«Клерк» подарит подписку на Премиум победителям викторины. Дерзайте!

Продолжаем предновогодние розыгрыши призов. Сегодня предлагаем вам проверить свои знания и ответить на все вопросы в викторине.

Скоро Новый год, и мы решили устроить новогоднюю викторину, которая подарит вам массу удовольствия и хорошее настроение! Обычно наши конкурсы посвящены одной теме, сегодня мы решили задавать разносторонние вопросы. Получилась нескучная налоговая викторина, в которой вы можете проверить свои знания. Вопросы иногда с подвохом. Будьте внимательны!

Победитель получит от нас Клерк.Премиум на месяц!

С подпиской Клерк.Премиум вы получите доступ к экспертным статьям, вебинарам, онлайн-курсам, в которых мы не просто расскажем об изменениях, но и объясним на понятном языке, как они повлияют на работу бухгалтера. Например:

на вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам,

в разборах рассказываем простым языком о новых законах. Это статьи, мини-курсы и конспекты вебинаров с пошаговыми инструкциями, практическими решениями, тестами и полезными материалами.

в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом.

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Уверены в своих знаниях? Дерзайте!

Вопрос 1

С 1 января 2025 года бизнес на УСН с оборотом больше 60 млн рублей будет платить НДС. Компании и ИП, которые не достигли этого лимита освобождаются от этого налога. Как Происходит освобождение? Автоматически, налоговикам не надо присылать уведомление В налоговый орган необходимо прислать уведомление Проголосовали 10 человек

Вопрос 2

Если сотрудник решил продлить себе новогодние праздники и взял отпуск сразу после них, когда следует повести начисление и выплату НДФЛ? 28.12.2024 09.01.2025 Проголосовали 9 человек

Вопрос 3

ООО применяет упрощенку 6%. Должно ли оно вести книгу учета доходов для целей уплаты налога? Да Нет Проголосовали 9 человек

Вопрос 4

Максимальная сумма дохода самозанятого в год составляет? 2 млн 2,4 млн 3 млн Проголосовали 9 человек

Вопрос 5

Может ли работодатель «отозвать» сотрудника с больничного? Может Не может Проголосовали 9 человек

Вопрос 6

Какой коэффициент-дефлятор для ПСН установлен на 2025 год? 1,144 1,388 1,560 Проголосовали 9 человек

Как выберем победителя?

Разыгрывать приз будем среди тех, кто правильно ответит на все вопросы викторины. Участвовать в викторине могут все желающие. Выбирать победителя (если их будет несколько) будет генератор случайных чисел сегодня в 17.00.