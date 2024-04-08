💎Как отмазаться от начальства или клиента, не обидев. Забирайте генератор отмазок в закладки, пригодится!

Бывают дни, когда нет даже секунды свободного времени, отчеты горят, а рабочую почту или чаты засыпают запросы от коллег или клиентов, которые не требуют сиюсекундного решения, что делать? Специально для таких случаев мы сделали «Генератор отговорок». А также собрали в одном посте другие наши супер полезные сервисы.

Одно вовремя сказанное «нет» может сохранить ваше время, избавить от дополнительного «срочного» занятий и значительно облегчить жизнь. Помните, отказ не делает вас плохим человеком. Бывают ситуации, когда можно и нужно «отмазаться». Отказать человеку можно и без жесткого слова «нет». Например, потратить кучу своего времени (которого нет) найти вежливые обтекаемые фразы, которые дадут понять оппоненту, что вы в данный момент слегла горите в адочке.

Как наш скрепыш

А можно воспользоваться нашим «Генератором отговорок» — гениальный сервис. Он придумывает уважительные причины не приходить на встречу, не отправлять документы или не отвечать на звонки. Я задала генератору задачу отмазать меня от всех своих руководителей😂 Смотрите, какие он мне предложил варианты.

Актуалочка

Как думаете, мне поверят?😅 @ToT, Марина Снеговская, Елена Балаклицкая, Евгения Шестакова, вы бы поверили?

Самые нужные программы для бухгалтера

📅 Производственный календарь на 2024 год (на пятидневку, на шестидневку) калькулятором можнопользоваться онлайн или скачать.

📆 Календарь бухгалтера (налогоплательщика) 2024 — создан с помощью google, поэтому можно добавить его в свой гугл-календарь. Здесь вы найдете сроки сдачи отчетности и уплаты налогов, взносов и сборов. Есть ссылки на необходимые бланки.

🧾 Конструктор счета — идеальный сервис для ИП и самозанятых, но пользоваться им могут и бухгалтеры, и директора организаций, конечно.

💵Для бухгалтера, который занимается расчетами по зарплате, пригодятся калькулятор больничных и калькулятор отпускных.

💰 Если вы забыли что-то сдать или заплатить налоговикам, то вам в помощь «печальный сервис» — калькулятор пени.

📘Справочники КБК (2023-2024 годы + архив).

✏️Расчет фиксированных взносов ИП — поможет посчитать взносы за весь год или за выбранный период

А следить за курсами валют можете дс помощью нашего виджета.

Все-все самые полезные сервисы, которые помогут вам в работе собрано вот тут🌸