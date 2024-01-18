Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться

Если руководитель хочет возложить обязанность вести воинский учет в компании, то это статья для вас! Из нее вы узнаете обязан ли бухгалтер соглашаться на дополнительные обязательства и как они должны быть оформлены, если вы согласитесь вести воинский учет.

После октября и значительно выросшего штрафа за неправильное ведение воинского учета, практически все компании озадачились проблемой — как его вести и кто его должен вести? Про то, как вести воинский учет мы рассказывали много раз — здесь, здесь и здесь.

Воинский учет работников обязана вести каждая компания (подп. 6 п. 1 ст. 8 закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»). Если в компании до 500 сотрудников, подлежащих воинскому учету, его ведет должен работник, на которого возложена эта функция. Если от 500 до 2000 сотрудников — ведет работник, у которого это основная обязанность. Если от 2000 человек — нужно создать отдельное подразделение.

Даже если в компании всего один сотрудник, который подлежит воинскому учету, то компания обязана его вести.

Возникает вопрос — кто его должен вести? Кадровик, бухгалтер, руководитель? Мы уже проводили опрос на «Клерке», который показал, что чаще всего учетом занимается именно бухгалтерия. Поэтому возникает закономерный вопрос — а бухгалтер обязан это делать?

💡Ответ простой — посмотрите свою должностную инструкцию. Если следовать профстандарту 08.002 «Бухгалтер» (Приказ Минтруда РФ от 21 февраля 2019 года № 103н), то такой трудовой обязанности в нем нет.

Что говорит закон

В Роструд объяснили, что работодатель без согласия бухгалтера не может «повесил» на него эту дополнительную работу. В Онлайнинспекции напомнили, обязанности по ведению воинского учета могут быть поручены любому работнику, чья компетенция позволяет выполнять эту работу, в т.ч. главному бухгалтеру. Но возложение на работника дополнительных обязанностей, не предусмотренных его трудовым договором или должностной инструкцией, возможно только по соглашению, которое должно быть оформлено письменно между работником и работодателем.

❌Также навязывание дополнительных обязанностей запрещено статьей 60.2 ТК. Работнику может быть поручено выполнение дополнительной работы по другой или по такой же должности за дополнительную оплату и с его письменного согласия.

💡Если соглашения нет, работник вправе отказаться от выполнения указанной работы. Никаких обоснованных претензий со стороны руководства быть не должно.

Ответственному за воинский учет бухгалтеру нужен отдельный трудовой договор

Отдельный трудовой договор с ответственным может быть основным или по совместительству. Об этом говорит пункта 12 Положения, утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719. Если в компании меньше 500 сотрудников, подлежащих учету, обязанности по его ведению можно совмещать с основной работой. Выполнять дополнительные обязанности можно как по совмещению, так и по совместительству (ст. 282, 60.2 ТК).

Если работников, подлежащий учету, 500 или больше, совмещать должности не получится по очевидным причинам. Поэтому нужен специалист, который будет заниматься только воинским учетом. Важно отслеживать и вовремя корректировать количество ответственных, так как военкоматы начали отслеживать этот момент. Если специалистов будет меньше, чем нужно, то компания получит штраф на сумму — от 10 000 до 20 000 руб., руководитель — на сумму от 1000 до 2000 руб. или дисквалифицируют на срок до трех лет.

❗️Прежде чем заключать договор, компания должна издать приказ о назначении ответственного за воинский учет.

С сотрудником должны заключить допсоглашение к трудовому договору о совмещении должностей. В нем должно быть указано:

объем и содержание новых обязанностей;

срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительные обязанности;

размер вознаграждения.

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Предлагало вам ваше руководство вести в/у? Кто им занимается в компании? Какие вопросы по воинскому учету у вас остались?