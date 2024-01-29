Перекуры на работе по Трудовому кодексу
Нормами действующего законодательства не установлено понятие перекуров. В кодексе есть перерывы для отдыха и питания, прописанный в ст. 108 ТК. Общая продолжительность перерывов для отдыха и питания не может быть меньше 30 минут и больше 2 часов в течение одного рабочего дня или смены. Как именно потратит это время работник законодательство не указывает.
Самый распространенный график работы у офисных сотрудников — с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. То есть сотрудник отрабатывает 8 часов в день, а один час использует для отдыха. Как он его разобьет — его личное дело.
💡Поэтому решение о количестве перекуров и их продолжительности следует закрепить в правилах внутреннего трудового распорядка или отдельным соглашением.
Установите, сколько времени можно тратить на перекуры
Рекомендуем прописать в соглашении с работником, на сколько минут и в какое время он может покидать рабочее время на перекур. Опубликуйте напоминалку на корпоративном сайте. Укажите, что придерживаетесь норм ТК и поэтому перекуры — только в пределах часа. Например, обед 30 минут, а потом 3 перекура о 10 минут в 10:30, 14:30, 16:30.
Если работник уйдет с рабочего места на перекур в то время, когда ему захочется, а не в отведенный локальным документов перерыв для курения, то его можно будет привлечь к дисциплинарной ответственности. Например, объявить замечание или выговор (ст. 192 ТК).
Совсем запретить перекуры можно, но есть минусы
Работодатель не обязан предоставлять сотрудникам в течение рабочего дня перерывы для курения, соответственно, он может полностью их запретить, к такому выводу пригли специалисты Онлайнинспекции.рф.
Однако, любой запрет — несет в себе негатив, отрицание и даже желание противостоять ему. Поэтому, главный минус — демотивация сотрудников. Итог — эффективность работы снизится.
Безопасные формулировки для локальных актов
Во избежание споров с работниками используйте безопасные формулировки. Например:
В течение рабочего дня организация предоставляет работнику перерыв один час, который не включается в рабочее время оплате не подлежит. Начало перерыва с 13:00 до 14:00.
В течение рабочего дня организация предоставляет работнику не более 3 перерывов для курения. Продолжительность каждого не более 10 минут. График курения: 10:30-10:40, 14:30-14:40, 16:30-16:40. Время перерыва на курение не включается в рабочее время и оплате не подлежит.
Как бросить курить
После 20 лет курения, я решила бросить это противную и дорогую привычку! Ура, коллеги! Не курю уже 10 дней!
Существует множество разных методик и систем по бросанию вредных привычек. Лично я отдала предпочтение Аллену Карру, потому, что он бухгалтер по профессии (а бухгалтеры плохого не посоветуют!) и его способ мне показался самым разумным. Описывая методику, он указывает на главных условия:
Четкое принятие решения, что курения больше не будет.
Не унывать из-за такого лишения. Надо радоваться.
5 советов для бросающих от Аллена КАРРА, автора книги «Легкий способ бросить курить»
Для этого человек должен:
Поверить в себя. Вы можете достигнуть цели, в этом вы не хуже других.
Взглянуть на курение как на наркотическую зависимость, осознать, что вы, по сути, больны.
Понять, что для организма есть только вред, а остальное – психологические ловушки.
Сказать себе: «Я никогда не буду курить. И это прекрасно!» Не стоит уныло сидеть, ожидая, когда пройдет зависимость. Нужно сразу наслаждаться жизнью.
Приняв решение, что последняя сигарета выкурена, вы становитесь некурящим. Не отступать от принципов и не позволять себе выкурить всего лишь одну сигаретку. Иначе возникнет цепная реакция, и за одной сигареткой последуют другие.
Часто ваши коллеги или вы сами ходите на перекуп? Как относитесь к курильщикам? Как к перекурам относится руководство?
Комментарии9
МОЛОДЕЦ!!!
прямо героем себя ощущаю))
Когда узнал, что пачку за день многие выкуривают и сопоставил это с ценой!!! Финансовая логика покинула чат)))
откуда взяться логике, когда зависимость жуткая)) Я намного меньше выкуривала, а последний год на айкос перешла. Но, там не сильно дешевле было.
Согласен, что пачка в день - это уже перебор.
Мне лично пачки хватает где-то почти на два дня. Типа: утром открыл пачку, и последнюю сигарету достал из нее на следующий день во второй половине дня, часика в три-четыре.
А 10 дней подряд или как?
Курить или нет - личное дело каждого.
Но зачастую именно в курилке лично я решал с курящими там коллегами многие производственные вопросы. Так что не всё так однозначно.
Подряд! В том-то и дело!
Я тоже там много вопросов решала, но пришла к выводу, пора! А вопросы теперь по телефону и битриксе решаются))
Ой не знаю, ой не знаю, как там ф телефоне или в битриксе.
Но: берешь кружечку кофе (или чая), выходишь с ней в курилку, глоток кофе, затяжка сигареты. А потом уже обсуждение проблемы, опять под кофе и сигарету. Тут и отдых и работа вместе.
Сергей, вы провокатор)) Кофе я кстати теперь тоже не пью во избежание, так сказать