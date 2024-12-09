💥Обзор новостей: «Клерк» провел двухдневную конференцию, зарплаты бюджетников вырастут на 13.2%, Санта-Клауса могут признать иноагентом

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

За работу в праздники с 1 по 8 января россиянам обязаны заплатить в двойном размере, заявили в Госдуме. В противном случае сотрудник имеет право обратиться в прокуратуру или госинспекцию труда, напомнил работодателям депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Путин призвал правительство переломить демографическую ситуацию в России. По данным Росстата, рождаемость в стране упала ниже уровня 1999 года.

Зарплаты бюджетников вырастут на 13.2% с 1 января 2025 г. Зарплаты проиндексируют учителям, врачам, чиновникам, работникам культуры, сотрудникам МЧС и других ведомств.

Рядом с мигрантами жить безопаснее, чем рядом с россиянами, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. По его словам, мигранты совершают преступления в восемь раз реже, чем россияне. Причем речь не об абсолютных числах, а об относительных.

Генпрокурор РФ Краснов сообщил, что поручил шире использовать ИИ для выявления коррупции. По его словам, речь идет о проводимой прокурорами экспертизе ведомственных нормативных актов на наличие коррупционных факторов.

В Токио перешли на четырехдневную рабочую неделю, чтобы люди могли больше времени проводить с близкими. Такая попытка правительства исходит из демографической ситуации: население быстро стареет, а новые молодежь не торопится рожать из-за своего трудоголизма.

Цены на аренду квартир и домов на новогодние каникулы в Москве взлетели на 25% по сравнению с прошлым годом. В этом году аренда квартиры обойдётся в среднем в 12,7 тысячи рублей в сутки, пишет Коммерсантъ.

Мошенники начали разводить по новой схеме с полисами ОМС. Они звонят людям и сообщают, что документ деактивирован. Дальше они просят продиктовать код аутентификации из смс, чтобы обновить персональные данные.

В России потребовали признать Санта-Клауса иноагентом. Лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин требует признать иноагентом Санта-Клауса. С такой инициативой он уже обратился в Генпрокуратуру.

В России потребовали запретить игру Roblox. Организация «Здоровое общество» уверена, что из-за неё происходит рост преступлений.

Большинство россиян остаются без подарков от начальства на Новый год. Так ответили 65% сотрудников, согласно исследованию PR Perfect.