Дедлайны ЕФС-1 за второй квартал. В каких случаях штрафа за опоздание можно избежать

Почти для всех разделов ЕФС-1 сроки сдачи приходятся на 25-е число, но есть и исключения. Расскажем, в какие сроки необходимо отчитаться в СФР за полугодие в 2024 году, и объясним, в каких случаях штрафа за нарушение сроков сдачи отчета можно избежать. Забирайте в избранное.

Компания раньше фонда обнаружила ошибку в сведениях и подала уточненные данные

Если после сдачи формы ЕФС-1 вы обнаружили ошибку в данных, их можно исправить самостоятельно. Для этого необходимо отправить уточненные сведения. Сделать это нужно как можно раньше.

Если успеть отправить уточненку до того, как СФР обнаружит ошибку в отчете, то это не будет нарушением. Соответственно и штрафа не будет (п. 43 приказа Минтруда от 03.04.2023 № 256н).

❗️Представить нужно только те разделы, где данные требуют корректировки. При подаче исправленной формы ЕФС-1 обязательно представляется титульный лист.

Фонд обнаружил ошибку, но компания исправила ошибки в течение 5 дней

Ошибки в отчете могут обнаружить сотрудники СФР. Тогда они направят организации уведомление. Избежать штрафа можно, если в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления от СФР об устранении ошибок и несоответствий в представленных сведениях страхователь сдаст уточненные сведения.

❗️С пятидневным сроком на устранение ошибки не все так просто. Часто возникают споры, из-за вопроса: а входят ли выходные дни в этот пятидневный срок?

Отправить уточненку необходимо в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления из СФР. Этой позиции подтверждается суд в постановлении 21 ААС от 19.02.2024 по делу № А83-25108/2023.

Фонд не получил отчет ЕФС-1 из-за технических неполадок

Компанию нельзя оштрафовать, если СФР не смог принять отчетность из-за собственных технических неполадок.

Даже если фонд оштрафует работодателя на основании ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, то этот штраф можно будет оспорить. Ведь в данном случае просрочка произошла не по вине работодателя, и винить его за обстоятельства, которые от него не зависят, нельзя. Это подтвердили судьи в постановление Четвертого ААС от 03.04.2024 по делу № А78-11086/2023 и постановление АС МО от 22.02.2024 № Ф05-36047/2023 по делу № А40-175408/2023.

❗️В случае судебного разбирательства необходимо предоставить суду документ, который подтвердит, что он отправил ЕФС-1 в срок. Это важно, так как сдачей сведений в СФР считается дата их отправки, а не дата, когда фонд получит отчет.

ЕФС-1 за 2 квартал 2024 года

Компании и предприниматели скоро будут отчитываться за полугодие. Вот сроки и формы отчетов, которые необходимо сдать. А также бланки и инструкции по их заполнению.

❗️Почти все разделы ЕФС-1 сдают до 25-го числа. Исключение — подраздел 1.1 — аналог формы СЗВ-ТД.

ЕФС-1 , подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) — сдается: на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам; на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения; не позднее 25 июля, 25 августа и 25 сентября при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК

ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи — 25 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.

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