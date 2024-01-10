Уйти, не хлопнув дверью. Как грамотно отказать работодателю после собеседования

Продолжаем цикл публикаций на тему собеседований. В этот раз обсудим, что сказать работодателю, у которого вы успешно прошли собеседование, но не захотели по каким-то причинами идти к нему работать. Отказывать можно по-разному.

Как звучит известная пословица: «не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Исходя из этой логики, отказывать работодателю тоже стоит вежливо, чтобы в случае нового поиска работы вашу кандидатуру рассматривали на общих условиях, а не внесли в «черный список».

Соискатель имеет право отказаться от вакансии на любом этапе отбора, даже на этапе финального собеседования и даже после того, как уже согласился на все условия.

Какие этапы собеседования бывают:

предварительное письмо или сообщение;

звонок, краткое обсуждение, приглашение на онлайн- или офлайн-интервью;

интервью с HR-специалистом компании или рекрутером;

тестирование (если есть);

встреча с непосредственным руководителем;

выполнение заданий или решение кейса;

встреча с вышестоящим руководителем или членами совета директоров, акционерами;

получение предложения о работе.

Если вас только пригласили на собеседование, но вас что-то не устроило в вакансии достаточно написать следующее:

Спасибо, что заинтересовались моей кандидатурой, но обстоятельства складываются так, что сейчас я не готов вести переговоры о работе в Вашей компании.

Или:

К сожалению, в данное время я не готов рассматривать предложения о трудоустройстве в Вашу компанию.

Если вы уже проходили собеседование, то в идеале — нужно позвонить работодателю/HR-специалисту и лично сообщить о своем решении. Но, если ваше общение проходило в мессенджере или через почту, то отказаться от должности можно через них. Тем более, что такие способы психологически более комфортные. Сделать это стоит тактично акцентировав внимание на себе. HR-специалисты обычно собирают статистику наиболее частых отказов, поэтому аргументы важны. Например:

Я трезво оценила свои возможности и вынуждена отказаться от Вашего предложения, так как мне неудобен предлагаемый график работы/территориальное расположение офиса.

Или:

Большое спасибо за предложение, но, к сожалению, эта вакансия мне не совсем подходит, из-за маленького ребенка хочу найти работу поближе к дому/ не с таким напряженным графиком. Трезво оцениваю свои возможности и не хочу никого подводить. Еще раз спасибо за очень интересное предложение!

До получения оффера отказаться от работы можно прямо во время собеседования, если вас что-то насторожило или не понравилось. Про красные флаги на собеседовании мы рассказали вчера ❌Вам сюда не надо. Собеседование, после которого надо бежать и не оглядываться.

Начните с благодарности за уделенное время и приглашение на беседу, а затем сообщить, что вас не заинтересовали задачи, не устроили условия и так далее. Например так:

Благодарю вас за уделенное время, но из нашего разговора сегодня я понял, что вряд ли смогу вписаться в команду бухгалтерии. Я привык принимать многие решения самостоятельно. Мне будет тяжело перестраиваться на новый формат взаимоотношений с коллегами и руководителем, поэтому лучше, на мой взгляд, взять на эту должность более подходящую кандидатуру.

Или:

Спасибо за приглашение на встречу, но мне кажется, что моего опыта будет недостаточно, чтобы успешно работать бумажным документооборотом. Я привык работать с ЭДО. Надеюсь, вы быстро найдете более подходящего вам специалиста.

Если вы решили отказаться от должности уже после того, как на нее согласились (такое тоже бывает), то сделать это нужно максимально корректно. Делайте упор на личные обстоятельства и извинитесь за доставленные неудобства.

Спасибо за оказанное доверие и предоставленную возможность! Однако после нашего собеседования я пришел к выводу, что задачи, которые должен буду выполнять мне все-таки не близки. Если я буду выполнять их, то достаточно быстро потеряю интерес к работе, а это для меня неприемлемо. Это решение далось мне нелегко, и я надеюсь на ваше понимание. В любом случае, мне было очень приятно с вами познакомиться и получить от вас такую высокую оценку моей кандидатуры!

Или:

Трезво оценив свои возможности, я вынужден отказаться от вакансии на эту должность. Я не готов к постоянным переработкам в связи с семейными обстоятельствами. Если появятся другие интересные предложения, где график работы будет более щадящим, я всегда на связи для вас. Спасибо вам за уделенное мне время! И желаю вам удачи!

Помните, что отказаться от работы на любом этапе собеседования — нормально! Вы имели полное право сделать любой выбор, поступить так, как удобно именно вам. Не стоит этого стесняться, главное — не затягивая сообщить о своем решении несостоявшемуся работодателю.

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А вам приходилось отказывать на собеседовании работодателю?