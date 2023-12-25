Адвоката обвинили в разглашении налоговой тайны. Это первый случай в России

СКР обвиняет адвоката в разглашении налоговой тайны. Адвокат, ведущая дело о коммерческом споре между совладельцами кооператива, получив налоговые данные от следствия, разгласила их в суде. За что может сесть за это на пятилетний срок. Сама адвокат называет дело незаконным.

Елену Лосеву, 62-летнего адвоката из Астраханской области, обвинили в разглашении налоговой тайны, переданной ей следствием; это первый подобный случай в истории современной России, пишет «Коммерсантъ».

Елене Лосевой предъявили обвинение по ст. 183 УК. Максимальное наказание за данное преступление составляет пять лет.

Поводом для уголовного преследования стало участие адвоката в коммерческом споре между совладельцами семейного крестьянско-фермерского хозяйства «Ишингалиев А. К.», владеющего снабженческо-сбытовым потребительским кооперативом (ССПК) «Агрологистика» в Ахтубинском районе Астраханской области. В начале года господа Ишингалиевы рассорились между собой и часть родственников обвинила директора и единственного владельца ССПК Дамелю Ишингалиеву в захвате собственности кооператива и незаконном отстранении партнеров от участия в нем. Интересы истцов и взялась представлять адвокат Лосева.

Ключевым вопросом стало некое соглашение между совладельцами ССПК, заключенное в сентябре 2021 года, о добровольном выходе из числа соучредителей двух клиентов Лосевой и передаче власти в кооперативе Дамеле Ишингалиевой. По версии истцов, это собрание было проведено без их участия, а подписи бывших совладельцев крестьянского хозяйства подделала действующий директор. Чтобы обратиться с соответствующим иском в суд, Лосева запросила необходимые данные о смене собственников кооператива в управлении ФНС по Астраханской области, но получила отказ.



По версии следствия, налоговики предупредили адвоката о том, что не имеют права разглашать персональные и так называемые налоговые данные директора ССПК. По данным самой Лосевой, проблема была только в уплате ей госпошлины за предоставление информации, но, так или иначе, решать вопрос в итоге пришлось через Ахтубинский следственный отдел управления СКР по Астраханской области.

Клиенты Лосевой по ее рекомендации обратились с заявлением о совершенном в их отношении мошенничестве, и в рамках начатой проверки уже следователь Ахтубинского отдела направил соответствующий запрос в налоговую.

Полученные им документы каким-то образом оказались у защитника и были использованы ею на заседаниях Арбитражного суда Астраханской области, разбиравшего хозяйственный спор господ Ишингалиевых.

«Коммерсантъ» отмечает, что назначенная почерковедческая экспертиза усомнилась в подлинности подписей истцов, якобы передавших свои владения Ишингалиевой, однако пересмотреть права собственности на крестьянское хозяйство суд так и не успел. После проведения экспертизы Лосева вынужденно выбыла из процесса, став подозреваемой по уголовному делу о незаконном получении и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну (ч. 3 ст. 183 УК), возбужденному против нее в управлении СКР по Астраханской области.

По версии следствия, защитник вступила в сговор с сотрудником Ахтубинского отдела, уволенным сразу после возбуждения уголовного дела, и с его помощью получила доступ к охраняемым законом персональным данным Дамели Ишингалиевой.

Сама обвиняемая тем временем жалуется во все возможные инстанции, называя свое уголовное преследование необоснованным и незаконным. В адвокатском сообществе серьезно обеспокоены данной практикой. Председатель президиума Межреспубликанской коллегии адвокатов Роберт Зиновьев в своем обращении к главе СКР Александру Бастрыкину назвал уголовное преследование Лосевой «преступным посягательством на адвоката в связи с осуществлением им профессиональной деятельности».

Что думаете, коллеги?