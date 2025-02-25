💥Обзор новостей: количество банков сократится, средний долг по кредиту — 578 тыс рублей, средний возраст легковых автомобилей растет

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Власти прорабатывают условия возвращения иностранных компаний в Россию. Иностранные компании из стран, которые власти считают недружественными, смогут вернуться на российский рынок только при получении разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям.

В ГД разъяснили, что решение о приеме или отказе в приеме валюты старого образца остается за банком, и в случае выдачи таких купюр банком клиенту необходимо в первую очередь обратиться к руководству отделения с требованием заменить их на банкноты нового образца.

К концу 2025 года число банков в России упадет ниже 300, говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА». На 1 января в России действовали 312 банковских организаций, следует из статистики регулятора.

Средний долг москвича перед банками составляет 578 тысяч рублей, пишет РИА Новости. В целом закредитованность россиян продолжает расти. Лидером по объемам задолженности стала Московская область — 253 млрд рублей, Нижегородская область — 177 млрд и Москва — 167 млрд.

Судно с 200 литрами топлива опрокинулось около причала в Новороссийске. В результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание судна «Ашамба», а затем и его затопление у причала. Экологи бьют тревогу, потом что теперь есть риск еще большего загрязнения Черного моря.

С 1 марта количество водителей такси может сократиться. С 1 марта все водители такси Москвы и Московской области для выхода на линию должны будут иметь пройденную аттестацию. В случае ее отсутствия они будут отключены от заказов до тех пор, пока не выполнят требование властей. По состоянию на середину февраля аттестацию в регионе прошли около трети водителей. Пройти ее могут как граждане России, так и иностранцы и лица без гражданства — бесплатно.

Опубликован ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и правила их применения. Кроме того, обновлен дизайн у некоторых дорожных указателей. Регионы вправе применять новый стандарт уже сейчас, хотя обязательным он станет только с 1 января 2026 года. Знак «Стоп-линия» теперь может быть вертикальным. Табличка «Глухие» информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах. «Рекомендуемое ограничение скорости» могут разместить на щите с указателем «Искусственная неровность».

РФ может расширить ограничения на экспорт удобрения. Вслед за азотными и сложными удобрениями уже со второго квартала 2025 года Россия может ввести квоты на экспорт калия.

Средний возраст легковых автомобилей в РФ вырос до 15,5 года. Парк легковых автомобилей в России продолжает стареть: на начало 2025 года их средний возраст достиг 15,5 года, на долю автомобилей старше 10 лет теперь приходится 70,5% от их общего количества. Сказывается нежелание граждан менять автомобиль и пересаживаться на китайские бренды.

Шоколадки Snickers, Milky Way, Bounty и другие подорожают еще на 20%. Американские бренды Mondelēz и «Марс» предупредили розницу о намерении повысить отгрузочные цены с февраля-марта.