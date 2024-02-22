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Наталия Лукина
Законопроекты

Борщевик-оккупант — теперь главный враг дачников. Депутаты решили бороться ним на федеральном уровне

Дачники будут обязаны уничтожать на своих фазендах борщевик Сосновского. За зеленого оккупанта на участке будут штрафовать владельца дачи. Госдума РФ одобрила в первом чтении такой законопроект.
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Борщевик-оккупант — теперь главный враг дачников. Депутаты решили бороться ним на федеральном уровне
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Борьба с борщевиком вышла на федеральный уровень. Новый законопроект обязывает собственников и арендаторов участков осуществлять мероприятия по охране земель от таких растений. То есть безжалостно выкорчевывать растение-паразит. В случае принятия законопроекта новая норма об обязанностях дачников бороться с борщевиком вступит в силу уже 1 сентября 2024 года. Штрафы власти пропишут в КоАП. Депутаты убеждены, что размер штрафа должен быть таким, чтобы собственнику проще было уничтожить сорняк, чем заплатить деньги.

Борщевик Сосновского

Ранее депутаты уже вводили ответственность за заросли борщевика на дачных участках. Мы писали об этом на «Клерке». Так статья закона об административной ответственности для собственников земельных участков в Подмосковье, которые отказываются вести борьбу с борщевиком, вступила в силу с 1 ноября 2018 года.

Штрафы по ней для юридических лиц — от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц — до 20 до 50 тысяч рублей, а для физических лиц — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Зеленое зло

Борщевик Сосновского начали культивировать в СССР в 1947 году в качестве дешевого корма для животных. Но быстро выявились, что от такого корма у коров перестали рождаться телята. В дальнейшем растение широко распространилось по стране. Сейчас этот сорняк можно встретить практически где угодно: на лугах, в полях, вдоль дорог, в парках и на дачах. Борщевик может выживать практически в любом климате.

«Зеленое зло» — так окрестили работники «скорой помощи» это растение. При контакте борщевика с кожей у человека возникают сильнейшие ожоги из-за высокого содержания фуранокумаринов — веществ, повышающих чувствительность к ультрафиолету. Известны случаи, когда из-за ожогов погибали люди. При попадании сока борщевика в глаза может наступить полная слепота. Растение неконтролируемо распространяется и очень опасно для человека, особенно летом — в период цветения.

Что делать, если сок борщевика попал на кожу

Медики рекомендуют следующее:

  • первый шаг — промокнуть сок тканью или салфеткой, не растирая, чтобы увеличивать место поражения;

  • второй шаг — защить кожу, контактировавшую с соком борщевика, от прямых солнечных лучей.

  • шаг третий — как можно быстрее промыть этот участок кожи водой с хозяйственным мылом (можно также борным, дегтярным). Мыть тщательно, с обильной пеной, промывая несколько раз, слегка теплой водой (не горячей и не холодной).

  • четвертый шаг — в течение трех-четырех дней после контакта с растением избегать солнца. В соке борщевика содержатся ядовитые вещества — кумарины и фурокумарины. Они подавляют сопротивляемость к ультрафиолету, увеличивают чувствительность кожи к солнечным лучам и в результате происходит ожог.

Как извести гада на участке

Есть два способа как извести сорняк на участке. Борщевик плодоносит только один раз в жизни, после чего погибает. Поэтому можно дождаться момента, когда на борщевике побуреют семена, и осторожно срезать ножницами зонтики так, чтобы семена из них не осыпались. Если убрать их раньше, пока семена еще зеленые, борщевик снова начнет отращивать зонтики. А весной выдернуть засохшее растение.

Второй способ более радикальный, но и более трудоемкий — выкорчевать борщевик. Корни у сорняка глубокие, копать придется много. После того, как выкопаете сорняк, яму надо тщательно засыпать, утрамбовать. И какое-то время наблюдать за этим место, не появится ли росточек — растение это чрезвычайно живучее.

Под запрет попал не только борщевик

В Госдуме призвали россиян не выращивать у себя на участках цветок ипомея. Мы писали об этом в нашем обзоре. Дело в том, что в его семечках содержатся галлюциногенные и наркотические вещества. Теперь за выращивание ипомеи можно получить до двух лет лишения свободы.

Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов уточнил число цветков ипомеи трехцветной, с которого для владельцев дач будет наступать административная и уголовная ответственность. Если на садовом участке гражданина насчитают хотя бы 10 цветков ипомеи, «независимо от стадии развития», физлицу будет грозить арест на срок до 15 суток или штраф до 5 тысяч рублей. Уголовная ответственность будет наступать при наличии на участке не менее 100 цветков, в этом случае наказаниесоставит до двух лет лишения свободы.

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Как вам идея депутатов? Какая «запрещенка» растет у вас на фазенде? Какие растения выращиваете?

Комментарии

18
  • Лидия Новожилова

    От этого гада спасения нет, проще всего наказать того, кому птичка какнула на участок семечкой этого растения. Корни у него в землю уходят до 8-ми метров. после цветения, даже если один умирает (хотя верится с трудом), то потомство оставляет огромное. А если по границе участка борщевик растет и сосседей нет, то кого штрафовать будут. Из горького опыта: я в него однажды неразведенный раундап из шприца ввела...

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Из горького опыта: я в него однажды неразведенный раундап из шприца ввела...

      вот так всегда: на самом интересном месте!

      Лидия, что было дальше? Почему такое неожиданное сочетание в начале и конце предложения: опыт горький и чистый гербицид? Он сдох? или ещё лучше расти стал?

    • Наталия Лукина
      шеф-редактор

      я в него однажды неразведенный раундап из шприца ввела...

      Помер после этого?

      От этого гада спасения нет

      Он везде! Действительно в каки-то промышленных масштабах растет

      • Лидия Новожилова

        Не дождетесь. Наклонил свою буйную голову в месте укола градусов на 40, а все что ниже буйствовало неистово.

  • Евгений

    Всякий раз, когда наше государство не может решить какую-то проблему, оно просто перекладывает ее решение на граждан. Ну и тут, конечно, сразу штраф, куда без него?!

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      В другом месте, возможно, я бы с Вами согласился, но сейчас... а где в прозвучавшей теме про перекладывание?

      Пока что прозвучало всего лишь о том, что бы обязать собственника следить за порядком на своей территории!

      Никакое ведомство, не то что не может ввалиться на частную территорию и начать раскопки, а даже права не имеет, даже при всём желании и наличии возможностей!

    • VadimBA

      А почему данная проблема так принципиально "вспухла" именно сейчас?

      Потому что проблемы с бюджетом. Самый простой способ его пополнения - начать выдумать штрафы.

      Классика жанра... Смотрим мультфильм "Чиполлино". Там штраф за дождь с грозой. Наш ассиметричный ответ - борщевик и т.д. и т.п.

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Замечательная очаровательная картинка милого домика (супер понравилось!!!). Про гербицид: я делала гремучую смесь (еденичный порыв на несколько растений).Опрыскивала: Раундапом + Торнадо (вот не помню, вместе или по отдельности). У нас вдоль дороги опрыскивают и перекапывают, но каждый год все равно появляется поросль

    • Наталия Лукина
      шеф-редактор

      я делала гремучую смесь (еденичный порыв на несколько растений).Опрыскивала: Раундапом + Торнадо

      Работает?

      Замечательная очаровательная картинка милого домика (супер понравилось!!!).

      Спасибо!!!

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