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Трудовое право

Сотрудники слишком часто ходят на перекур. Как это пресечь и никого не демотивировать

Частые перекуры — боль руководителей. Эффективность работы из-за постоянной беготни на улицу снижается — темпы замедляются, сотрудники пропускают важные звонки на рабочий телефон или в чатах. Расскажем, можно ли запретить перекуры и как контролировать время, которое сотрудники тратят на такие перерывы. Ловите формулировки, которые не демотивируют персонал.
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Сотрудники слишком часто ходят на перекур. Как это пресечь и никого не демотивировать
Иллюстрация: arthurhidden/freepik

Перекуры на работе по Трудовому кодексу

Нормами действующего законодательства не установлено понятие перекуров. В кодексе есть перерывы для отдыха и питания, прописанный в ст. 108 ТК. Общая продолжительность перерывов для отдыха и питания не может быть меньше 30 минут и больше 2 часов в течение одного рабочего дня или смены. Как именно потратит это время работник законодательство не указывает.

Самый распространенный график работы у офисных сотрудников — с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. То есть сотрудник отрабатывает 8 часов в день, а один час использует для отдыха. Как он его разобьет — его личное дело.

💡Поэтому решение о количестве перекуров и их продолжительности следует закрепить в правилах внутреннего трудового распорядка или отдельным соглашением.

Установите, сколько времени можно тратить на перекуры

Рекомендуем прописать в соглашении с работником, на сколько минут и в какое время он может покидать рабочее время на перекур. Опубликуйте напоминалку на корпоративном сайте. Укажите, что придерживаетесь норм ТК и поэтому перекуры — только в пределах часа. Например, обед 30 минут, а потом 3 перекура о 10 минут в 10:30, 14:30, 16:30.

Если работник уйдет с рабочего места на перекур в то время, когда ему захочется, а не в отведенный локальным документов перерыв для курения, то его можно будет привлечь к дисциплинарной ответственности. Например, объявить замечание или выговор (ст. 192 ТК).

Совсем запретить перекуры можно, но есть минусы

Работодатель не обязан предоставлять сотрудникам в течение рабочего дня перерывы для курения, соответственно, он может полностью их запретить, к такому выводу пригли специалисты Онлайнинспекции.рф.

Однако, любой запрет — несет в себе негатив, отрицание и даже желание противостоять ему. Поэтому, главный минус — демотивация сотрудников. Итог — эффективность работы снизится.

Безопасные формулировки для локальных актов

Во избежание споров с работниками используйте безопасные формулировки. Например:

  • В течение рабочего дня организация предоставляет работнику перерыв один час, который не включается в рабочее время оплате не подлежит. Начало перерыва с 13:00 до 14:00.

  • В течение рабочего дня организация предоставляет работнику не более 3 перерывов для курения. Продолжительность каждого не более 10 минут. График курения: 10:30-10:40, 14:30-14:40, 16:30-16:40. Время перерыва на курение не включается в рабочее время и оплате не подлежит.

Как бросить курить

После 20 лет курения, я решила бросить это противную и дорогую привычку! Ура, коллеги! Не курю уже 10 дней!

Это я!

Существует множество разных методик и систем по бросанию вредных привычек. Лично я отдала предпочтение Аллену Карру, потому, что он бухгалтер по профессии (а бухгалтеры плохого не посоветуют!) и его способ мне показался самым разумным. Описывая методику, он указывает на главных условия:

  1. Четкое принятие решения, что курения больше не будет.

  2. Не унывать из-за такого лишения. Надо радоваться.

5 советов для бросающих от Аллена КАРРА, автора книги «Легкий способ бросить курить»

Для этого человек должен:

  1. Поверить в себя. Вы можете достигнуть цели, в этом вы не хуже других.

  2. Взглянуть на курение как на наркотическую зависимость, осознать, что вы, по сути, больны.

  3. Понять, что для организма есть только вред, а остальное – психологические ловушки.

  4. Сказать себе: «Я никогда не буду курить. И это прекрасно!» Не стоит уныло сидеть, ожидая, когда пройдет зависимость. Нужно сразу наслаждаться жизнью.

  5. Приняв решение, что последняя сигарета выкурена, вы становитесь некурящим. Не отступать от принципов и не позволять себе выкурить всего лишь одну сигаретку. Иначе возникнет цепная реакция, и за одной сигареткой последуют другие.

Часто ваши коллеги или вы сами ходите на перекуп? Как относитесь к курильщикам? Как к перекурам относится руководство?

Комментарии

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        • Наталия Лукина
          шеф-редактор

          откуда взяться логике, когда зависимость жуткая)) Я намного меньше выкуривала, а последний год на айкос перешла. Но, там не сильно дешевле было.

        • Сергей Верещагин

          Согласен, что пачка в день - это уже перебор.

          Мне лично пачки хватает где-то почти на два дня. Типа: утром открыл пачку, и последнюю сигарету достал из нее на следующий день во второй половине дня, часика в три-четыре.

    • Сергей Верещагин

      А 10 дней подряд или как?

      Курить или нет - личное дело каждого.

      Но зачастую именно в курилке лично я решал с курящими там коллегами многие производственные вопросы. Так что не всё так однозначно.

      • Наталия Лукина
        шеф-редактор

        А 10 дней подряд или как?

        Подряд! В том-то и дело!

        зачастую именно в курилке лично я решал с курящими там коллегами многие производственные вопросы

        Я тоже там много вопросов решала, но пришла к выводу, пора! А вопросы теперь по телефону и битриксе решаются))

        • Сергей Верещагин

          Ой не знаю, ой не знаю, как там ф телефоне или в битриксе.

          Но: берешь кружечку кофе (или чая), выходишь с ней в курилку, глоток кофе, затяжка сигареты. А потом уже обсуждение проблемы, опять под кофе и сигарету. Тут и отдых и работа вместе.

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