💥Обзор новостей: количество банков сократится, средний долг по кредиту — 578 тыс рублей, средний возраст легковых автомобилей растет

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Власти прорабатывают условия возвращения иностранных компаний в Россию. Иностранные компании из стран, которые власти считают недружественными, смогут вернуться на российский рынок только при получении разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям.
В ГД разъяснили, что решение о приеме или отказе в приеме валюты старого образца остается за банком, и в случае выдачи таких купюр банком клиенту необходимо в первую очередь обратиться к руководству отделения с требованием заменить их на банкноты нового образца.
К концу 2025 года число банков в России упадет ниже 300, говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА». На 1 января в России действовали 312 банковских организаций, следует из статистики регулятора.
Средний долг москвича перед банками составляет 578 тысяч рублей, пишет РИА Новости. В целом закредитованность россиян продолжает расти. Лидером по объемам задолженности стала Московская область — 253 млрд рублей, Нижегородская область — 177 млрд и Москва — 167 млрд.
Судно с 200 литрами топлива опрокинулось около причала в Новороссийске. В результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание судна «Ашамба», а затем и его затопление у причала. Экологи бьют тревогу, потом что теперь есть риск еще большего загрязнения Черного моря.
С 1 марта количество водителей такси может сократиться. С 1 марта все водители такси Москвы и Московской области для выхода на линию должны будут иметь пройденную аттестацию. В случае ее отсутствия они будут отключены от заказов до тех пор, пока не выполнят требование властей. По состоянию на середину февраля аттестацию в регионе прошли около трети водителей. Пройти ее могут как граждане России, так и иностранцы и лица без гражданства — бесплатно.
Опубликован ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и правила их применения. Кроме того, обновлен дизайн у некоторых дорожных указателей. Регионы вправе применять новый стандарт уже сейчас, хотя обязательным он станет только с 1 января 2026 года. Знак «Стоп-линия» теперь может быть вертикальным. Табличка «Глухие» информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах. «Рекомендуемое ограничение скорости» могут разместить на щите с указателем «Искусственная неровность».
РФ может расширить ограничения на экспорт удобрения.
Вслед за азотными и сложными удобрениями уже со второго квартала 2025 года Россия может ввести квоты на экспорт калия.
Средний возраст легковых автомобилей в РФ вырос до 15,5 года.
Парк легковых автомобилей в России продолжает стареть: на начало 2025 года их средний возраст достиг 15,5 года, на долю автомобилей старше 10 лет теперь приходится 70,5% от их общего количества. Сказывается нежелание граждан менять автомобиль и пересаживаться на китайские бренды.
Шоколадки Snickers, Milky Way, Bounty и другие подорожают еще на 20%. Американские бренды Mondelēz и «Марс» предупредили розницу о намерении повысить отгрузочные цены с февраля-марта.
Ритейлеры надеются заработать на продаже блинов во время Масленицы, которая продлится до конца текущей недели. Спрос на такую продукцию вырос почти вдвое, в основном популярностью пользуются замороженные полуфабрикаты и готовые изделия.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии40
Доброе утро, коллеги! Кто вчера испек блинов?
Доброе утро) Не, мне некогда)
Доброе утро! А когда? В субботу?))
В субботу тоже некогда( и в воскресенье тоже(
Бодрое утро! Блины потом... как-нибудь...
Бодрое, бахнем. Сегодня очень трудно проснуться.
Вчера почти ночью сделала болтушку для блинов, сегодня нажарим )
Ждем фото))
Постараюсь ))
У меня утро совсем недоброе, со вчерашнего недоброго вечера.
Но, работу никто не отменял, поэтому приветствую
а где новость о том, что вчера вечером случилось недоброго? Рассказывайте. (если конечно про такое на публике можно рассказывать)
Ну почему нельзя, Вы уже как родные стали.
Умер племянник, 32 года. В пятницу поднялась температура, в субботу положили в больницу, в понедельник сообщили.
Какой-то ужасный вирус ходит, мальчишка "сгорел" за 3 дня
О примите соболезнования. Очень печально, когда молодые люди умирают вот так.
сочувствуем.
афигеть!
А тырнете под новостями про ту балеснь пишут комменты "не боимся", "фигня"...
Самый такой возраст, когда сопротивляемость всяким болячкам практически на максимуме.
Глубоко сочувствую. Но ваш племянник не мальчишка. 32 года - это серьезный взрослый возраст. А что за болезнь, если не секрет, впервые о такой слышу?
Еще с 23.02 не все десерты съели. На субботу блинчики запланированы.
на 23.02 десерт один - носки ))))))
и статистика подтвердила
Что-то пропущено) между первым и вторым предложением)
Тут тоже что-то не так
Что такое 200 литров по сравнению с 3,5 тысячами тонн мазута, попавшими в Чёрное море в декабре?
что это за судно такое вообще? Катерок с чунга-чангой?
Вы бы это того... Интернет немножко поройте...
Сочувствую институту океанологии, наука у нас финансируется в последнюю очередь.
что искать-то в том тырнете? Размеры судов которым топлива хватает в пределах 1 бочки? Катерки и есть! А как их ещё назвать?
Что-то типа "маломерное" ))
Да, небольшое судно.
ну а я что сказал? Кого-то так сильно обидел словом про катерок?