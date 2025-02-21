💥Обзор новостей: Минздрав попросили изменить оценку качества медпомощи, WB и Avito против регистрации продавцов на «Госуслугах», у летучих мышей новая корона

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Россия будет допускать на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. При этом в важнейших для технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет отдается отечественным производителям и компаниям из ЕАЭС, отметил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов сети «Светофор» по всей России, в них обнаружены грубые нарушения.

Маск открыл доступ к своей модели ИИ Grok-3 для всех бесплатно, до тех пор пока серверы смогут выдерживать нагрузку.

Пациенты попросили Минздрав изменить критерии оценки качества медпомощи. Минздрав разработал критерии для оценки качества медицинской помощи. В текущем виде проект может сделать пациента менее защищенным, заявили профильные объединения.

Мошенники начали воровать аккаунты россиян на Госуслугах с помощью домофонов. Они предлагают жертве бесплатную замену ключей от домофона и убеждают, что если этого не сделать сейчас, то потом услуга будет платная. Затем они запрашивают у жертвы код из смс, который отправляется якобы от компании.

Российские компании массово нанимают трудовых мигрантов из Африки, Латинской Америки и Южной Азии из-за дефицита кадров и дешевизны такой рабочей силы, пишут Известия. В основном их нанимают в качестве рабочих, строителей и курьеров.

WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах». Wildberries предупредил о риске пропажи товаров китайских продавцов, если власти введут обязательную регистрацию на площадке через «Госуслуги». В Avito заявили о возможном уходе части пользователей на другие ресурсы.

В Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус. Вирус представляет собой новую линию коронавируса HKU5, которая была идентифицирована в Гонконге у японского нетопыря, который является разновидностью летучей мыши. Отмечается, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может быть заразен для человека.

Правительство РФ продлило до конца августа ограничения на экспорт бензина. При этом производителям разрешены поставки топлива на внешние рынки.

Госдума на следующей неделе обсудит вопрос целесообразности дистанционного обучения в медицинском и фармацевтическом образовании. Получение новой квалификации или специализации без практических занятий ведет к снижению качества медпомощи, подчеркнул спикер Госдумы Володин.