз! Читайте внимательно ленту, ждите сегодня анонса на счет завтрашнего конкурса. Он будет необычным💥

Новое задание!

Я решила, так как лучше всего зашел конкурс со стихами, его надо повторить. Тем более, я в понедельник обещала это сделать. Поэтому сегодня опять пишем стихи.

Придумайте стихотворение, в котором будут слова: баланс, аванс, метель, бокал, мандарин.

А для самых творческих личностей (я знаю такие у нас есть) дополнительное задание. Придумать продолжение фразы:

Тише едешь — …

Не плюй в колодец — …

Лучше синица в руках — …

Вечером победитель получит свой приз! А все участники промокод! Выбирать лучшее стихотворение будем на голосовании, оно начнется ровно в 16:00. Удачи! И хорошего настроения!

Комментарии

22
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    47 мин

    Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

    Тише едешь – в ндс никогда не въедешь😏

    Не плюй в колодец – ты же комсомолец😎

    Лучше синица в руках – чем баланс в кредитАх🤓

    • Логотип nlukina
      nlukina
      44 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      а стихи?))

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        40 мин

        Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

        Всему свое время😏

        Я разминался😎

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    38 мин

    Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

    И снова я поднимаю бокал,

    И запускаю свой сериал🍾

    Под 🍊-ик и метель за окном,

    Я забуду про рабочий дурдом😈

    Ни баланс, ни аванс не достанут меня,

    Для меня это просто фигня😎

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      35 мин

      Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

      Цитрусовое цензура не пропустила😏

      Вышел из положения 🍊

      Кстати, многие могут столкнуться с такой проблемой...

      Что-то пофиксить надо🤔

    • Логотип nlukina
      nlukina
      35 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      я вот и подумала,  что с ман-даринкой я погорячилась)))

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        33 мин

        Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

        Это как доп.задание😀

        Кто креативнее обойдет Клерк.Цензуру😎

    • Логотип buhkompas
      buhkompas
      34 мин

      Ирина

      Про аванс это Вы зря, пусть достанет (точнее достанется).

      А то как на НГ и без аванса?😉

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        32 мин

        Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

        Про аванс это Вы зря

        А если нам придется закидывать кому-то🤔

        Уже все не так однозначно😀

        • Логотип buhkompas
          buhkompas
          29 мин

          Ирина

          Так тоже, людЯм радость

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            28 мин

            Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

            В качестве Новогоднего подарка😉

  • Логотип nlukina
    nlukina
    34 мин

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    коллеги,  у все будет запикана ман-даринка пишите через дефис

  • Логотип revita
    revita
    24 мин

    Главный бухгалтер

    Тише едешь - в Новый год  трезвее въедешь.

    Не плюй в колодец - вылетит не поймаешь😉

    Лучше синица в руках - чем отбивная в угольках.

    А стихи пусть другие пишет, не будем отнимать у них хлеб)))))

    • Логотип nlukina
      nlukina
      21 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      а вы бы ничего не отняли,  все пользователи с подпиской вне конкурса идут)) Так что просим стихи в студию)))

      • Логотип revita
        revita
        6 мин

        Главный бухгалтер

        Баланс немного подождет,

        ведь до него ещё есть время.

        Пусть за окном метёт метель,

        мы подадим уведомленья!

        Заплатим дважды мы аванс,

        чтобы поднять всем настроенье!

        Чтоб на столе стоял бокал,

        икра и ман.дарины и варенье!

        • Логотип nlukina
          nlukina
          1 мин

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          это прекрасно!😍

  • Логотип IriEro
    IriEro
    12 мин

    Ирина

    Смотрю я в мокрое окно,

    В руках бокал, увы, с какао.

    Начало вечера. Темно.

    И снега ждать уже устала.

    Там, северней, метёт метель,

    У нас же дождь унылый, слякоть...

    Но всё ж на снег надежда есть,

    Что он придёт. И ман-дарина мякоть

    Напомнит в детстве Новый год,

    Весёлый, с шумными друзьями,

    и псом, забравшимся под стол

    Со всеми вкусными костями.

    Смотрю я в 1С окно,

    Пальцы - по клавишам привычно.

    Баланс, аванс, опять отчёт...

    Всё повторится как обычно...

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      3 мин

      Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

      Целая поэма😉

    • Логотип nlukina
      nlukina
      2 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      обалдеть! Какой талантище в бухгалтерии! 

      • Логотип IriEro
        IriEro
        7 сек

        Ирина

        Спасибо! )))

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