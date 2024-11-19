💥Обзор новостей: правительство не поддержало увеличение уровня доходов самозанятых, ипотека 12% для госслужащих, четырехдневка для многодетных

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Правительство не поддержало увеличение предельного уровня доходов самозанятых. Депутаты предлагали повысить предельный порог доходов для самозанятых до 3,6 млн. рублей в 2025 году, в 2026 — до 3,8 млн., в 2027 — до 4 млн., в 2028 — до 4,2 млн. Но правительство направило отрицательное заключение на депутатский законопроект. Оно опубликовано (№ 771407-8) в электронной базе данных парламента.

Путин поручил продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой в срок до 1 апреля продлить нулевой НДС для гостиниц до конца 2030 года. Нулевую ставку НДС для уже работающих гостиниц ввели 1 июля 2022 года. Она изначально должна была действовать до 30 июня 2027 года.

В декабре 2024 следует подать три уведомления по НДФЛ и два раза уплатить налог: c 23 по 30 ноября (код отчетного периода 34/12) — уведомление не позднее 03.12.2024, срок уплаты налога — не позднее 05.12.2024;

с 1 по 22 декабря (код отчетного периода 34/03) — уведомление не позднее 25.12.2024, срок уплаты налога — не позднее 28.12.2024;

c 23 декабря по 31 декабря (код отчетного периода 34/13) — и уведомление, и уплата не позднее 28.12.2024.

В Госдуме предложили правительству принять комплекс из 10 мер в миграционной сфере. Среди них предложение обязать часть мигрантов сдавать устный экзамен по русскому языку. Речь идет о мигрантах, работающих на основании патентов там, где требуется знание языка. Кроме этого депутаты предлагают расширить видеозапись устной части экзамена и включить в нее запись ответов мигранта на вопросы о нем и о целях его приезда в Россию. Все предложения изложены в проекте постановления, который был опубликован в думской электронной базе.

Госслужащие получат льготную ипотеку под 12%. С такой инициативой выступил Минфин. Разница с ключевой ставкой будет компенсироваться из бюджета.

На портале Госуслуг запущен сервис «жизненная ситуация» для восстановления и для замены документов. С его помощью можно восстановить: паспорт гражданина РФ, если он утерян, украден или испорчен, полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, в т.ч. международное, пенсионные документы, документы об образовании.

В Госдуме заявили об эффективности четырехдневки для многодетных. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) заявил, что четырехдневная рабочая неделя позволит многодетным семьям эффективнее использовать рабочее время при выполнении положенного объема задач. Ранее Чернышов предложил в экспериментальном режиме дать возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю одному из родителей в многодетных семьях и одиноким родителям.

За месяц россияне потратили на карты Таро более 130 млн рублей. Ажиотаж начался сразу же после предложения Госдумы запретить платные гадания. На Wildberries было продано 195 тысяч колод со средним чеком 540 рублей, а на Ozon — 36 тысяч колод со средним чеком 672 рубля.

Ограничение продажи алкоголя повысит рождаемость в 1,5–2 раза. Вологодский губернатор Георгий Филимонов рассказал «Ъ» об ожиданиях от антиалкогольной компании в регионе. По его прогнозам, из-за ограничений в регионе должна увеличиться рождаемость — от полутора до двух раз в пятилетку.

Смена профессии в старшем возрасте несет положительные последствия для работников. Поменявшие профессию после 45 лет с большей вероятностью сохранят работу в дальнейшем, чем те, кто этого не сделал, говорится в докладе ОЭСР. Также возрастные работники, сменившие профессию, реже хотят досрочно выйти на пенсию

Умер французский композитор Шарль Дюмон, написавший для Эдит Пиаф Non, Je Ne Regrette Rien.