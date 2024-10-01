Рынок труда: какие участки бухгалтерии лучше всего оплачиваются

Спрос на универсальных работников, которые имеют знания и опыт работы в кадровом и бухгалтерском учете все больше. Бухгалтер и кадровик в одном лице — вот кого ищут небольшие компании.

Такой специалист:

рассчитывает зарплату и другие выплаты работникам;

рассчитывает оплату по договорам ГПХ с физиками;

отвечает за кадровые документы;

отвечает за воинский учет;

готовит отчетность для СФР.

Давайте узнаем, сколько за эту работу готовы платить.