💥Обзор новостей: россияне хотят зарплату от 180 тыс рублей, отдых в кредит, из отпуска лучше выходить в середине недели

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Павел Дуров опубликовал первый пост после своего освобождения из парижского трибунала. Тезисы: он был удивлен задержанием;

если у какой-либо страны есть претензии к Telegram, следует подавать в суд, а не преследовать главу сервиса;

у Telegram есть официальный представитель в ЕС;

он помогал властям Франции в создании горячей линии Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции;

когда он не мог договориться с властями о правильном балансе, то покидал страну — Россия, Иран;

он поставил себе цель бороться со злоупотреблением Telegram.

ВЭФ-2024 итоги: на форуме в этом году подписано 258 соглашений на сумму 5,395 трлн рублей. Еще один рекорд — форум посетили представители 75 стран (в прошлом году было 62), в том числе из 16 недружественных государств. Число участников нынешнего форума составило семь тысяч человек. В прошлом году было 6,3 тысячи.

Россияне хотят получать от 180 до 200 тысяч рублей в месяц. Большинство россиян считает оптимальным уровнем доходов 180-200 тыс. рублей в месяц. Зарплату в этом диапазоне выбрали 34,3% опрошенных граждан. Ещё почти четверть респондентов считают, что оптимальной зарплатой в России будет диапазон от 200 до 300 тысяч рублей. Чуть более 3% граждан считают достаточным доход в 500 тыс. — 1 млн рублей.

Банки начали поднимать комиссию за перевод юаней выше 6%. Экспобанк с 4 сентября повысил плату за осуществление переводов в китайских юанях до 6,5% (при минимальной комиссии в 7500 рублей). Банк «Уралсиб» с 13 сентября также повысит комиссию за переводы до 6,5% (при минимальной плате в 400 юаней). СДМ-банк повысит комиссию за перевод китайских юаней с 9 сентября — она составит 6,2%.

Почти каждый шестой россиянин отдыхал в кредит этим летом. Подавляющее большинство опрошенных россиян — 84,8% — не брали кредиты на отпуск этим летом. В то же время потребительский заем на отдых оформили 5,8%, а еще 4,7% воспользовались кредитной картой.

Официальные курсы ЦБ РФ с 6 сентября — 89,7044 руб./$1 и 99,1927 руб./EUR1.

Из отпуска лучше выходить в середине недели, советуют психологи. Из-за стресса многие начинают мечтать об увольнении сразу после выхода на работу, поэтому, чтобы не выгореть после долгих выходных, следует начать трудиться в среду или четверг. Вот это настрой!

В России за первую половину 2024 года в сеть утекло около 1 млрд строк персональных данных. Также выросла доля утечек данных, содержащих гостайну. В первой половине 2024 года она составила 11,1% — против 6,4% в 2023 году. Лидером по числу утечек остался онлайн-ретейл.

Средняя цена нового автомобиля в России достигла 3,65 млн рублей. Самый внушительный рост цен зафиксировали в Новгородской области. За последний месяц лета новые авто в регионе подорожали на 33% к июлю, до 2,32 млн рублей. В Москве цены выросли незначительно, всего на 1%. При этом средняя стоимость новой машины в столице остается самой высокой по стране — 4,61 млн рублей.

Малайзия намерена вступить в БРИКС и открыть прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщил премьер-министр страны Анвар Ибрагим во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

Спрос на антистресс-игрушки резко вырос в России. За первое полугодие 2024 продажи увеличились на 21%. Самыми популярными стали сквиши — их покупают на 103% чаще, чем в прошлом году.

Московских школьников с середины осени начнут обучать безопасной езде на самокатах. В программе будут теория и практика, старт запланирован на середину осени.

Лучшим временем для секса с точки зрения физиологии является утро, когда вырабатывается тестостерон, рассказали врачи. Пик выработки тестостерона приходится на 8:30-9:00 утра. Но мы в это время либо уже на работе, либо в дороге.

Удивительный факт. Вы знали, что можно напиться воды из жабы? Именно так поступали (а может быть и поступают) австралийские аборигены с пустынными жабами вида Chiroleptes platicephalus, которые навострились запасать воду в подкожных полостях. Когда австралийские аборигены страдали от жажды, они искали и выкапывали эту жабу из земли. А потом слегка сжимали ее, в результате чего из тела амфибии выливается немного солоноватая, но пригодная для питья вода. После этого отжатую, но живую жабу отпускали на волю.