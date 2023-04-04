Минтруд рассказал, как посчитать 2 недели отработки перед увольнением

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 2 недели, напомнили специалисты Минтруда.
🗓 Срок двухнедельной отработки начинается на следующий день, после того, как работодатель получил заявление от работника об увольнении по собственному желанию. Например, если заявление было подписано 3 сентября, то отработка начинается с 4 сентября. Последний рабочий день в этом случае будет 17 сентября.
По договоренности между работником и работодателем можно не отрабатывать 2 недели и уволиться раньше.
Трудовой кодекс называет три причины уволиться без отработки —зачисление в учебное заведение и выход на пенсию. Достаточно сослаться на них в заявлении об увольнении и подтвердить документально, чтобы работодатель уволил сотрудника без отработки. Кроме этого отработка не потребуется, если работодатель нарушает нормы трудового законодательства.
Кроме этого существуют категории граждан, которым не нужно отрабатывать 2 недели, к ним относятся:
беременные женщины и матери с малолетними детьми,
родители детей-инвалидов,
абитуриенты, у которых начинается обучение,
специалисты, достигшие пенсионного возраста,
люди, призванные в армию или вынужденные переезжать в другой город.
Также есть категория сотрудников, для которых устанавливается трехдневная отработка:
Если заключен срочный контракт, который прекращается по инициативе работодателя.
На сезонной работе или, если срок договора менее двух месяцев.
Для руководителя компании срок подачи заявления увеличен до 1 месяца.
Чтобы уволиться без отработки без законных оснований можно подать заявление об увольнение в дни отсутствия — в отпуск или находясь на больничном.
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