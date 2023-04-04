🔥Сделали чек-лист по налоговым изменениям - 2025. Забирайте это бесплатно!

Спешу поделиться с вами важной новостью, «Клерк» сделал удобный и понятный чек-лист по налоговым изменениям - 2025! Будем следить за дальнейшим развитием реформы и дополнять нашу шпаргалку. Скачивайте ее в нашем тг-канале и изучайте! Это бесплатно.

Чтобы перестроить работу бухгалтерии под налоговые изменения-2025, важно понять новые правила работы с НДФЛ, по налогу на прибыль, УСН и НДС — до того, как они вступят в силу. Мы решили упростить вам задачу и сделали подробный чек-лист, со всеми поправками и пояснениями к изменениям.

Забирайте чек-лист у нашего бота в тг-канале с таблицей изменений по налоговой реформе, которая вступает в силу с 1 января 2025 года. Используйте ее, чтобы заранее подготовить вашу бухгалтерию и избежать возможных проблем.

Этот инструмент поможет вам легко адаптироваться к новым требованиям и вести учет без ошибок.

Как бухгалтеру подготовиться к налоговой реформе — 2025

Налог Изменение Как подготовиться НДФЛ Будут новые ставки НДФЛ и несколько прогрессивных шкал. Будут ставки: 13%, 15%, 18%, 20%, 22% для лимита доходов 2,4 млн, 5 млн, 20 млн, 50 млн рублей;

13% и 15% для лимита доходов 2,4 млн рублей;

13% и 15% для лимита доходов 5 млн рублей. Обновить налоговые регистры. Уточнить в штатном расписании оклады. Налог на прибыль Основную ставку по налогу на прибыль увеличивают до 25 процентов. Вместо ставки 0% по налогу на прибыль IT-компании C 2025 года будут применять новую льготную ставку — 5%. B Компании будут учитывать в расходах российское ПО и продукцию сферы ИИ C коэффициентом 2 Собрать сведения о высокотехнологичных ОС и НМА, которые будете вводить в эксплуатацию в конце 2024 года. Пересмотреть учетную политику для целей налогообложения прибыли на 2025 год. В ней можно дополнительно закрепить все законные способы оптимизации. Имущественные налоги Если кадастровая стоимость недвижимости или земельного участка превышает 300 млн рублей, то собственникам придется платить налоги по повышенным ставкам. Определите все объекты, которые подлежат налогообложению по новой ставке. Проверьте изменения в региональных законах и актах по месту нахождения недвижимости компании. УСН С 2025 года все упрощенцы становятся плательщиками НДС с автоматическим освобождением от этого налога при доходах до 60 млн рублей. C Ставка НДС может быть стандартная 20% с правом на вычет, или пониженная 5%, или 7% без права на вычет. До конца 2024 года перейдите на ЭДО. Пересмотрите цены в договорах, подпишите допсоглашения к договорам с своими контрагентами. Если ранее вы не платили НДС, изучите все правила работы с налогом.

Больше об изменениях расскажут эксперты Надежда Самкова, Эльвира Митюкова, Елена Пономарева, Оксана Каверина, Светлана Беляева, Дмитрий Ряховский, Дмитрий Желнин, Антон Митюков, Анастасия Филиппова и Вячеслав Андрюшкин на V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! На конференции вы узнаете все про налоговые поправки и изменения налоговой системы в 2025 году, и лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Билеты за 6 000 рублей уже закончились, но вы еще успеете приобрести офлайн-билет тарифа «Оптимальный» за 10 000 рублей. Также есть билеты на онлайн-трансляцию. Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».

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