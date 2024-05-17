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Наталия Лукина
Зарплата

Дополнительная работа по своей инициативе — не основание для доплаты сверхурочных. Судебная практика

Еще одно интересное судебное решение нашла. Работник потребовал у работодателя доплату за сверхурочную работу, работодатель отказался, разбираться пошли в суд.
Дополнительная работа по своей инициативе — не основание для доплаты сверхурочных. Судебная практика
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Компания, как это часто бывает, экономила на кадрах, в итоге одному работнику — руководителю отдела — приходилось постоянно задерживаться на работе и доделывать дела за пределами установленного рабочего времени. Работник приходил раньше всех и уходил позже всех, это подтверждали данные пропускной системы компании с проходной.

В какой-то момент такое положение человеку надоело и он потребовал у компании оплачивать сверхурочную работу, работодатель не согласился. Дело пошло в суд.

Три инстанции отказали в иске. Судьи в определении 2-го КСОЮ от 08.02.2024 № 88-2951/2024 указали, что компания-работодатель не издавала приказы о привлечении сотрудника к труду за пределами рабочего времени. А нахождение на работе дольше положенного графиком времени не приравнивается к сверхурочной работе.

С таким подходом согласны и в Минтруде. В своем письме от 05.03.2018 № 14-2/В-149 ведомство подчеркнуло, что работа, которую выполняет сотрудник после окончания рабочего дня по своей инициативе, не является сверхурочной. Следовательно, оплачивать такую работу как сверхурочную работодатель не обязан.

Сверхурочной считается работа, выполняемая только по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени (ч. 1 ст. 99 ТК РФ). Из этой нормы следует, что обязательным условием для признания работы сверхурочной является инициатива работодателя. Она может быть оформлена в виде письменного приказа или устного распоряжения работодателя о необходимости работы сверхурочно, то есть за пределами установленного рабочего времени.

А вам часто приходится работать сверхурочно без доплаты?

Комментарии

1
  • Наталия Лукина

    Вам когда-нибудь приходилось работать сверхурочно без доплаты?

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