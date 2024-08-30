Наталия Лукина
Пользователи интернета

❗️Правила Трибуны на «Клерке» стали строже. Обратите внимание на изменения

«Трибуна» на «Клерке» — это персональные некоммерческие блоги пользователей. В ней пользователи ведут блоги от своего имени и делятся знаниями с другими читатели. У нас существуют правила, сейчас было принято решение их ужесточить. Авторы, обратите внимание!

Блоги «Трибуны» дают делиться своим мнением, своими знаниями, своим видением проблемы с коллегами. Это уникальная платформа, которая не берет денег за размещение и при этом дает возможность быть мгновенно услышанным.

Но у нас, как у любого сайта и у любого СМИ есть свои правила. Основные тезисы вы можете прочитать здесь.

Что меняется в правилах?

В «Трибуне» запрещена любая реклама. Если вы планируете в блоге прямо или косвенно рекламировать какие-либо продукты и свои услуги, вам необходимо завести коммерческий блог. Сделать это можно сейчас самостоятельно, ознакомиться с возможностями такого размещения можете тут. Выбирайте подходящий именно вам тариф и нажимайте на синюю кнопочку «Продолжить». У вас откроется доступ к бизнес-аккаунту, который позволяет размещать вакансии, мероприятия, объявления, смотреть статистику и работать с аудиторией. Первое размещение на тарифе «Пробный» — бесплатное, далее вам будет доступен тариф «Бизнес» или «Комплексный». Все предельно просто и понятно.

Обратите внимание, что любое упоминание брендов в посте, нике пользователя, его аватаре или информации профиля может быть расценено как материалы, не подходящие для «Трибуны»

Мы разрешаем давать в тексте ссылку на свой Telegram-канал. В правилах указано, что делать это можно один раз за публикацию, но многие пользователи игнорируют это правило.

Мы ужесточаем требование к гиперссылкам

❗️Теперь любой пост, где стоит больше одной ссылки на ваш тг-канал останется в ленте «Трибуны», на главную страницу сайта он больше попадать не будет. А если там будут ссылки на сайт или какой-то ваш продукт, то они останутся только в вашем блоге. Никто кроме вас их видеть не будет, в том числе и поисковик.

Мы больше не правим оформление, текст и обложки

❗️Мы больше не правим оформление, текст и обложки из-за конфликтов с владельцами блогов «Трибуны». Если обложка поста не подходит по размеру — она «плывет», то мы ее удаляем. Напомню, требования к размеру и формату изображения (2048x1152, до 10 Мб, png, jpg или gif). Вы можете написать мне в личную связь и указать, что для вас важна картинка в вашем посте, тогда наш редактор подберет вам подходящую иллюстрацию. Мы ставим ссылки на нашу справочную систему, если у вас есть упоминание кодексов или федеральных законов. Также мы можем исправить орфографическую или грамматическую ошибку.

Плохо оформленные тексты не выводим на главную

❗️Например, посты залитые сплошным полотном, с большими пробелами или написанные Caps Lock. Они останутся только в вашем блоге.

Ждем больше тематических постов

Вы имеете право писать на любые темы, но нам хотелось бы больше видеть тематических: налоги, учет, право, судебная практика и т.д. Важные и интересные посты «Клерк» будет продвигать на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

По всем вопросам, связанными с Трибуной, можно обращаться ко мне в личку или на почту n.lukina@klerk.ru.

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