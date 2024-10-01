Наталия Лукина
Зарплата

Рынок труда: какие участки бухгалтерии лучше всего оплачиваются

Бухгалтеры нужны всегда и везде, но при этом зарплаты на разных участках работы могут варьироваться. Редакция «Клерка» проводит опрос! Хотим узнать, сколько реально получают бухгалтеры на разных участках.

Разброс зарплат по вакансиям большой: от 20 000 до 300 000 рублей и выше. Мы решили узнать, какие участки бухгалтерии в настоящее время являются наиболее высокооплачиваемыми.

Сколько готовы платить бухгалтеру по заработной плате, кадровому и воинскому учету

Спрос на универсальных работников, которые имеют знания и опыт работы в кадровом и бухгалтерском учете все больше. Бухгалтер и кадровик в одном лице — вот кого ищут небольшие компании.

Такой специалист:

  • рассчитывает зарплату и другие выплаты работникам;

  • рассчитывает оплату по договорам ГПХ с физиками;

  • отвечает за кадровые документы;

  • отвечает за воинский учет;

  • готовит отчетность для СФР.

Давайте узнаем, сколько за эту работу готовы платить.

Сколько получают бухгалтеры по заработной плате, кадровому и воинскому учету

Анонимный опрос

Проголосовали 5 человек

Сколько предлагают бухгалтеру по учету ОС и материалов

Учет основных средств в 2024 году, как и ранее, — одна из самых непростых задач для бухгалтерии. Нужно знать ФСБУ, ПБУ и еще много чего. Насколько в денежном эквиваленте ценят такого специалиста?

Сколько получают бухгалтеры по учету ОС и материалов?

Анонимный опрос

Проголосовали 6 человек

Сколько получает бухгалтер по первичке

Бухгалтер по первичке занят оформлением кассовых ордеров, накладных, счетов, актов и других первичных учетных документов. Сколько готовы платить работодатели за этот участок работы?

Сколько получает бухгалтер по первичке?

Анонимный опрос

Проголосовали 4 человека

Сколько платят бухгалтеру по учет лизинговых операций

Учет предметов лизинга для целей бухгалтерского учета определяется правилами, установленными ФСБУ 25/2018. Бухгалтеру придется учитывать множество разных факторов: срок действия договора, условия передачи имущества, периодичность платежей, а также способ завершения договора. Сколько за это сейчас платят работодатели?

Сколько получают бухгалтеры по учет лизинговых операций?

Анонимный опрос

Проголосовали 4 человека

Сколько зарабатывает бухгалтер по ВЭД

ВЭД — это все, что связано с коммерческими сделками предприятий из разных стран. Но основная часть ВЭД — это международная торговля. Сколько получают бухгалтеры на такам масштабном участке?

Сколько зарабатывает бухгалтер по ВЭД?

Анонимный опрос

Проголосовали 4 человека

Просим всех принять участие в опросе!

Комментарии

7
  • Marina2022

    А что вы не написали, сколько народу, платежек, материалов и прочее? Есть же разница 85 или 850 человек?

    • Наталия Лукина

      Конечно есть, но если будем разбивать на подпункты опрос мы не сделаем, все нюансы, пожалуйста, пишите в комментариях! Будем очень признательны!