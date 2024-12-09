💥Обзор новостей: «Клерк» провел двухдневную конференцию, зарплаты бюджетников вырастут на 13.2%, Санта-Клауса могут признать иноагентом

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
«Клерк» провел двухдневную с VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего». Это было потрясающе! Репортажи с мероприятия:
Прямой репортаж с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: день первый
Прямой репортаж с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: день второй. Дмитрий Ряховский (дробление / структурирование бизнеса)
🔥Эмоции зашкаливают! Отзывы с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»
Что говорят бухгалтеры. Отзывы с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»
Фотографии от меня, тут. Ждем профессиональные фотокарточки.
За работу в праздники с 1 по 8 января россиянам обязаны заплатить в двойном размере, заявили в Госдуме. В противном случае сотрудник имеет право обратиться в прокуратуру или госинспекцию труда, напомнил работодателям депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
Путин призвал правительство переломить демографическую ситуацию в России. По данным Росстата, рождаемость в стране упала ниже уровня 1999 года.
Зарплаты бюджетников вырастут на 13.2% с 1 января 2025 г.
Зарплаты проиндексируют учителям, врачам, чиновникам, работникам культуры, сотрудникам МЧС и других ведомств.
Рядом с мигрантами жить безопаснее, чем рядом с россиянами, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. По его словам, мигранты совершают преступления в восемь раз реже, чем россияне. Причем речь не об абсолютных числах, а об относительных.
Генпрокурор РФ Краснов сообщил, что поручил шире использовать ИИ для выявления коррупции. По его словам, речь идет о проводимой прокурорами экспертизе ведомственных нормативных актов на наличие коррупционных факторов.
В Токио перешли на четырехдневную рабочую неделю, чтобы люди могли больше времени проводить с близкими. Такая попытка правительства исходит из демографической ситуации: население быстро стареет, а новые молодежь не торопится рожать из-за своего трудоголизма.
Цены на аренду квартир и домов на новогодние каникулы в Москве взлетели на 25% по сравнению с прошлым годом. В этом году аренда квартиры обойдётся в среднем в 12,7 тысячи рублей в сутки, пишет Коммерсантъ.
Мошенники начали разводить по новой схеме с полисами ОМС. Они звонят людям и сообщают, что документ деактивирован. Дальше они просят продиктовать код аутентификации из смс, чтобы обновить персональные данные.
В России потребовали признать Санта-Клауса иноагентом. Лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин требует признать иноагентом Санта-Клауса. С такой инициативой он уже обратился в Генпрокуратуру.
В России потребовали запретить игру Roblox. Организация «Здоровое общество» уверена, что из-за неё происходит рост преступлений.
Большинство россиян остаются без подарков от начальства на Новый год. Так ответили 65% сотрудников, согласно исследованию PR Perfect.
Банк России установил на 7-9 декабря 2024 года официальный курс доллара на уровне 99,4215 руб., что меньше предыдущего показателя на 3,96 рубля.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Дорогие участники VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»! Нам важна обратная связь, это поможет создавать для вас лучшие события! Пройдете, пожалуйста, короткий опрос.
Также обращаем ваше внимание, что запись онлайн-трансляции будет готова в течение двух недель после окончания конференции.
Комментарии11
Доброе утро, коллеги! Возвращаемся к ежедневным обзорам!
Ура) а то прям нехватает))
Мне тоже)))
Несмотря на то, что лапки))) А мы дальше будем искать себе отговорки)))
Всем продуктивной рабочей недельки
Когда в следующем году, даты?) Надо попробовать вклинить в график эти события😎
Доброе утро, Владислав! Как только узнаю, сразу сообщу!))
Бггг))
Да, довольно смелое заявление))
Доброе у, серое утро, Наталия.
- работа в праздники, вот бездумно "думцы" путают работников. Это я про Гаврилова (КПРФ). Уж если высказывайся, то загляни вначале (кого-нибудь спроси) в документы. Есть случаи, когда работа в праздничные дни не оплачивается в двойном размере.
-разводить по новой схеме с полисами ОМС, надо написать в рабочем чате, предупредить сотрудников
- порадовалась за японцев (4-х дневную рабочую неделю)
Доброе утро, Татьяна! Тоже очень рада за японцев, работать 4 дня - кайф (наверное)!