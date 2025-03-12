💥Обзор новостей: один день до конференции «БУХВЕСНА-2025», банки хотят увольнять сотрудников за помощь мошенникам, в ГД предложили запретить рекламу ведьм

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
🔥 Остался один день до VII Всероссийской конференции БухВесна-2025! Приходите! Уже завтра, 13 марта стартует VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БУХВЕСНА-2025».
Это не просто лекции или сухая информация – это концентрат практических знаний, который помогает справляться с ежедневными вызовами в работе. Актуальные темы:
налоги,
ВЭД, маркетплейсы,
проверки, отчетность. Среди экспертов:
Эльвира Митюкова,
Надежда Самкова,
Дмитрий Ряховский,
Светлана Беляева.
На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров. Присоединяйтесь, общайтесь, заряжайтесь знаниями. Купить билет.
Банки предложили наказание для сотрудников за мошеннические кредиты. Банки предложили ввести специальную административную и уголовную ответственность для сотрудников за оформление кредитов на клиентов, находящихся под влиянием мошенников, или за вывод полученных по таким договорам денежных средств. В Трудовом кодексе предлагается закрепить право работодателя увольнять в связи с утратой доверия работника, допустившего виновное нарушение внутренних процедур, что привело к выдаче мошеннического кредита.
В 2025 году 86% российских компаний планируют пересмотреть зарплаты своих сотрудников. В 2025 году большинство российских компаний планируют повышать зарплаты персонала — медианный уровень увеличения составит 10%, раскрыли в «Б1». В фокусе будет удержание кадров (в том числе за счет гибкого графика) и аутстаффинг.
В промышленности усиливается дефицит кадров. Количество вакансий в металлургии и горной добыче в 2024 году выросло почти на 20%. Наиболее востребованные категории — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей и машинисты спецтехники, инженерно-технические работники.
Власти разъяснили запрет на иностранные мессенджеры для сотрудников банков. Сотрудникам банков введут запрет на использование иностранных мессенджеров для делового общения с клиентами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
При этом банковские работники смогут использовать любые мессенджеры для личного общения, говорится в публикации.
«Сбер» собрался запустить новый вид страхования жизни. По закону с 1 января 2025 года страховые компании могут предлагать россиянам новый инвестиционный инструмент — долевое страхование жизни (ДСЖ). В конце марта компания «СберСтрахование жизни» планирует запустить в офисах Сбербанка продажу этих полисов.
Мошенники начали пользоваться самозапретом на кредиты для обмана. Они представляются сотрудниками Госуслуг и убеждают, что запрет установлен неверно. Для исправления ситуации аферисты предлагают пройти по фишинговой ссылке, которая ведет на сайт, имитирующий Госуслуги.
В Москве увеличили размер единовременной выплаты ветеранам ВОВ и труженикам тыла.
Суммы в среднем выросли в 2,6 раза и теперь составят от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.
Финансовая поддержка будет предоставлена более 28 тысячам жителей столицы.
Крупнейшие немецкие компании не вернутся в Россию, даже если санкции будут сняты. Volkswagen, Siemens, Bosch и Adidas заявили, что не видят для этого условий, а в Trumpf подчеркнули, что не вернутся ни при каких обстоятельствах.
В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг. В Госдуме подготовили законопроект, запрещающий рекламу алхимиков, биоэнергетических терапевтов, космоэнергетов, ведьм, магов, рунологов, тарологов и других представителей эзотерических практик, об этом госпожа Останина написала в своем Telegram-канале. Она отметила, что цель авторов проекта — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии26
Доброе утро, коллеги! До Клерк.Конференции остался один день🔥 На низком старте все: от event-менеджера до редакции. Но вы еще успеваете в предпоследний вагон. Билеты на «БУХВЕСНА-2025» тут Купить билет
Сейчас раскачаемся...
Пытаемся))
пока раскачаешься... ужо и спать пора ложиться! )))))))))))))
пока раскачаешься... ужо и спать пора ложиться! )))))))))))))
Это самый оптимальный вариант))
Наталия, я уж хотел подхватить рубрику Новостей. Два дня без них! Что в мире происходит не знали))
Участники тоже))
Владислав, доброе утро! Разболелась, не выходила в эфир, вполне могли подхватить!)) Ждем участников!!!
Как сейчас самочувствие? К конференции готовы?!
Как пионер, всегда готова)) А уж к долгожданной конференции тем более)
Прикольно! Завтра все в живую увидимся))) А не в мониторах)))
Обязательно!)))
А если кредит оформлен через приложение банка?
Тогда достанется тому, кто его одобрил (наверное)
Хочу записаться к ведьме, пока не запретили, куда обращаться? 😀
К Останиной, вероятно... она их всех знает, неоднократно по работе приходится сталкиваться)))
Вам погадать, таро расклад сделать или порчу навести?)))
А полный пакет услуг сразу низя?))
Тогда вам не в Госдуму, а в Совет федерации