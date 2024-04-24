Что хотят работодатели, или нужен ли навык работы в Excel всем бухгалтерам?

В каждой третьей вакансии на нашем канале БухДжоб работодатели хотят видеть навыки работы в Excel у своего нового бухгалтера. На самом деле все еще интереснее. Расскажем, что хотят работодатели, а также что думают бухгалтеры и эксперты по этому поводу.

Наши эксперты проанализировали запросы работодателей в нашем тг-канале БухДжоб и пришли к выводу, что навык работы в программе Excel входит в обязательный перечень ключевых навыков бухгалтеров у большинства компаний. В каждой третьей вакансии работодатель хочет видеть опыт (а еще лучше — продвинутый) в Excel у кандидата на должность.

Наши эксперты также проанализировали соотношение этого требования и уровень потенциальной зарплаты. И сделали вывод, что у кандидатов — продвинутых пользователей Excel зарплата выше своих коллег без опыта работы в программе примерно на 15-20 процентов.

Мы побеседовали с несколькими вашими коллегами и экспертами вот, что они говорят:

Знание Excel позволяет не только экономить время на обработку данных, но и повысить качество аналитической работы. Благодаря разным продвинутым функциям Excel был и остается неотъемлемым инструментом в арсенале любого бухгалтера, — поделилась с нами бухгалтер Нина Романова.

А вот что думает главный редактор «Клерка».

Бухгалтеры могут сэкономить время, используя готовые шаблоны Excel для различных задач: от управленческого учета до налоговой отчетности, это удобно и практично, — заявила наш главред Елена Балаклицкая.

С тем, что без навыков работы в Excel невозможно обойтись в управленческом учете подтвердил эксперт УУ, экономист, предприниматель и блогер Трибуны Владислав Савушкин.

Управленческий учет без Excel, как Шерлок Холмс без доктора Ватсона. Их невозможно представить по отдельности. Любой инструмент управления финансами бизнеса — платежный календарь, финмодель, PnL, АВС-анализ — создается в Excel. От того, насколько уверенно специалист по управленке ориентируется в этой программе, зависит оперативность получения данных лицами, которые принимают решения. В итоге навыки работы в Excel оказывают влияние на принятие управленческих решений. Поэтому необходимость и полезность навыков работы в этой прикладной программе для бухгалтера или экономиста не вызывает сомнений. Так же не вызывает сомнений тот факт, что знание Excel указывается как обязательное в любой вакансии по управленке. Следовательно, прокачивая свои знания и навыки работы в Excel, ты повышаешь шансы устроиться на более престижную работу, занять должность повыше и получать больше денег. Так что изучайте Excel, инвестируйте в себя и конвертируйте знания в деньги.

Как раз для тех, кто хочет инвестировать в себя и свои знания, прокачать скилы по управленке, свободно работать в таблицах Excel на уровне «Бог» подойдет наш повышения квалификации Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах.

После 3 месяцев обучения на курсе вы научитесь применять таблицы Excel в настройке управленческого учета, настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании автоматизировать управленческий учет в 1С, формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс, рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ, а также проводить анализ финансовой отчетности. Всем вопросы вы сможете обсудить с преподавателями! Они помогут разобраться даже в самых непростых ситуациях!

Сейчас на курс действует супер-скидка — вместо 24 200 ₽ вы заплатите всего 7 300 ₽.

Купить курс

А официальное удостоверение на 140 ак. часов, которое мы внесем в госреестр Рособрнадзора ФИС ФРДО, наглядно подтвердит ваш профессионализм и полученные навыки. После нашего курса работодатели будут готовы платить вам от 100 000 ₽ и больше.

Как и все наши курсы Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах построен на практике: наши эксперты добавили в курс больше 30 таблиц и инструкций по управленке. Написали тесты и домашние задания для отработки навыков.

После курса сможете понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании. Поможете улучшить бизнес и дадите руководителям правильные управленческие решения. Аналитика, бюджетирование, настройка, отчетность, основы — эксперты по управленческому учету научат вас всем этим сложным вопросам.

А если вам хочется побыстрее начать работать с таблицами Excel и упровленкой на уровне «профи», то для вас есть онлайн-курс из серии «кому только спросить» (освежить навыки и закрыть пробелы) Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования. Курс рассчитан всего на 1 месяц, но так как вы проходите обучение самостоятельно, в удобном именно вам режиме, то при желании вы можете закончить курс раньше. Вы получите объем навыков уровня курса повышения квалификации с выдачей сертификата Центра обучения «Клерка». Сейчас на курс действует скидка — вместо 12 700 ₽ курс обойдется вам всего в 3 690 ₽. Не упустите выгоду! Купить курс

Коллеги, поделитесь, часто ли вам приходится работать в Excel, что для вас самое сложное в программе? Что нравится, что не нравится?