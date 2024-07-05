💥Обзор новостей: права на 20 лет вместо 10, водить автомобиль могут разрешить без рук, жившие в общаге сейчас лучше зарабатывают

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Вчера Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, которая освобождает от повышенного НДФЛ надбавки к зарплате для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с неблагоприятными условиями.
Ключевую ставку могут поднять до 18% уже в июле.
На следующем заседании совета директоров ЦБ будет обсуждаться повышение ключевой ставки с 16% до 17% или даже до 18%.
В Госдуме готовят поправки о выдаче прав на 20 лет вместо 10. Председатель комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев пояснил, если гражданин РФ исправно проходит медицинские осмотры, не имеет нарушений и не числится в розыске, то возможно будет внести поправку, позволяющую продлить срок действия водительского удостоверения до 20 лет.
В России предложили ввести скидку на оплату штрафа за неправильную парковку, если платеж будет сделан в течение первых 20 дней.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект, который дает субъектам право вводить 50%-ную скидку при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки.
В июне в Россию ввезли 69,4 тысяч новых легковушек: Chery Tiggo 7 PRO Max, Changan CS55 PLUS, OMODA C5, Chery Tiggo 4 PRO и Haval M6 стали лидерами импорта. Чаще всего новые легковые автомобили привозили из Китая (93,7%), Казахстана (1,9%) и Белоруссии (1,7%).
«Новые люди» предложили разрешить водить авто людям с ампутированными руками. «Наше первое предложение — это разрешить выдавать водительские удостоверения инвалидам с ампутациями обеих верхних конечностей, если они могут достойно сдать экзамены в автошколе», — заявила Ксения Горячева.
Интересное исследование — те, кто в студенчестве жили в общежитии, зарабатывают сейчас больше. Каждый третий россиянин с высшим образованием жил в студенческом общежитии во время учебы в вузе. Именно они чаще других получают зарплату выше 100 тысяч рублей.
Бренды одежды из Северной Кореи могут появиться в России. Марки из КНДР захотели продавать джинсы, сумки и обувь на российском рынке. На данный момент ретейлеры рассматривают возможность экспорта товаров в Россию.
В плохой сдаче экзаменов может быть виноват высокий потолок.
Любопытное новое исследование в Австралии выявило связь между помещениями с высокими потолками и более низкими результатами экзаменов.
Российские магазины уведомили покупателей, что могут остановить продажу зарубежных виниловых пластинок из-за ограничений на ввоз из ЕС. 14-й пакет санкций ЕС, запрещающий экспорт в РФ винила, его производных и полимеров, затронет и музыкальные носители. Сочувствуем любителям винила.
Пятница, коллеги!
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии3
Кот с юлой. И права на 20 лет.
Доброе утро😉
Видели? Тыкайте, не спам😄
Однозначно! Очень часто было. Вот сидишь на экзамене. Готовишься к ответу. И... чего-то никак не можешь вспомнить.... Вот головой покрутишь... туды, сюды.... на потолок посмотришь, и.... как буд-то там и написано нужное тебе было! Прямо смотришь туда и практически переписываешь в свой листочек!!!!
Несколько раз даже перехватывал взгляд препода, который по направлению твоего взгляда туда же заглянуть пытался - студент-то СПИСЫВАЕТ !
Правда-правда: было!
И к теме - ну а если потолок слишком высокий, то не видно же!!!! )))))
Так что, совершенно без шуток, - полностью согласен с данными исследователей. Не пойму только для чего это нужно было исследовать.