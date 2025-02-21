Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Минздрав попросили изменить оценку качества медпомощи, WB и Avito против регистрации продавцов на «Госуслугах», у летучих мышей новая корона

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Россия будет допускать на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована. При этом в важнейших для технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет отдается отечественным производителям и компаниям из ЕАЭС, отметил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

  • Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов сети «Светофор» по всей России, в них обнаружены грубые нарушения.

  • Маск открыл доступ к своей модели ИИ Grok-3 для всех бесплатно, до тех пор пока серверы смогут выдерживать нагрузку.

  • Пациенты попросили Минздрав изменить критерии оценки качества медпомощи. Минздрав разработал критерии для оценки качества медицинской помощи. В текущем виде проект может сделать пациента менее защищенным, заявили профильные объединения.

  • Мошенники начали воровать аккаунты россиян на Госуслугах с помощью домофонов. Они предлагают жертве бесплатную замену ключей от домофона и убеждают, что если этого не сделать сейчас, то потом услуга будет платная. Затем они запрашивают у жертвы код из смс, который отправляется якобы от компании.

  • Российские компании массово нанимают трудовых мигрантов из Африки, Латинской Америки и Южной Азии из-за дефицита кадров и дешевизны такой рабочей силы, пишут Известия. В основном их нанимают в качестве рабочих, строителей и курьеров.

  • WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах».

    Wildberries предупредил о риске пропажи товаров китайских продавцов, если власти введут обязательную регистрацию на площадке через «Госуслуги». В Avito заявили о возможном уходе части пользователей на другие ресурсы.

  • В Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус. Вирус представляет собой новую линию коронавируса HKU5, которая была идентифицирована в Гонконге у японского нетопыря, который является разновидностью летучей мыши. Отмечается, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может быть заразен для человека.

  • Правительство РФ продлило до конца августа ограничения на экспорт бензина.

    При этом производителям разрешены поставки топлива на внешние рынки.

  • Госдума на следующей неделе обсудит вопрос целесообразности дистанционного обучения в медицинском и фармацевтическом образовании.

    Получение новой квалификации или специализации без практических занятий ведет к снижению качества медпомощи, подчеркнул спикер Госдумы Володин.

  • Милей вручил Маску золотую бензопилу. Президент Аргентины Хавьер Милей вручил золотую бензопилу американскому миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илону Маску во время конференции консервативных политических действий.

    «Это бензопила для бюрократии», — закричал Маск, размахивая инструментом.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

🔥 Приглашаем на VII Всероссийскую конференцию БухВесна-2025!

Приходите 13 марта на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БУХВЕСНА-2025».
Лучшие спикеры на практических примерах расскажут, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы. На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Реальный результат конференции — ЭКОНОМИЯ вашего времени и защита компании! Мероприятие будет с рассадкой. Сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Бронируйте скорее, пока доступны лучшие места! Купить билет

Комментарии

19