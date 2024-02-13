❤️Это по любви! Дарим минус 30% от билета на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

В честь самого романтичного праздника года мы решили подарить вам от всего сердца специальную цену на билет IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Минус 30% будет действовать до пятницы включительно. Не упустите выгоду!

Завтра, пусть и не официальный, но всеми любимый праздник День святого Валентина ! «Клерк» хочет сделать вам подарок!

До 16 февраля включительно у вас есть возможность получить подарок при оформлении билета на самое яркое бухгалтерское событие весны — IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Дарим минус 30% от билета! В обычные дни билет стоит дороже, но до конца недели вы можете серьезно сэкономить🔥

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💡5 причин купить билет IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 14 марта:

Узнаете, как бухгалтерам правильно работать с изменениями в области налогообложения! Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения — разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, про ошибки в РСВ и уточненные отчеты. Узнаете, что именно будут проверять налоговики в 2024–2025 году! Каминский Владислав — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник расскажет, какие отрасли под прицелом ФНС и как защититься при проверке. Узнаете, какие будут требования к оплате труда в 2024 году! Об этом расскажет Воробьева Елена — к. э. н., ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата». Разберетесь, что нового бухгалтеру надо учесть в отчетности за 1 квартал. Ответы на требования по годовой отчетности: исправление ошибок. Эти и другие важные вопросы подробно разберет Сокуренко Вера — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России. Заведете интересные знакомства и полезные деловые контакты!

Торопитесь! Специальное предложение — минус 30% от билета в честь Дня святого Валентина действует только до пятницы.Праздничная цена всего 5 950 ₽ вместо 8500 ₽ . Не упустите выгоду!

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