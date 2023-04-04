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Наталия Лукина
Интервью

Бизнесу пора заняться поиском компетентных бухгалтеров. Интервью с Оксаной Кавериной

Про предстоящие изменения в налоговом законодательстве и про то, как к ним подготовиться, рассказала Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, спикер V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
Бизнесу пора заняться поиском компетентных бухгалтеров. Интервью с Оксаной Кавериной

Оксана Каверина — предприниматель, практикующий бухгалтер с 20-летним стажем, налоговый консультант, финансовый директор ГК «Секретория», руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», автор онлайн-курсов для бухгалтеров и финансовых директоров малых предприятий и совладелец Школы бизнеса «ЮлБи».

— Оксана Владимировна, какие ключевые моменты в предстоящей налоговой реформе вы считаете наиболее важными?

Важные ключевые моменты в реформе для бизнеса — это ввод обязанности по уплате НДС для плательщиков УСН. Причем, саму сущность НДС законодатели несколько исказили. Суть налога на добавленную стоимость заключается как раз в том, что он платится с добавленной стоимости, а не со всего оборота. Это реализовано через процедуру налогового вычета по НДС.

С покупки покупатель применяет вычет, с продажи исчисляет налог к уплате. таким образом НДС платится с разницы между закупом и реализацией. Для УСН-щиков же предполагается уплата НДС со всего оборота, без возможности уменьшения суммы налога на входящий НДС.

Для физлиц — ввод прогрессивной шкалы по НДФЛ. Но эта мера затронет менее 5% трудоспособного населения.

— Большинство надеялось, что переход упрощенцев на ОСНО будет более плавным, но законодатели решили иначе. Так что же ждет спецрежимников? Что им необходимо менять? 

Спецрежимникам необходимо пересобрать финмодель своего бизнеса и посчитать, как им будет выгоднее платить НДС. По льготным ставкам со всего оборота либо по обычным ставкам, но с применением налоговых вычетов. Потому что однозначно на этот вопрос ответить нельзя, нужно считать. В целом, ввод НДС на УСН однозначно приведет к снижению рентабельности малого бизнеса, поэтому мы ожидаем повышение цен в среднем на 30%.

— Кому выгодно перейти на ОСНО, кому лучше остаться на УСН и платить по льготной ставке?

В целом, для ритейла скорее всего будет выгоднее перейти на ОСНО, чем платить УСН + НДС без вычетов. Для сферы услуг и производства с небольшой долей материальной себестоимости будет выгоднее остаться на УСН+НДС. Но это лишь общая картина, в любом случае нужно считать, исходя из специфики ведения бизнеса, наличия/отсутствия контрагентов на ОСНО и др. факторов .

— К чему готовиться бизнесу в целом, чего опасаться? Какие вопросы необходимо решить еще в 2024 году? Как подстелить соломку?

К росту цен, к росту стоимости услуг бухгалтера, поиску компетентных бухгалтеров, так как не все к сожалению, разбираются в НДС, это сложный налог. К многочисленным поправкам и разъяснениям в процессе внедрения реформы.

— В сентябре вы собираетесь выступать на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», о чем вы расскажете предпринимателям и бухгалтерам? 

Поговорим о том, как подготовиться к налоговой реформе, что нужно сделать уже в этом году, как рассчитать налоговую нагрузку. Как вообще будет считаться НДС при УСН, как получить освобождение от НДС и процедуру применения пониженных налоговых ставок по НДС для плательщиков УСН. 

— Оксана Владимировна, спасибо за беседу, до встречи на Конференции!

До встречи! Обязательно приходите, нам есть, что обсудить.

💥 Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу, изменения и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве.

Продажа билетов уже открыта! Приобрести билет по базовому тарифу можно за 6 000 рублей. Количество мест ограничено!

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Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Всех ждем!

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