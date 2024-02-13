❤️Это по любви! Дарим минус 30% от билета на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Завтра, пусть и не официальный, но всеми любимый праздник День святого Валентина ! «Клерк» хочет сделать вам подарок!
До 16 февраля включительно у вас есть возможность получить подарок при оформлении билета на самое яркое бухгалтерское событие весны — IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Дарим минус 30% от билета! В обычные дни билет стоит дороже, но до конца недели вы можете серьезно сэкономить🔥
💡5 причин купить билет IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 14 марта:
Узнаете, как бухгалтерам правильно работать с изменениями в области налогообложения! Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения — разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, про ошибки в РСВ и уточненные отчеты.
Узнаете, что именно будут проверять налоговики в 2024–2025 году! Каминский Владислав — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник расскажет, какие отрасли под прицелом ФНС и как защититься при проверке.
Узнаете, какие будут требования к оплате труда в 2024 году! Об этом расскажет Воробьева Елена — к. э. н., ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата».
Разберетесь, что нового бухгалтеру надо учесть в отчетности за 1 квартал. Ответы на требования по годовой отчетности: исправление ошибок. Эти и другие важные вопросы подробно разберет Сокуренко Вера —
к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
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Комментарии9
Притяжение между слова призвано визуализировать близость причастных к празднику?)
конечно! Притягательная спец.цена всех притягивает, даже слова!
Отличный приёмчик))))
Виктория, спасибо за картинку, в тему!
Конкурс 14 февраля)
Да, такая суровая любовь))) Красота, Владислав, как всегда 100% креатива!
Класс!
Однако, у меня дома уже висят сердечки из фетра 3 штуки. Завтра сфоткаю и победю/побежду (одержу в общем) ))
отлично, ждем фото!!!