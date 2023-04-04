Минтруд рассказал, как посчитать 2 недели отработки перед увольнением

С какой даты отсчитывают 2 недели отработки перед увольнением? Рассказали специалисты Минтруда в своем Telegram.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 2 недели, напомнили специалисты Минтруда.

🗓 Срок двухнедельной отработки начинается на следующий день, после того, как работодатель получил заявление от работника об увольнении по собственному желанию. Например, если заявление было подписано 3 сентября, то отработка начинается с 4 сентября. Последний рабочий день в этом случае будет 17 сентября.

По договоренности между работником и работодателем можно не отрабатывать 2 недели и уволиться раньше.

Трудовой кодекс называет три причины уволиться без отработки —зачисление в учебное заведение и выход на пенсию. Достаточно сослаться на них в заявлении об увольнении и подтвердить документально, чтобы работодатель уволил сотрудника без отработки. Кроме этого отработка не потребуется, если работодатель нарушает нормы трудового законодательства.

Кроме этого существуют категории граждан, которым не нужно отрабатывать 2 недели, к ним относятся:

беременные женщины и матери с малолетними детьми,

родители детей-инвалидов,

абитуриенты, у которых начинается обучение,

специалисты, достигшие пенсионного возраста,

люди, призванные в армию или вынужденные переезжать в другой город.

Также есть категория сотрудников, для которых устанавливается трехдневная отработка:

Для руководителя компании срок подачи заявления увеличен до 1 месяца.

Чтобы уволиться без отработки без законных оснований можно подать заявление об увольнение в дни отсутствия — в отпуск или находясь на больничном.