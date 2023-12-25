Логотип nlukina
nlukina
Защита персональных данных

Адвоката обвинили в разглашении налоговой тайны. Это первый случай в России

СКР обвиняет адвоката в разглашении налоговой тайны. Адвокат, ведущая дело о коммерческом споре между совладельцами кооператива, получив налоговые данные от следствия, разгласила их в суде. За что может сесть за это на пятилетний срок. Сама адвокат называет дело незаконным.
105 62

Елену Лосеву, 62-летнего адвоката из Астраханской области, обвинили в разглашении налоговой тайны, переданной ей следствием; это первый подобный случай в истории современной России, пишет «Коммерсантъ».

Елене Лосевой предъявили обвинение по ст. 183 УК. Максимальное наказание за данное преступление составляет пять лет.

Поводом для уголовного преследования стало участие адвоката в коммерческом споре между совладельцами семейного крестьянско-фермерского хозяйства «Ишингалиев А. К.», владеющего снабженческо-сбытовым потребительским кооперативом (ССПК) «Агрологистика» в Ахтубинском районе Астраханской области. В начале года господа Ишингалиевы рассорились между собой и часть родственников обвинила директора и единственного владельца ССПК Дамелю Ишингалиеву в захвате собственности кооператива и незаконном отстранении партнеров от участия в нем. Интересы истцов и взялась представлять адвокат Лосева.

Ключевым вопросом стало некое соглашение между совладельцами ССПК, заключенное в сентябре 2021 года, о добровольном выходе из числа соучредителей двух клиентов Лосевой и передаче власти в кооперативе Дамеле Ишингалиевой. По версии истцов, это собрание было проведено без их участия, а подписи бывших совладельцев крестьянского хозяйства подделала действующий директор. Чтобы обратиться с соответствующим иском в суд, Лосева запросила необходимые данные о смене собственников кооператива в управлении ФНС по Астраханской области, но получила отказ.

По версии следствия, налоговики предупредили адвоката о том, что не имеют права разглашать персональные и так называемые налоговые данные директора ССПК. По данным самой Лосевой, проблема была только в уплате ей госпошлины за предоставление информации, но, так или иначе, решать вопрос в итоге пришлось через Ахтубинский следственный отдел управления СКР по Астраханской области.

Клиенты Лосевой по ее рекомендации обратились с заявлением о совершенном в их отношении мошенничестве, и в рамках начатой проверки уже следователь Ахтубинского отдела направил соответствующий запрос в налоговую.

Полученные им документы каким-то образом оказались у защитника и были использованы ею на заседаниях Арбитражного суда Астраханской области, разбиравшего хозяйственный спор господ Ишингалиевых.

«Коммерсантъ» отмечает, что назначенная почерковедческая экспертиза усомнилась в подлинности подписей истцов, якобы передавших свои владения Ишингалиевой, однако пересмотреть права собственности на крестьянское хозяйство суд так и не успел. После проведения экспертизы Лосева вынужденно выбыла из процесса, став подозреваемой по уголовному делу о незаконном получении и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну (ч. 3 ст. 183 УК), возбужденному против нее в управлении СКР по Астраханской области.

По версии следствия, защитник вступила в сговор с сотрудником Ахтубинского отдела, уволенным сразу после возбуждения уголовного дела, и с его помощью получила доступ к охраняемым законом персональным данным Дамели Ишингалиевой.

Сама обвиняемая тем временем жалуется во все возможные инстанции, называя свое уголовное преследование необоснованным и незаконным. В адвокатском сообществе серьезно обеспокоены данной практикой. Председатель президиума Межреспубликанской коллегии адвокатов Роберт Зиновьев в своем обращении к главе СКР Александру Бастрыкину назвал уголовное преследование Лосевой «преступным посягательством на адвоката в связи с осуществлением им профессиональной деятельности»

Что думаете, коллеги?

Комментарии

14
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    вообще мутное дело для разбора юристами: "Поводом для уголовного преследования стало участие адвоката в коммерческом коммерческом споре" (это  не доказано). 

    • Логотип nlukina
      nlukina
      56 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      мутное!

  • Логотип Ольга Ульянова аудитор
    Ольга Ульянова аудитор 54 мин

    Ольга УльяноваАудитор-консультант

    Любопытно, однако. )))

    • Логотип nlukina
      nlukina
      44 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      да, но правды всей мы все равно не узнаем))

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 54 мин

    до пяти лет? Ерунда!

    • Логотип nlukina
      nlukina
      51 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      ерунда тому - кто дома,  а не в колонии))

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B 46 мин

        для адвокатов специальные колонии, там веселее, чем дома

        • Логотип nlukina
          nlukina
          45 мин

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          да? Как интересно))

          • Логотип Zyklon B
            Zyklon B 40 мин

            я вот когда первый срок на рудниках отбывал - у нас там тоже много интересного было

            • Логотип nlukina
              nlukina
              38 мин

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              урановых?

  • Логотип IriEro
    IriEro
    47 мин

    Ирина

    Закон, что дышло: куда поворотил - туда и вышло.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      45 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      мне кажется там какой-то конфликт у адвоката с властями вышел

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 33 мин

        Главный бухгалтер

        а может быть и со своими же клиентами!

        Случайно или умышленно затронулась такая тема, которая не хотелось бы что бы озвучивалась.

        А далее уже понеслось как убрать его показания... Другой юрист посоветовал такой ход

        • Логотип nlukina
          nlukina
          26 мин

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          как вариант, да

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Законопроекты

Производителям скоропортящихся товаров сократят сроки оплаты

Все продовольственные товары из списка социально значимых будет нужно оплатить за 10 рабочих дней, вне зависимости от сроков годности.

2
Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
УСН

Лимит выручки на УСН будет превышен, что делать? Скорая помощь.🚑

Из статьи вы узнаете какие бывают экстренные способы избежать лимита по выручке на упрощенной системе налогообложения.

Лимит выручки на УСН будет превышен, что делать? Скорая помощь.🚑
13

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам

Как бухгалтеру отражать операции по маркетплейсу в учете и разбираться в документах, узнаете из обзора.

Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам
1,5 тыс.
Логотип Павел Мищенко
Павел Мищенко
НДС

Как подтвердить размер выплат иностранным компаниям при включении программы в реестр Минцифры

Чтобы не платить НДС при реализации программы, можно зарегистрировать ее в реестре отечественного ПО. Для включения в реестр потребуются и бухгалтерские документы. Необходимо подтвердить, что общая сумма выплат по договорам с иностранным правообладателем за использование компонентов не превышает 30% от выручки за предоставление права использования ПО.

14
Отпуска

🎓Вебинар: Новые правила составления графика отпусков. 20 декабря в 15:00 мск!

В этом году вступили в силу обновленные правила предоставления отпусков сотрудникам, сейчас надо разобраться, как составить график отпусков, чтобы избежать претензий контролеров.

33
УСН

Занижение дохода через реорганизацию и увеличение дебиторки не помогут сохранить право на УСН

Верховный суд признал правоту налоговиков, которые выступили против прерывания периода учета доходов при реорганизации компании и не признали дебиторку взаимозависимых лиц.

Иллюстрация: Google DeepMind/pexels
168
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Карьера бухгалтера

Делай, что сказал купец — вот и будешь молодец! Вредный совет

Как можно быстро продвинуться по карьерной лестнице? Вредный совет.

5
48

Записи вебинаров

705
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Bangelov
Bangelov
Банкротство

А пеня бежит. Малому бизнесу не хватает оборотных средств на погашение налогов

Налоговые доначисления являются одной из наиболее частых причин банкротства для небольших и средних компаний: им приходится платить не только начисленные суммы, но и набежавшие пени, которые могут оказаться весьма существенными.

21
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли считать 2023 год в расчете пособия в данной ситуации?

Добрый день. Есть отпуск по беременности и родам, который начинается в этом году и заканчивается в феврале 2024 как быть?

10
Криптовалюта

Донастройка налогообложения цифровых финансовых активов может произойти в следующем году

В весеннюю сессию в Госдуму могут быть внесены корректировки налогового законодательства цифровых финансовых активов (ЦФА), прежде всего в части НДС.

30
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
Инвентаризация

Что делать, если при годовой инвентаризации обнаружили недостачу

Инвентаризация — это обязательная процедура перед составлением годовой отчетности. Часто при ее проведении компании могут выявить недостачу. Расскажем, как ее оформить и как отразить в бухгалтерском и налоговом учете. В каких случаях и как можно взыскать недостачу с материально ответственного лица.

Что делать, если при годовой инвентаризации обнаружили недостачу
258
Логотип nlukina
nlukina
Защита персональных данных

Адвоката обвинили в разглашении налоговой тайны. Это первый случай в России

СКР обвиняет адвоката в разглашении налоговой тайны. Адвокат, ведущая дело о коммерческом споре между совладельцами кооператива, получив налоговые данные от следствия, разгласила их в суде. За что может сесть за это на пятилетний срок. Сама адвокат называет дело незаконным.

14
105
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Учет расходов

Налогообложение подарков и расходов на корпоратив

Пока одни развешивают гирлянды в окнах домов, а другие бьются в очереди за билетами на «Щелкунчика», бухгалтеры ломают голову над нюансами оформления расходов на корпоративы, подарки и прочие новогодние приятности за счет компании. Разбираем часто задаваемые вопросы на эту тему.

Налогообложение подарков и расходов на корпоратив
36
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Проверки под конец года и что нам приготовили на 2024 год / БухСтрим

Благодаря мораторию, который вновь продлили на 2024 год, мы забыли о плановых проверках, но на самом деле они никуда не исчезли. Давайте разберемся, что ждет бизнес в новом году.

62
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Финансовый анализ

Как финансовый анализ влияет на развитие бизнеса?

Финансовый анализ — это анализ хозяйственной деятельности. Его проводят, чтобы выявлять «узкие места» бизнеса: где можно сэкономить, а где — заработать.

Как финансовый анализ влияет на развитие бизнеса?
1
43
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Вы отправили уведомление в Роскомнадзор о обработке данных работников?

Добрый день. Все ли вы отправили уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных работников?

92
Логотип ГОСОБОРОНЗАКАЗ
ГОСОБОРОНЗАКАЗ
Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет. Когда заполнять формы с индексом «Д»?

Приказом ФАС 995/22 утверждены два типа форм: с индексом «д» и без индекса «д». В каком случае поставщик должен заполнять формы с индексом «д» или формы без индекса «д»?

36
Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
Банки

Как восстановить движение по счету❓ Полезные советы

В прошлый раз писала о том, что делать если отказали в проведении платежей по счету. Сегодня разберем, как восстановиться после такой новости и что сделать чтобы счет заработал.

23
Госзакупки

За продажу фальсификата предлагают отстранять от госзакупок

Поставщики фальсифицированной продукции переориентировались с сетевой розницы на социальные учреждения: школы, детские сады и больницы. Нарушителям хотят запретить участвовать в госзакупках.

1
64
Логотип Skillfaсtory
Skillfaсtory
Карьера бухгалтера

Топ востребованных навыков среди бухгалтеров и финансистов в 2024 году

В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, профессии бухгалтера и финансиста остаются актуальными. Но требования к навыкам меняются. Чтобы быть востребованным специалистом, нужно иметь современные навыки, которые необходимы сейчас и пригодятся в будущем.

Топ востребованных навыков среди бухгалтеров и финансистов в 2024 году
2,2 тыс.