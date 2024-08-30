❗️Правила Трибуны на «Клерке» стали строже. Обратите внимание на изменения

Но у нас, как у любого сайта и у любого СМИ есть свои правила. Основные тезисы вы можете прочитать здесь .

Блоги « Трибуны » дают делиться своим мнением, своими знаниями, своим видением проблемы с коллегами. Это уникальная платформа, которая не берет денег за размещение и при этом дает возможность быть мгновенно услышанным.

В «Трибуне» запрещена любая реклама. Если вы планируете в блоге прямо или косвенно рекламировать какие-либо продукты и свои услуги, вам необходимо завести коммерческий блог. Сделать это можно сейчас самостоятельно, ознакомиться с возможностями такого размещения можете тут. Выбирайте подходящий именно вам тариф и нажимайте на синюю кнопочку «Продолжить». У вас откроется доступ к бизнес-аккаунту, который позволяет размещать вакансии, мероприятия, объявления, смотреть статистику и работать с аудиторией. Первое размещение на тарифе «Пробный» — бесплатное, далее вам будет доступен тариф «Бизнес» или «Комплексный». Все предельно просто и понятно.

Обратите внимание, что любое упоминание брендов в посте, нике пользователя, его аватаре или информации профиля может быть расценено как материалы, не подходящие для «Трибуны».

Мы разрешаем давать в тексте ссылку на свой Telegram-канал. В правилах указано, что делать это можно один раз за публикацию, но многие пользователи игнорируют это правило.