⚡️Как заполнить декларацию по НДС за 1 квартал 2025 года

Если ваша компания на упрощенке и ваш доход за 2024 год в рамках УСН превысил 60 млн. руб., то вы обязаны начиная с 1 квартала 2025 года ежеквартально подавать декларации по НДС. Подать ее необходимо не позднее 25 апреля, принимают ее исключительно в электронном виде. Декларация за 1 квартал новая, и для компаний эта декларация очень важна! Так как именно из нее налоговики будут брать информацию о выбранной вами ставки НДС.
❗️Внимание. Если вы получили освобождение от уплаты НДС по статье 145 НК РФ, в связи с тем,что доходы по УСН ниже 60 млн.руб. декларацию по НДС сдавать не нужно!
⛔️Если в декларации за 1 квартал 2025 года, в разделе 3 будут заполнены строки со ставками НДС пониженными (строки 021-022), то в большинстве случаев, вы обязаны их будете применять до 1 квартала 2028 года.
О том, какие разделы декларации сдавать, рассказала Надежда Самкова, эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения, постоянный спикер Клерк.Конференций. Смотрите, какие крутые конференции мы проводим ежеквартально! Доступ к двум открыт для всех:
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Состав декларации по НДС зависит от видов деятельности и произведенных операций
1️⃣Если реализаций не было — сдаете титульный лист и раздел 1.
2️⃣Если были только освобождаемые от НДС операции в рамках ст.149 НК РФ (например, общепит, медицина), то обязаны заполнить: титульный лист, раздел 1 и раздел 7.
3️⃣Если были облагаемые НДС операции и операции, освобождаемые от обложения НДС ( например, в медицине продавали отдельно товары), то заполняем титульный лист, раздел 1, раздел 3, раздел 9, раздел 8 (если был зачет авансов, возвраты, уменьшение цены ранее отгруженных товаров) и раздел 7.
4️⃣Если были только облагаемые НДС операции, то сдаете: титульный лист, раздел 1, раздел 3, раздел 9, раздел 8 (если был зачет авансов, возвраты, уменьшение цены ранее отгруженных товаров).
5️⃣Если был экспорт товаров или международные перевозки, или гостиничный бизнес, который выбрал ставку НДС общеустановленную, то сдаете еще дополнительно к тому, что указано в пункте 4, раздел 4 или раздел 6.
6️⃣Если вы работаете, как посредник от своего имени и стали плательщиком НДС, вы и ваш принципал сдавать придется дополнительно раздел 10 и 11 декларации по НДС.
7️⃣Если вы освобождены от уплаты НДС по ст.145 НК РФ, но выставили счет- фактуру с НДС, необходимо заполнить титульный лист, раздел 1 и раздел 12.
8️⃣Если вы налоговый агент по НДС в рамках ст.161 НК РФ, то в любой из описанных выше ситуаций, вам дополнительно нужно заполнить раздел 2.
Комментарии12
А до какого числа?
Подать декларацию необходимо не позднее 25 апреля
я думаю, уже все прилежные бухгалтеры подали свои декларации )
Давай спросим у пользователей) Коллеги, как думаете, уже все сдали?
вообще раньше 20-го ничего не сдаю! Оптимально - 22-23 - го
могу даже уже сформировать, проверить всевозможными Тестерами, но сдавать всё равно не буду до "час икс"
А почему так? В чем смысл до последнего тянуть?
вопросов меньше. Таких кто в первых числах - очень мало.
Им же тоже с 01 по 25 особо делать нечего, ну вот первых сдавших чаще срашивают, то про одно, то про другое....
А когда 25-го всей страной свалили всё в кучу, то уже попанешь ты в эту выборку - лотерея, да и вопрошать будут уже когда действительно что-то интересное про что спросить прямо хочется.
В первом случае - да лишь бы поговорить .
До последнего - то же не тяну никогда. Обязательно 2-3 дня оставляю запас. Так уже заведено что крайний срок не по сегодняшнему 25-е , а 23-е.
Спасибо, поняла!
многие прилежные бухгалтеры , даже уже сделанные декларации ! , не сдают так рано!
Не сдавала, некогда. Прилежность не синхронно нужность и правильность