Какие ошибки чаще всего допускают в декларации по НДС и как их избежать в 2025 году

Приближается крайний срок сдачи декларации по НДС за I квартал 2025 года — 25 апреля. Многие будут ее подавать впервые. Поэтому ФНС опубликовала список наиболее часто допускаемых ошибок в декларациях. Налогоплательщики, которые в первый раз будут отчитываться, обратите внимание!

Многие налогоплательщики до 25 апреля впервые должны будут сдать декларацию по НДС. Это связано с введенной упрощенцам обязанностью исчислять этот налог при обороте свыше 60 млн рублей. Проверяющие понимают, что с увеличением числа отчитывающихся возрастет и количество ошибок в декларациях. Поэтому ФНС опубликовала материал частым ошибкам при заполнении декларации по НДС.

Самые популярные ошибки в декларации по НДС

Налоговики выявили следующие часто допускаемые ошибки при заполнении деклараций:

не соблюдение контрольных соотношений, утвержденных письмом ФНС России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@;

отражение сведений в счете-фактуре, отличающихся от сведений, отраженных в оригинале полученного или выставленного счета-фактуры (номер и дата счета-фактуры; ИНН контрагента);

неправильное отражение кодов вида операций, утвержденных приказом ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@;

некорректное указание стоимости товаров по счету-фактуре при ее отражении в нескольких налоговых периодах, где она должна соответствовать стоимости, указанной в счете-фактуре, меняется только сумма НДС;

некорректное указание номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и несоответствие данным декларации на товары при импорте;

не восстановление в соответствии с пп. 3 п.3 ст. 170 НК РФ суммы НДС в случае перечисления покупателем сумм предоплаты в счет предстоящих поставок, в налоговом периоде, в котором суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам), подлежат вычету, или в том налоговом периоде, в котором произошло изменение условий либо расторжение соответствующего договора и возврат соответствующих сумм предоплаты;

неправильное отражение в декларации кодов видов операций при выставлении и получении исправленных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур;

не заполнение или неправильное заполнение журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции;

неправильное заполнение книг покупок, книг продаж, журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур при одновременном осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции и (или) в интересах самого налогоплательщика;

отражение вычетов по НДС по счетам-фактурам, выставленным за пределами трех лет до окончания налогового периода декларации по НДС.

Как избежать ошибок в декларации

Чтобы избежать некорректного заполнения и, как следствие, представления пояснений о причинах выявленных несоответствий, инспекторы рекомендуют перед отправкой декларации проверить следующую информацию:

проверить правильность оформления счета-фактуры, как выставленного, так и полученного (соответствие реквизитам, указанным в договорах и иных первичных документах);

удостовериться, что в программный продукт, с использованием которого осуществляется формирование декларации, правильно без ошибок внесены все реквизиты счетов-фактур, платежных и иных документов, на основании которых будут сформированы показатели всех строк и разделов декларации;

после формирования декларации проверить все реквизиты и строки, соблюдение контрольных соотношений;

обеспечить соответствие деклараций требованиям приказов об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, об утверждении перечня кодов видов операций, и письма ФНС России о направлении контрольных соотношений показателей налоговой декларации по НДС.

Пояснения по расхождениям, выявленным в книгах покупок и книгах продаж рекомендуется представлять в ФНС в формализованном формате. При этом, формализованным форматом можно исправить реквизиты счет-фактуры (№, дату, ИНН и т.д.), но нельзя изменить стоимость и сумму НДС. В случае если стоимость и сумма НДС указаны неверно, необходимо представить уточненную налоговую декларацию.

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