Борщевик-оккупант — теперь главный враг дачников. Депутаты решили бороться ним на федеральном уровне

Дачники будут обязаны уничтожать на своих фазендах борщевик Сосновского. За зеленого оккупанта на участке будут штрафовать владельца дачи. Госдума РФ одобрила в первом чтении такой законопроект.

Борьба с борщевиком вышла на федеральный уровень. Новый законопроект обязывает собственников и арендаторов участков осуществлять мероприятия по охране земель от таких растений. То есть безжалостно выкорчевывать растение-паразит. В случае принятия законопроекта новая норма об обязанностях дачников бороться с борщевиком вступит в силу уже 1 сентября 2024 года. Штрафы власти пропишут в КоАП. Депутаты убеждены, что размер штрафа должен быть таким, чтобы собственнику проще было уничтожить сорняк, чем заплатить деньги.

Борщевик Сосновского

Ранее депутаты уже вводили ответственность за заросли борщевика на дачных участках. Мы писали об этом на «Клерке». Так статья закона об административной ответственности для собственников земельных участков в Подмосковье, которые отказываются вести борьбу с борщевиком, вступила в силу с 1 ноября 2018 года.

Штрафы по ней для юридических лиц — от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц — до 20 до 50 тысяч рублей, а для физических лиц — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Зеленое зло

Борщевик Сосновского начали культивировать в СССР в 1947 году в качестве дешевого корма для животных. Но быстро выявились, что от такого корма у коров перестали рождаться телята. В дальнейшем растение широко распространилось по стране. Сейчас этот сорняк можно встретить практически где угодно: на лугах, в полях, вдоль дорог, в парках и на дачах. Борщевик может выживать практически в любом климате.

«Зеленое зло» — так окрестили работники «скорой помощи» это растение. При контакте борщевика с кожей у человека возникают сильнейшие ожоги из-за высокого содержания фуранокумаринов — веществ, повышающих чувствительность к ультрафиолету. Известны случаи, когда из-за ожогов погибали люди. При попадании сока борщевика в глаза может наступить полная слепота. Растение неконтролируемо распространяется и очень опасно для человека, особенно летом — в период цветения.

Что делать, если сок борщевика попал на кожу

Медики рекомендуют следующее:

первый шаг — промокнуть сок тканью или салфеткой, не растирая, чтобы увеличивать место поражения;

второй шаг — защить кожу, контактировавшую с соком борщевика, от прямых солнечных лучей.

шаг третий — как можно быстрее промыть этот участок кожи водой с хозяйственным мылом (можно также борным, дегтярным). Мыть тщательно, с обильной пеной, промывая несколько раз, слегка теплой водой (не горячей и не холодной).

четвертый шаг — в течение трех-четырех дней после контакта с растением избегать солнца. В соке борщевика содержатся ядовитые вещества — кумарины и фурокумарины. Они подавляют сопротивляемость к ультрафиолету, увеличивают чувствительность кожи к солнечным лучам и в результате происходит ожог.

Как извести гада на участке

Есть два способа как извести сорняк на участке. Борщевик плодоносит только один раз в жизни, после чего погибает. Поэтому можно дождаться момента, когда на борщевике побуреют семена, и осторожно срезать ножницами зонтики так, чтобы семена из них не осыпались. Если убрать их раньше, пока семена еще зеленые, борщевик снова начнет отращивать зонтики. А весной выдернуть засохшее растение.

Второй способ более радикальный, но и более трудоемкий — выкорчевать борщевик. Корни у сорняка глубокие, копать придется много. После того, как выкопаете сорняк, яму надо тщательно засыпать, утрамбовать. И какое-то время наблюдать за этим место, не появится ли росточек — растение это чрезвычайно живучее.

Под запрет попал не только борщевик

В Госдуме призвали россиян не выращивать у себя на участках цветок ипомея. Мы писали об этом в нашем обзоре. Дело в том, что в его семечках содержатся галлюциногенные и наркотические вещества. Теперь за выращивание ипомеи можно получить до двух лет лишения свободы.

Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов уточнил число цветков ипомеи трехцветной, с которого для владельцев дач будет наступать административная и уголовная ответственность. Если на садовом участке гражданина насчитают хотя бы 10 цветков ипомеи, «независимо от стадии развития», физлицу будет грозить арест на срок до 15 суток или штраф до 5 тысяч рублей. Уголовная ответственность будет наступать при наличии на участке не менее 100 цветков, в этом случае наказаниесоставит до двух лет лишения свободы.

💥Узнать про другие важные изменения в законодательстве вы можете на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Сейчас мы дарим минус 30% от билета! В обычные дни билет стоит дороже, но сейчас вы можете серьезно сэкономить. Купить билет Узнаете, как бухгалтерам правильно работать с изменениями в области налогообложения, что именно будут проверять налоговики в 2024–2025 году, какие будут требования к оплате труда и как сдать годовую отчетность и отчеты за 1 квартал без проблем!

Как вам идея депутатов? Какая «запрещенка» растет у вас на фазенде? Какие растения выращиваете?