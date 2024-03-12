Наталия Лукина
Пользователи интернета

🔥На «Клерке» вышло 600 тысяч публикаций! С юбилеем!

За 22 года существования «Клерка» в свет вышло 600 тысяч публикаций. Эта цифра очень радует, и мотивирует на то, чтобы двигаться дальше. Присоединяйтесь к «Клерку», публикуйте свои посты, напишем 1 млн. статей вместе!
42 19
🔥На «Клерке» вышло 600 тысяч публикаций! С юбилеем!

Поздравляем весь коллектив «Клерка» и всех пользователей с юбилеем! На нашем любимом портале вышло уже более 600 000 публикаций! Только вдумайтесь! 600 ТЫСЯЧ! Вот это да!

Почти четверть века «Клерк» работает для вас: создает полезный и интересный контент, публикует рекомендации, которые вы можете применять на практике, следит за всеми самыми важными новостями, делится с вами мнениями чиновников и законодателей. Ведь цель «Клерка» — максимально помочь вам в вашей работе.

«Клерк» — это огромная аудитория — около 6 млн уникальных пользователей в месяц. Наши пользователи не только читают, но еще и сами публикуются на нашем портале. Свои блоги у нас ведут компании и, конечно, в нашей любимой Трибуне пользователи-эксперты публикуют свои статьи!

С каждым днем нашим пользователей-блогеров становится все больше. И мы этому очень рады! Трибуна стала не просто местом для обменом опытом и мнениями, но и местом общения! Площадкой, где каждый бухгалтер будет услышан! Поэтому, заводите свой блог на «Клерке» и давайте сделаем вместе 1 000 000 публикаций! О том, как легко завести у нас свой блог мы писали в посте Как завести блог на «Клерке». 3 шага до своего блога. Мануал пользователям со скринами.

В пятницу, честь нашего юбилея мы проведем розыгрыш! Приз — самая лучшая подписка для бухгалтеровКлерк.Премиум на месяц! Следите за лентой, ждите пост с розыгрышем!

Комментарии

2
Бухгалтерские программы

Бухгалтеры жалуются, что нет доступа к сервису 1С Первый Бит: комментарий самой компании

Компания Первый Бит попала под DDoS-атаку, поэтому сервисы и телефоны недоступны.

1
629

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина
Пользователи интернета

🔥На «Клерке» вышло 600 тысяч публикаций! С юбилеем!

За 22 года существования «Клерка» в свет вышло 600 тысяч публикаций. Эта цифра очень радует, и мотивирует на то, чтобы двигаться дальше. Присоединяйтесь к «Клерку», публикуйте свои посты, напишем 1 млн. статей вместе!

🔥На «Клерке» вышло 600 тысяч публикаций! С юбилеем!
2
42
Информационные технологии

Все ли готовы платить за нейросети и сколько: что показал опрос

По результатам опроса платить за нейросети готов каждый 3-й российский пользователь.

34

Календарь вебинаров

26
Лучшие спикеры, новый каждый день
Красный уголок бухгалтера

Как обуздать ЕНП после обновления 1С в 2024 году?

Профессионалы, только прошу, не ругайтесь, здесь наверняка сто раз уже обсуждалось, но я не в курсе событий. Сегодня наконец-то обновили 1С и я просто в ужасе, как в 2024 году обуздать ЕНП. Поправьте пожалуйста если не правильно понимаю и помогите в том, чего не могу понять.

3
38
Аренда

Москва — лидер в Европе по цене каршеринга. Но это относительно

Оказалось, что в Москве самый низкий ценник на каршеринг среди 35 европейских столиц.

27
Обзоры для бухгалтера

Ждем новых поправок в НК и вывода из-под ЕНП некоторых страховых взносов — бухгалтеры в «восторге». 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» №1640

Минфин собрался вносить изменения в кодекс для ЕУД, чтобы было меньше нулевой отчетности (где-то мы это уже слышали). Собираются также реформировать НДФЛ и налог на прибыль, физлицам разрешат не указывать ИНН и персональные данные в декларациях. Черешенка на торте — страховые взносы на дополнительное соцобеспечение вынесут за рамки ЕНП. Без комментариев.

Иллюстраци: Вера Ревина / Клерк.ру
1
119

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Защита персональных данных

Российские МФО в центре крупной утечки персональных данных

Базы со сведениями обнаружили в Казахстане. Роскомнадзор сообщает о проверке двух микрофинансовых компаний, не называя их.

38
Бухгалтер.рф
ВЭД

ВЭД с Арменией. Плюсы и минусы строить свой бизнес в Армении

Поговорим о том, как укрепить и без того эффективное сотрудничество с армянскими партнерами, обсудим основные нюансы законодательного регулирования внешнеэкономической деятельности, а также расскажем, на что обратить внимание при взаимодействии с представителями местного бизнеса.

ВЭД с Арменией. Плюсы и минусы строить свой бизнес в Армении
35
Личные финансы

Присоединиться к участию в программе долгосрочных сбережений будет можно через Госуслуги

Пользователи Госуслуг смогут на портале открыть счет для участия в программе долгосрочных сбережений. Функционал будет доступен летом.

2
51
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: древние мошенники, цены на бананы, ФАС проверяет S7

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

50
Бесплатно с УСН

Доходы на УСН при работе с маркетплейсами. Мини-курс

В мини-курсе разберем, как определять и учитывать доходы на УСН при работе с маркетплейсами.

Доходы на УСН при работе с маркетплейсами. Мини-курс
95
Налоги, взносы, пошлины

ФНС: должников по налогам среди компаний стало в 2,5 раза меньше

Должники в 2023 году выплатили 1,7 трлн рублей по налоговым долгам.

41

Разборы законов

1 202
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Персонифицированные сведения

💥 В персонифицированных сведениях можно не указывать ИНН сотрудников

В строке 020 ПСФЛ надо указывать ИНН физлица. Но можно и не указывать.

41
Управленческий учет

Тренды в управленческом учете: какие показатели помогают бизнесу развиваться

Тренды в управленческом учете играют ключевую роль в успешном развитии бизнеса. Современные технологии и методы анализа данных позволяют компаниям эффективно управлять своими финансами, ресурсами и производственными процессами. Рассмотрим, какие показатели в управленческом учете являются наиболее важными для бизнеса и помогают ему развиваться в текущих реалиях.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
40
Курсы валют

Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей

Московская биржа продавала европейскую валюту за 100,17 рубля впервые с 28 февраля.

42
Банки

Банк «Точка» регистрирует товарный знак в виде буквы «Т». Он такой второй

Буква «Т» на жёлтом – зарегистрированный торговый знак банка «Тинькофф».

69
Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ
99
Кадровый учет

Справка о графике работы: зачем нужна, как оформить

Зачастую граждане обращаются к своим работодателям с просьбой выдать документы, связанные с их работой. Среди них — копии приказа о приеме на работу или увольнении, о переводе на другую должность, выписки из трудовой книжки или справки о заработке. Реже встречаются запросы о предоставлении документа, подтверждающего график работы сотрудника. В статье рассмотрим ситуации, когда может понадобиться подобная справка, а также приведем образец данного документа.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
45

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Ипотека

Ипотеку могут выплачивать только семьи с доходом больше 100 000 рублей

Заемщикам комфортнее тратить на ежемесячные платежи по ипотеке не больше 30% от дохода семьи. Рекомендованный заработок для обслуживания кредита составил 101,6 тысяч рублей в месяц.

87

Интересные материалы

Зарплата

Перевод денег с карты директора на карту работника зарплатой не считается

Заработная плата устанавливается в трудовом договоре и должна перечисляться работнику с расчетного счета компании или выдаваться из кассы наличными с оформлением расходно-кассовых документов. Переводы денег между работниками компании друг другу не могут считаться заработной платой.

Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels
91