«Клерк» подарит подписку на Премиум победителям викторины. Дерзайте!

Скоро Новый год, и мы решили устроить новогоднюю викторину, которая подарит вам массу удовольствия и хорошее настроение! Обычно наши конкурсы посвящены одной теме, сегодня мы решили задавать разносторонние вопросы. Получилась нескучная налоговая викторина, в которой вы можете проверить свои знания. Вопросы иногда с подвохом. Будьте внимательны!
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Уверены в своих знаниях? Дерзайте!
Вопрос 1
С 1 января 2025 года бизнес на УСН с оборотом больше 60 млн рублей будет платить НДС. Компании и ИП, которые не достигли этого лимита освобождаются от этого налога. Как Происходит освобождение?
Вопрос 2
Если сотрудник решил продлить себе новогодние праздники и взял отпуск сразу после них, когда следует повести начисление и выплату НДФЛ?
Вопрос 3
ООО применяет упрощенку 6%. Должно ли оно вести книгу учета доходов для целей уплаты налога?
Вопрос 4
Максимальная сумма дохода самозанятого в год составляет?
Вопрос 5
Может ли работодатель «отозвать» сотрудника с больничного?
Вопрос 6
Какой коэффициент-дефлятор для ПСН установлен на 2025 год?
Как выберем победителя?
Разыгрывать приз будем среди тех, кто правильно ответит на все вопросы викторины. Участвовать в викторине могут все желающие. Выбирать победителя (если их будет несколько) будет генератор случайных чисел сегодня в 17.00.
Комментарии2
Слишком простые в этот раз вопросы?😉
Просто на УРА!!! Прямо так, не останавливаясь