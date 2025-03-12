Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: один день до конференции «БУХВЕСНА-2025», банки хотят увольнять сотрудников за помощь мошенникам, в ГД предложили запретить рекламу ведьм

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • 🔥 Остался один день до VII Всероссийской конференции БухВесна-2025! Приходите! Уже завтра, 13 марта стартует VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БУХВЕСНА-2025».
    Это не просто лекции или сухая информация – это концентрат практических знаний, который помогает справляться с ежедневными вызовами в работе. Актуальные темы:

    налоги,

    ВЭД, маркетплейсы,

    проверки, отчетность. Среди экспертов:

    Эльвира Митюкова,

    Надежда Самкова,

    Дмитрий Ряховский,

    Светлана Беляева.

    На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров. Присоединяйтесь, общайтесь, заряжайтесь знаниями. Купить билет.

  • Банки предложили наказание для сотрудников за мошеннические кредиты. Банки предложили ввести специальную административную и уголовную ответственность для сотрудников за оформление кредитов на клиентов, находящихся под влиянием мошенников, или за вывод полученных по таким договорам денежных средств. В Трудовом кодексе предлагается закрепить право работодателя увольнять в связи с утратой доверия работника, допустившего виновное нарушение внутренних процедур, что привело к выдаче мошеннического кредита.

  • В 2025 году 86% российских компаний планируют пересмотреть зарплаты своих сотрудников. В 2025 году большинство российских компаний планируют повышать зарплаты персонала — медианный уровень увеличения составит 10%, раскрыли в «Б1». В фокусе будет удержание кадров (в том числе за счет гибкого графика) и аутстаффинг.

  • В промышленности усиливается дефицит кадров. Количество вакансий в металлургии и горной добыче в 2024 году выросло почти на 20%. Наиболее востребованные категории — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей и машинисты спецтехники, инженерно-технические работники.

  • Власти разъяснили запрет на иностранные мессенджеры для сотрудников банков. Сотрудникам банков введут запрет на использование иностранных мессенджеров для делового общения с клиентами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

    При этом банковские работники смогут использовать любые мессенджеры для личного общения, говорится в публикации.

  • «Сбер» собрался запустить новый вид страхования жизни. По закону с 1 января 2025 года страховые компании могут предлагать россиянам новый инвестиционный инструмент — долевое страхование жизни (ДСЖ). В конце марта компания «СберСтрахование жизни» планирует запустить в офисах Сбербанка продажу этих полисов.

  • Мошенники начали пользоваться самозапретом на кредиты для обмана. Они представляются сотрудниками Госуслуг и убеждают, что запрет установлен неверно. Для исправления ситуации аферисты предлагают пройти по фишинговой ссылке, которая ведет на сайт, имитирующий Госуслуги.

  • В Москве увеличили размер единовременной выплаты ветеранам ВОВ и труженикам тыла.

    Суммы в среднем выросли в 2,6 раза и теперь составят от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.

    Финансовая поддержка будет предоставлена более 28 тысячам жителей столицы.

  • Крупнейшие немецкие компании не вернутся в Россию, даже если санкции будут сняты. Volkswagen, Siemens, Bosch и Adidas заявили, что не видят для этого условий, а в Trumpf подчеркнули, что не вернутся ни при каких обстоятельствах.

  • В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических и духовных услуг. В Госдуме подготовили законопроект, запрещающий рекламу алхимиков, биоэнергетических терапевтов, космоэнергетов, ведьм, магов, рунологов, тарологов и других представителей эзотерических практик, об этом госпожа Останина написала в своем Telegram-канале. Она отметила, что цель авторов проекта — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

201 подписчик 900 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

наталья коновалова
Налоги, взносы, пошлины

ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас

Налог на тень или исторический курьез Венеции.

ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас

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