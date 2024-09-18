Можно ли подтвердить расходы чеком? Что говорят ФНС, Минфин и суды

С подтверждением расходов всегда связано много проблем. Если посмотреть туже судебную практику, то многие налоговики и даже суды утверждают, что одного кассового чека недостаточно. Они хотят видеть накладные, а некоторые даже договор о покупке. Проанализируем письма ФНС, Минфина и судебную практику.

При расчете налога на прибыль компания может учесть только обоснованные и документально подтвержденные расходы (ст. 252 НК РФ). Согласно ст. 1.1 Закона о ККТ кассовый чек — первичный учетный документ.

Но можно ли учесть расходы, подтвержденные одним лишь этим документом?

❌Долгое время налоговики говорили — нет. По мнению ФНС, кассовый чек ККТ подтверждает лишь факт денежного расчета между продавцом и покупателем. Если компания хочет использовать чек как документ, подтверждающий расходы, он должен содержать дополнительные реквизиты, позволяющие идентифицировать факт хозяйственной деятельности.

❌Кроме этого в ФНС утверждали, чек выдается не компании, а ее сотруднику. А оприходование организацией ТМЦ, приобретенных для нее сотрудником, должно осуществляться на основании дополнительной первички, авансового отчета в том числе (письмо от 25.06.2013 № ЕД-4-3/11515@).

❌Налоговики делали упор на то, что чек ККТ не содержит всех обязательных реквизитов первичного учетного документа, которые перечислены в статье 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Статья указывает, что в первичном документе должно быть:

наименование документа;

дату его составления;

наименование организации, предпринимателя или иного экономического субъекта, составившего документ;

содержание факта хозяйственной жизни (хозяйственной операции);

величину натурального или денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

наименование должности лица (лиц), совершившего сделку или операцию и являющегося ответственным за правильность ее оформления;

подпись этого лица с указанием его фамилии и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для его идентификации

✅Но еще раньше налоговики считали, что кассовый чек можно принимать вместо первичного документа — письмо УФНС России по г. Москве от 26.06.06 № 20-12/56636@. Дело ясное, что дело темное.

Что изменилось?

В последние годы, реквизиты кассовых чеков значительно дополнили. Теперь налоговая можно увидеть все необходимые данные. В настоящее время в кассовом чеке есть:

Название документа.

Порядковый номер документа за смену.

Дата, время проведения расчета.

Место, адрес, где происходит расчет в зависимости от места его проведения (почтовый адрес здания, либо наименование, номер транспортного средства и адрес организации (ИП), либо адрес сайта).

Название организации (фамилия, имя, отчество ИП) и ИНН.

Применяемая система налогообложения.

Признак расчета (приход, возврат прихода, расход, возврат расхода).

Наименование товаров, работ, услуг, их количество, цена за единицу, стоимость, ставка налога на добавленную стоимость (за исключением случаев, когда расчет производится пользователем, не являющимся плательщиком НДС или освобожденным от НДС, а также при расчетах за товары, не подлежащие налогообложению НДС).

Сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм НДС.

Форма расчета (наличные деньги, электронный платеж), сумма оплаты наличными деньгами и (или) электронно.

Должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем, оформившего кассовый чек и выдавшего его покупателю (за исключением расчетов, произведенных через автоматические устройства, применяемых, в том числе и при расчетах в безналичном порядке в интернете).

Регистрационный номер ККТ.

Заводской номер фискального накопителя.

Фискальный признак документа.

Порядковый номер фискального документа.

Адрес сайта ОФД, где в дальнейшем можно будет проверить факт записи этого расчета и подлинности фискального признака.

Телефон или адрес электронной почты покупателя (в случае передачи ему кассового чека в электронной форме).

Адрес электронной почты отправителя кассового чека в электронной форме (в случае передачи покупателю кассового чека электронно).

Номер смены.

Фискальный признак сообщения (для кассовых чеков, хранимых в фискальном накопителе или передаваемых ОФД).

QR-код.

Номер версии ФФД (для электронной формы).

Признак способа расчета (может не включаться в печатную форму при полном расчете, а в электронный чек – при полном расчете и только в ФФД 1.05).

Код формы фискального документа (для электронной формы).

Код товара. Этот реквизит включает идентификационный код для товаров, которые подлежат обязательной маркировке.

Сумма акциза (для подакцизной продукции).

Регистрационный номер таможенной декларации (при расчетах за импортный товар).

❌Тем не менее ФНС или Минфин не спешили утверждать, что одного чека ККТ достаточно, чтобы подтвердить расходы. Минфин в письме от 30.04.2019 № 03-03-06/1/32212 указал, что чек ККТ может подтвердить только факт оплаты, а обосновать экономическую целесообразность факта хозяйственной деятельности он не может.

«Если данный кассовый чек может быть найден и получен в мобильном приложении «Проверка чеков ФНС России», то он будет являться документом, подтверждающим расходы. Это утверждение относится и к скан-образу кассового чека с хорошо читаемым QR-кодом, по которому кассовый чек можно найти в мобильном приложении «Проверка чеков ФНС России».

А что суды?

Суды по прежнему считают, что одних кассовых чеков для подтверждения расходов недостаточно. В Постановлении 14-го ААС от 03.07.2024 по делу № А66-15/2024 судьи пришли к выводу, что для обоснования расходов, произведенных за счет подотчетных средств, помимо кассовых чеков необходимы первичные документы, такие как товарные накладные и акты.

«Для целей учета расходов в качестве расходов при исчислении УСН, помимо кассового чека, необходимы первичные документы, свидетельствующие о связи понесенных расходов с деятельностью организации, направленной на получение дохода», — указал суд.

Это дело вызвало бурное обсуждение на «Клерке». Вот что писали наши пользователи:

Расскажите в комментариях, принимает ли ФНС расходы, лишь по чекам, какие документы запрашивают дополнительно и с какими трудностями вы чаще всего сталкиваетесь.