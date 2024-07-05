💥Обзор новостей: права на 20 лет вместо 10, водить автомобиль могут разрешить без рук, жившие в общаге сейчас лучше зарабатывают

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Вчера Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, которая освобождает от повышенного НДФЛ надбавки к зарплате для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с неблагоприятными условиями.

Ключевую ставку могут поднять до 18% уже в июле. На следующем заседании совета директоров ЦБ будет обсуждаться повышение ключевой ставки с 16% до 17% или даже до 18%.

В Госдуме готовят поправки о выдаче прав на 20 лет вместо 10. Председатель комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев пояснил, если гражданин РФ исправно проходит медицинские осмотры, не имеет нарушений и не числится в розыске, то возможно будет внести поправку, позволяющую продлить срок действия водительского удостоверения до 20 лет.

В России предложили ввести скидку на оплату штрафа за неправильную парковку, если платеж будет сделан в течение первых 20 дней. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект, который дает субъектам право вводить 50%-ную скидку при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки.

В июне в Россию ввезли 69,4 тысяч новых легковушек: Chery Tiggo 7 PRO Max, Changan CS55 PLUS, OMODA C5, Chery Tiggo 4 PRO и Haval M6 стали лидерами импорта. Чаще всего новые легковые автомобили привозили из Китая (93,7%), Казахстана (1,9%) и Белоруссии (1,7%).

«Новые люди» предложили разрешить водить авто людям с ампутированными руками. «Наше первое предложение — это разрешить выдавать водительские удостоверения инвалидам с ампутациями обеих верхних конечностей, если они могут достойно сдать экзамены в автошколе», — заявила Ксения Горячева.

Интересное исследование — те, кто в студенчестве жили в общежитии, зарабатывают сейчас больше. Каждый третий россиянин с высшим образованием жил в студенческом общежитии во время учебы в вузе. Именно они чаще других получают зарплату выше 100 тысяч рублей.

Бренды одежды из Северной Кореи могут появиться в России. Марки из КНДР захотели продавать джинсы, сумки и обувь на российском рынке. На данный момент ретейлеры рассматривают возможность экспорта товаров в Россию.

В плохой сдаче экзаменов может быть виноват высокий потолок. Любопытное новое исследование в Австралии выявило связь между помещениями с высокими потолками и более низкими результатами экзаменов.

Российские магазины уведомили покупателей, что могут остановить продажу зарубежных виниловых пластинок из-за ограничений на ввоз из ЕС. 14-й пакет санкций ЕС, запрещающий экспорт в РФ винила, его производных и полимеров, затронет и музыкальные носители. Сочувствуем любителям винила.