🔥На «Клерке» вышло 600 тысяч публикаций! С юбилеем!

За 22 года существования «Клерка» в свет вышло 600 тысяч публикаций. Эта цифра очень радует, и мотивирует на то, чтобы двигаться дальше. Присоединяйтесь к «Клерку», публикуйте свои посты, напишем 1 млн. статей вместе!

Поздравляем весь коллектив «Клерка» и всех пользователей с юбилеем! На нашем любимом портале вышло уже более 600 000 публикаций! Только вдумайтесь! 600 ТЫСЯЧ! Вот это да!

Почти четверть века «Клерк» работает для вас: создает полезный и интересный контент, публикует рекомендации, которые вы можете применять на практике, следит за всеми самыми важными новостями, делится с вами мнениями чиновников и законодателей. Ведь цель «Клерка» — максимально помочь вам в вашей работе.

«Клерк» — это огромная аудитория — около 6 млн уникальных пользователей в месяц. Наши пользователи не только читают, но еще и сами публикуются на нашем портале. Свои блоги у нас ведут компании и, конечно, в нашей любимой Трибуне пользователи-эксперты публикуют свои статьи!

С каждым днем нашим пользователей-блогеров становится все больше. И мы этому очень рады! Трибуна стала не просто местом для обменом опытом и мнениями, но и местом общения! Площадкой, где каждый бухгалтер будет услышан! Поэтому, заводите свой блог на «Клерке» и давайте сделаем вместе 1 000 000 публикаций! О том, как легко завести у нас свой блог мы писали в посте Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами.

В пятницу, честь нашего юбилея мы проведем розыгрыш! Приз — самая лучшая подписка для бухгалтеров — Клерк.Премиум на месяц! Следите за лентой, ждите пост с розыгрышем!