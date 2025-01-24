Поправки-2025 предоставили компаниям возможность выбора: использовать текущие стандартные ставки или применять пониженные. Однако при выборе пониженных существуют определенные особенности, которые уже вызвали у бухгалтеров ряд вопросов.

При отсутствии освобождения от НДС с 2025 года упрощенцы обязаны платить налог, применяя общую или одну из специальных пониженных ставок (ст. 164 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):

20% (10%, 0%) — общая ставка , при которой можно применять вычет по «входному» налогу. Никаких особых условий для применения общей ставки нет.

5% или 7% — пониженная ставка, при которой право на вычет «входного» налога недоступно. Выбрать пониженную ставку можно только при соответствии определенным условиям.

Совмещать обычную и пониженные ставки нельзя — упрощенец может выбрать лишь одну, применять ее нужно ко всем облагаемым НДС операциям.

Согласно поправкам, выбрав пониженные ставки НДС (5 и 7%), организация или ИП обязаны применять их в течение не менее 12 последовательных налоговых периодов (кварталов) подряд (т. е. 12 кварталов), начиная с первого налогового периода, за который представлена НДС-декларация, где отражены операции, подлежащие налогообложению по данной ставке. А как считать эти 12 налоговых периодов, если произошел переход от ставки 5% к ставке 7%: когда появилась ставка 5% или с периода возникновения ставки 7%?

Этот и другие спорные ситуации для ставок 5, 7, 10 и 20% по НДС разберет 13 марта спикер VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» Эльвира Митюкова — к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов.

Эксперт расскажет:

Как считать НДС на упрощенной системе в 2025 г. ⁠Спорные ситуации для ставок 5, 7, 10 и 20% по НДС. НДС с авансов и реализации. ⁠В каких случаях можно взять НДС к вычету «упрощенцу», а в каких налог уменьшит УСН. ⁠Новая отчетность «упрощенца» по НДС в 2025 г. Что прописать в договоре, чтобы покупатель «упрощенца» не потерял право на вычет НДС. ⁠Переходные положения: договор заключен 2024-м году и продолжаются в 2025-м. Что учесть при расчете НДС на УСН.

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