⚡️Как заполнить декларацию по НДС за 1 квартал 2025 года

Идет отчетная компания за 1 квартал 2025 года, и у многих впервые возникла необходимость сдавать декларацию по НДС. О том, какие разделы декларации сдавать, рассказала Надежда Самкова, эксперт-консультант по налогообложению и постоянный спикер Клерк.Конференций. Забирайте в избранное.

Если ваша компания на упрощенке и ваш доход за 2024 год в рамках УСН превысил 60 млн. руб., то вы обязаны начиная с 1 квартала 2025 года ежеквартально подавать декларации по НДС. Подать ее необходимо не позднее 25 апреля, принимают ее исключительно в электронном виде. Декларация за 1 квартал новая, и для компаний эта декларация очень важна! Так как именно из нее налоговики будут брать информацию о выбранной вами ставки НДС.

❗️Внимание. Если вы получили освобождение от уплаты НДС по статье 145 НК РФ, в связи с тем,что доходы по УСН ниже 60 млн.руб. декларацию по НДС сдавать не нужно!

⛔️Если в декларации за 1 квартал 2025 года, в разделе 3 будут заполнены строки со ставками НДС пониженными (строки 021-022), то в большинстве случаев, вы обязаны их будете применять до 1 квартала 2028 года.

О том, какие разделы декларации сдавать, рассказала Надежда Самкова, эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения, постоянный спикер Клерк.Конференций. Смотрите, какие крутые конференции мы проводим ежеквартально! Доступ к двум открыт для всех:

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Состав декларации по НДС зависит от видов деятельности и произведенных операций

1️⃣Если реализаций не было — сдаете титульный лист и раздел 1.

2️⃣Если были только освобождаемые от НДС операции в рамках ст.149 НК РФ (например, общепит, медицина), то обязаны заполнить: титульный лист, раздел 1 и раздел 7.

3️⃣Если были облагаемые НДС операции и операции, освобождаемые от обложения НДС ( например, в медицине продавали отдельно товары), то заполняем титульный лист, раздел 1, раздел 3, раздел 9, раздел 8 (если был зачет авансов, возвраты, уменьшение цены ранее отгруженных товаров) и раздел 7.

4️⃣Если были только облагаемые НДС операции, то сдаете: титульный лист, раздел 1, раздел 3, раздел 9, раздел 8 (если был зачет авансов, возвраты, уменьшение цены ранее отгруженных товаров).

5️⃣Если был экспорт товаров или международные перевозки, или гостиничный бизнес, который выбрал ставку НДС общеустановленную, то сдаете еще дополнительно к тому, что указано в пункте 4, раздел 4 или раздел 6.

6️⃣Если вы работаете, как посредник от своего имени и стали плательщиком НДС, вы и ваш принципал сдавать придется дополнительно раздел 10 и 11 декларации по НДС.

7️⃣Если вы освобождены от уплаты НДС по ст.145 НК РФ, но выставили счет- фактуру с НДС, необходимо заполнить титульный лист, раздел 1 и раздел 12.

8️⃣Если вы налоговый агент по НДС в рамках ст.161 НК РФ, то в любой из описанных выше ситуаций, вам дополнительно нужно заполнить раздел 2.