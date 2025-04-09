💥Обзор новостей: от уплаты НДФЛ освободят женщин с детьми, в ГД прошел круглый стол, посвященный борьбе с сатанизмом, гадалкам и экстрасенсам штраф — до 1 млн рублей

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ФНС взыскивает 5,6 млрд рублей недоимки с калининградского производителя сигарет. В рамках дела счета и оборудование компании уже арестованы, что может сильно ограничить ее работу. Часть претензий налоговиков может быть связана с акцизными платежами, считают эксперты.

Госдума рассмотрит проект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми. Если законопроект будет принят, то от уплаты НДФЛ будут освобождены женщины в возрасте до 30 лет. При этом их доход не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Также инициативу предлагается распространить на женщин всех возрастов. Для этого им нужно родить или усыновить ребенка, а доход не должен четырехкратно превышать МРОТ. С такими предложениями выступили руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, пишет ТАСС.

Матерям добавят стаж для пенсии за все годы ухода за детьми. Упразднение шестилетнего максимального срока ухода за ребенком, засчитываемого в пенсионный страховой стаж, коснется «почти 400 тыс.» многодетных матерей. Более 5 тыс. женщин, которым ранее было отказано в пенсии, смогут на нее выйти, сообщил Минтруд. Речь идет о женщинах, имеющих периоды ухода за пятым и последующими детьми. По действующим нормам, в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Таким образом, пенсионные коэффициенты начисляются не более чем за четверых детей.

В Госдуме прошел круглый стол, посвященный борьбе с сатанизмом. Депутаты, военные, священники и общественники обсуждали, как бороться с сатанизмом и его финансированием, особенности творчества Бодлера и Бальмонта, а также общие элементы сатанизма, ЛГБТ, квадроберства и фурри. Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что сатанизм надо рассматривать как непосредственную угрозу государственности. Телеведущая Анна Шафран обратилась к тем, кто опасается, что под возможный запрет сатанизма попадут и классики. Она привела в пример французского поэта Шарля Бодлера, который был «известным сатанистом» и «основоположником декаданса». Бодлер умер, сойдя с ума, напомнила она, добавив, что он «очень плохо кончил, потому что все сатанисты плохо кончают». Над его надгробным памятником стоит стела, «наверху которой водружен сатана». «Я вот не думаю, что это те персонажи, из-за которых мы должны сильно беспокоиться на предмет того, что они теоретически могут стать недоступными», — заключила она.

Эльвира Набиуллина заявила о подготовке к возможному разворачиванию рискового сценария в мировой и российской экономике. В случае полноценной реализации этого риска среднегодовая цена нефти Brent в 2025 году снизится до $55 за баррель на период до 2027 года (с $80 в 2024-м), что заметно ниже, чем в базовом сценарии ЦБ ($65 в 2025 году). В результате потери части валютных доходов и снижения спроса экспорт и импорт, инвестиции, потребление и ВВП будут быстро сжиматься, а инфляция и ключевая ставка — расти.

Пять видов памятных монет к 80-летию Дня Победы выпустит Банк России. Речь идет о серебряных монетах номиналом 3 и 100 руб., монетах из золота номиналом 50 и 10 тыс. руб., а также о монетах из недрагоценных металлов — по 50 руб. На трехрублевой монете изображен логотип празднования 80-летия Победы на фоне салюта. На монете номиналом 100 руб. расположено изображение советских воинов, водружающих флаг над Рейхстагом. На золотой монете номиналом 50 руб. — также логотип празднования 80-летия Победы на фоне салюта. Лицевая сторона монеты 100 руб. содержит изображения советских воинов, бросающих вражеские знамена, на фоне изображения салюта на Красной площади.

Гадалкам, магам и экстрасенсам в России предложили увеличить штрафы до 1 млн рублей. Об этом сообщает газета «Известия». С такой инициативой председатель Госдумы по региональной политике Алексей Диденко обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

США ввели пошлины 104% для Китая. США вводят пошлины в размере 104% для Китая, так как страна не сняла ответные меры на американские пошлины в размере 34%.