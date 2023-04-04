Судебная практика. Возмещение расходов на перелет в место командировки раньше ее начала не облагается взносами на травматизм

нет подтверждения, что расходы произвели не в интересах компании, а для личных потребностей работника;

За что компании доначислили взносы, а также назначили штраф. Компания не согласилась с решением Фонда и обратилась в суд. Суд поддержал компанию. В Постановлении 11-го ААС от 31.01.2025 по делу № А65-24867/2024 арбитраж указал, что:

«Расходы работника на перелет до места назначения по маршруту следования Нижнекамск - Москва с датой вылета 27.05.2023 (суббота), на сумму 39 813 рублей 00 коп., не могут быть признаны как расходы на командировку, ввиду того, что произведены не в период командировки», — сообщил Фонд.

Сотрудника отправили в командировку из Нижнекамска в Москву. Согласно приказу, командировка начиналась с понедельника, но работник приобрел билет на самолет на субботу. Компания-работодатель компенсировала ему расходы на билеты (79 626 рублей 00 коп.), чем вызвала недовольство СФР, который заявил, что на момент совершения перелета командировка у сотрудника еще не началась .

Учет командировочных расходов прокомментировала Надежда Самкова, эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов и специалист в области налогообложения.

«Когда мы отправляем сотрудника в командировку ( а в командировку можно отправить только сотрудника) необходимо оформлять приказ о направлении сотрудника в командировку ( можно пользоваться формами Т-9 или Т-9а). В нем необходимо указывать срок командировки, причём с учетом времени в пути. В связи с этим, если приказ с понедельника по пятницу, то и выехать и вернуться сотрудник должен в эти даты. Может возникнуть форс-мажор, например, отмена или задержка рейса, тогда сотрудник должен подтвердить документально задержку. Если же сотрудник просто остался в командировке на выходные, то по мнению Минфина дохода облагаемого НДФЛ в виде обратного билета у него не возникает, в расходах учесть можно. Но обязательно нужно обложить этот билет взносами», — уточнила Надежда Самкова.

Разъяснения Минфина в Письме от 14.02.2022 № 03-04-06/9883: если дата начала (окончания) командировки в приказе не совпадает с датами отправления, указанными в билете, оплата проезда работодателем не является компенсацией командировочных расходов. Значит, стоимость такого билета облагается страховыми взносами независимо от того, провел работник в месте командировки свой отпуск или нет. Иначе говоря, в такой ситуации работодатель производит выплату в пользу работника в рамках трудовых отношений. Она в общем порядке включается в базу по взносам (ст. 420 НК РФ).

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