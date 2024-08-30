❗️Правила Трибуны на «Клерке» стали строже. Обратите внимание на изменения

Блоги «Трибуны» дают делиться своим мнением, своими знаниями, своим видением проблемы с коллегами. Это уникальная платформа, которая не берет денег за размещение и при этом дает возможность быть мгновенно услышанным.
Но у нас, как у любого сайта и у любого СМИ есть свои правила. Основные тезисы вы можете прочитать здесь.
Что меняется в правилах?
В «Трибуне» запрещена любая реклама. Если вы планируете в блоге прямо или косвенно рекламировать какие-либо продукты и свои услуги, вам необходимо завести коммерческий блог. Сделать это можно сейчас самостоятельно, ознакомиться с возможностями такого размещения можете тут. Выбирайте подходящий именно вам тариф и нажимайте на синюю кнопочку «Продолжить». У вас откроется доступ к бизнес-аккаунту, который позволяет размещать вакансии, мероприятия, объявления, смотреть статистику и работать с аудиторией. Первое размещение на тарифе «Пробный» — бесплатное, далее вам будет доступен тариф «Бизнес» или «Комплексный». Все предельно просто и понятно.
Обратите внимание, что любое упоминание брендов в посте, нике пользователя, его аватаре или информации профиля может быть расценено как материалы, не подходящие для «Трибуны».
Мы разрешаем давать в тексте ссылку на свой Telegram-канал. В правилах указано, что делать это можно один раз за публикацию, но многие пользователи игнорируют это правило.
Мы ужесточаем требование к гиперссылкам
❗️Теперь любой пост, где стоит больше одной ссылки на ваш тг-канал останется в ленте «Трибуны», на главную страницу сайта он больше попадать не будет. А если там будут ссылки на сайт или какой-то ваш продукт, то они останутся только в вашем блоге. Никто кроме вас их видеть не будет, в том числе и поисковик.
Мы больше не правим оформление, текст и обложки
❗️Мы больше не правим оформление, текст и обложки из-за конфликтов с владельцами блогов «Трибуны». Если обложка поста не подходит по размеру — она «плывет», то мы ее удаляем. Напомню, требования к размеру и формату изображения (2048x1152, до 10 Мб, png, jpg или gif). Вы можете написать мне в личную связь и указать, что для вас важна картинка в вашем посте, тогда наш редактор подберет вам подходящую иллюстрацию. Мы ставим ссылки на нашу справочную систему, если у вас есть упоминание кодексов или федеральных законов. Также мы можем исправить орфографическую или грамматическую ошибку.
Плохо оформленные тексты не выводим на главную
❗️Например, посты залитые сплошным полотном, с большими пробелами или написанные Caps Lock. Они останутся только в вашем блоге.
Ждем больше тематических постов
Вы имеете право писать на любые темы, но нам хотелось бы больше видеть тематических: налоги, учет, право, судебная практика и т.д. Важные и интересные посты «Клерк» будет продвигать на главной странице, в рассылках и в соцсетях.
По всем вопросам, связанными с Трибуной, можно обращаться ко мне в личку или на почту n.lukina@klerk.ru.
Комментарии12
Мозгонапрягатель оставим?)
Однозначно!
Безусловно)
Ок) На следующей недели подкину еще и что-нибудь тематическое😉
Отлично, будем ждать!
А ссылки на предыдущие свои публикации принимаются?
Сергей, добрый день! Как поживаете? Любые ссылки на Клерк можно ставить в любом количестве.
День добрый!
Творю (или вытворяю).
Вот света сегодня не было почти 2 часа.
Пока дозвонился до УК, чтобы узнать, что и как (а это тот еще квест), включили.
А из кухни борщом свежесваренным пахнет, минут через 10 (с зеленью и сметаной)...
Ммм... борщик, приятного аппетита!
"Закручиваем гайки"? )))
На счет правил - так это забава такая не читать их, либо читать сквозь пальцы. Некоторые даже так договора разного рода и характера подписывают, до сих пор, со словами "Потом, по ходу возникновения проблем, будем разбираться!"
Наводим порядок))
100%!