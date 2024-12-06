Елена Балаклицкая
Обучение для бухгалтеров

Прямой репортаж с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: день второй. Выступает Мария Антонова (налоговая отчетность)

Сегодня второй день шестой конференции «Клерка». В этом посте мы публикуем прямой репортаж с фото и интересными моментами из выступлений спикеров. В пост добавляются ссылки на все новости по эксклюзивам из презентаций и выступлений. Добавляйте его в избранное! Ссылка на репортаж с первого дня внутри.

Этот пост — обзор событий конференции, внем я собираю ссылки на все новости по выступлениям, фото, выдержки из презентаций. Добавьте его в избранное, чтобы не потерять полезные советы и лайфхаки от спикеров!

Репортаж с первого дня VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» читайте здесь.

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Сбор участников конференции

10:00–11:00 Изменения в налоговой отчетности с 2025 года

Антонова Мария, аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Спикер детально объяснила, как ФНС скорректировала форму декларации по налогу на прибыль, порядок ее заполнения и формат подачи (приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@). Обновленную версию российским организациям нужно подавать с первого отчетного периода 2025 года. В новой форме появятся новые ставки, федеральный инвестиционный налоговый вычет и изменения в расчете налога.

11:00–12:00 Оптимизация налогообложения 2025: рассчитываем нагрузку

Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing, член Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики.

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