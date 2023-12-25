Адвоката обвинили в разглашении налоговой тайны. Это первый случай в России

Елену Лосеву, 62-летнего адвоката из Астраханской области, обвинили в разглашении налоговой тайны, переданной ей следствием; это первый подобный случай в истории современной России, пишет «Коммерсантъ».
Елене Лосевой предъявили обвинение по ст. 183 УК. Максимальное наказание за данное преступление составляет пять лет.
Поводом для уголовного преследования стало участие адвоката в коммерческом споре между совладельцами семейного крестьянско-фермерского хозяйства «Ишингалиев А. К.», владеющего снабженческо-сбытовым потребительским кооперативом (ССПК) «Агрологистика» в Ахтубинском районе Астраханской области. В начале года господа Ишингалиевы рассорились между собой и часть родственников обвинила директора и единственного владельца ССПК Дамелю Ишингалиеву в захвате собственности кооператива и незаконном отстранении партнеров от участия в нем. Интересы истцов и взялась представлять адвокат Лосева.
Ключевым вопросом стало некое соглашение между совладельцами ССПК, заключенное в сентябре 2021 года, о добровольном выходе из числа соучредителей двух клиентов Лосевой и передаче власти в кооперативе Дамеле Ишингалиевой. По версии истцов, это собрание было проведено без их участия, а подписи бывших совладельцев крестьянского хозяйства подделала действующий директор. Чтобы обратиться с соответствующим иском в суд, Лосева запросила необходимые данные о смене собственников кооператива в управлении ФНС по Астраханской области, но получила отказ.
По версии следствия, налоговики предупредили адвоката о том, что не имеют права разглашать персональные и так называемые налоговые данные директора ССПК. По данным самой Лосевой, проблема была только в уплате ей госпошлины за предоставление информации, но, так или иначе, решать вопрос в итоге пришлось через Ахтубинский следственный отдел управления СКР по Астраханской области.
Клиенты Лосевой по ее рекомендации обратились с заявлением о совершенном в их отношении мошенничестве, и в рамках начатой проверки уже следователь Ахтубинского отдела направил соответствующий запрос в налоговую.
Полученные им документы каким-то образом оказались у защитника и были использованы ею на заседаниях Арбитражного суда Астраханской области, разбиравшего хозяйственный спор господ Ишингалиевых.
«Коммерсантъ» отмечает, что назначенная почерковедческая экспертиза усомнилась в подлинности подписей истцов, якобы передавших свои владения Ишингалиевой, однако пересмотреть права собственности на крестьянское хозяйство суд так и не успел. После проведения экспертизы Лосева вынужденно выбыла из процесса, став подозреваемой по уголовному делу о незаконном получении и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну (ч. 3 ст. 183 УК), возбужденному против нее в управлении СКР по Астраханской области.
По версии следствия, защитник вступила в сговор с сотрудником Ахтубинского отдела, уволенным сразу после возбуждения уголовного дела, и с его помощью получила доступ к охраняемым законом персональным данным Дамели Ишингалиевой.
Сама обвиняемая тем временем жалуется во все возможные инстанции, называя свое уголовное преследование необоснованным и незаконным. В адвокатском сообществе серьезно обеспокоены данной практикой. Председатель президиума Межреспубликанской коллегии адвокатов Роберт Зиновьев в своем обращении к главе СКР Александру Бастрыкину назвал уголовное преследование Лосевой «преступным посягательством на адвоката в связи с осуществлением им профессиональной деятельности».
Что думаете, коллеги?
Комментарии14
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
вообще мутное дело для разбора юристами: "Поводом для уголовного преследования стало участие адвоката в коммерческом коммерческом споре" (это не доказано).
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
мутное!
Ольга УльяноваАудитор-консультант
Любопытно, однако. )))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
да, но правды всей мы все равно не узнаем))
до пяти лет? Ерунда!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ерунда тому - кто дома, а не в колонии))
для адвокатов специальные колонии, там веселее, чем дома
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
да? Как интересно))
я вот когда первый срок на рудниках отбывал - у нас там тоже много интересного было
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
урановых?
Ирина
Закон, что дышло: куда поворотил - туда и вышло.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
мне кажется там какой-то конфликт у адвоката с властями вышел
Главный бухгалтер
а может быть и со своими же клиентами!
Случайно или умышленно затронулась такая тема, которая не хотелось бы что бы озвучивалась.
А далее уже понеслось как убрать его показания... Другой юрист посоветовал такой ход
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
как вариант, да