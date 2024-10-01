Рынок труда: какие участки бухгалтерии лучше всего оплачиваются

Разброс зарплат по вакансиям большой: от 20 000 до 300 000 рублей и выше. Мы решили узнать, какие участки бухгалтерии в настоящее время являются наиболее высокооплачиваемыми.
Сколько готовы платить бухгалтеру по заработной плате, кадровому и воинскому учету
Спрос на универсальных работников, которые имеют знания и опыт работы в кадровом и бухгалтерском учете все больше. Бухгалтер и кадровик в одном лице — вот кого ищут небольшие компании.
Такой специалист:
рассчитывает зарплату и другие выплаты работникам;
рассчитывает оплату по договорам ГПХ с физиками;
отвечает за кадровые документы;
отвечает за воинский учет;
готовит отчетность для СФР.
Давайте узнаем, сколько за эту работу готовы платить.
Сколько получают бухгалтеры по заработной плате, кадровому и воинскому учету
Анонимный опрос
Сколько предлагают бухгалтеру по учету ОС и материалов
Учет основных средств в 2024 году, как и ранее, — одна из самых непростых задач для бухгалтерии. Нужно знать ФСБУ, ПБУ и еще много чего. Насколько в денежном эквиваленте ценят такого специалиста?
Сколько получают бухгалтеры по учету ОС и материалов?
Анонимный опрос
Сколько получает бухгалтер по первичке
Бухгалтер по первичке занят оформлением кассовых ордеров, накладных, счетов, актов и других первичных учетных документов. Сколько готовы платить работодатели за этот участок работы?
Сколько получает бухгалтер по первичке?
Анонимный опрос
Сколько платят бухгалтеру по учет лизинговых операций
Учет предметов лизинга для целей бухгалтерского учета определяется правилами, установленными ФСБУ 25/2018. Бухгалтеру придется учитывать множество разных факторов: срок действия договора, условия передачи имущества, периодичность платежей, а также способ завершения договора. Сколько за это сейчас платят работодатели?
Сколько получают бухгалтеры по учет лизинговых операций?
Анонимный опрос
Сколько зарабатывает бухгалтер по ВЭД
ВЭД — это все, что связано с коммерческими сделками предприятий из разных стран. Но основная часть ВЭД — это международная торговля. Сколько получают бухгалтеры на такам масштабном участке?
Сколько зарабатывает бухгалтер по ВЭД?
Анонимный опрос
Просим всех принять участие в опросе!
Комментарии7
Коллеги, очень просим всех проголосовать!
А что вы не написали, сколько народу, платежек, материалов и прочее? Есть же разница 85 или 850 человек?
Конечно есть, но если будем разбивать на подпункты опрос мы не сделаем, все нюансы, пожалуйста, пишите в комментариях! Будем очень признательны!
Проголосовала за любимые ОС, НМА и материалы)